Голодомора не было? Чью стратегию реализует Институт национальной памяти

Уже известно, что целью голода было помешать превращению украинцев в нацию – то есть в политическое сообщество, которое могло претендовать на полную независимость…

После того, как от руководства Института национальной памяти отстранили последнего интеллигента нашей политической элиты Игоря Юхновского, на его место назначили Валерия Солдатенко, бывшего главного научного сотрудника филиала Института марксизма-ленинизма, намерения «регионалов» в отношении Голодомора оформились окончательно.

Напомним, что первым таким шагом стала ликвидация с сайта президента Украины всех писем, документов, касающихся искусственного Голода в Украине, устроенных сталинским режимом. Назначение Солдатенко – это вторая кремлевская инъекция по восстановлению исторической амнезии. Вчера руководитель этой когда-то уважаемой исследовательской структуры тщательно балансируя количество слов «Голодомор» со словом «Голод», в своем интервью сказал, что Голод на самом деле не был этноцидом. То есть никто, сидя на троне, не морил украинцев голодом, потому что они – украинцы, объяснил журналистам специалист по истории КПСС. Выражение «не было этноцида» призвано стать ключевым в стратегии сворачивания темы.

Видимо, следующим шагом станет серия круглых столов, устроенных «научными центрами» РФ в Украине, обосновывающих железную необходимость таких жестких хлебозаготовок в Украине, на фоне, допустим, невероятно низкой урожайности (мне говорили, что книги про «низкую урожайность» уже изданы в России). И все… Голодомора не было, и не было закона о трех колосках. Как не было сел, занесенных на черную доску, когда крестьян, не выполнивших план хлебозаготовок, обрекали на смерть, а иногда их села окружали военные, чтобы они не могли сбежать. Как и не было естественных штрафов, когда у крестьян не сумевших сдать зерно, забирали другие продукты. Как и не было писем Сталина Кагановичу, о том, что украинские националисты и польские шпионы готовятся оторвать Украину, и что если мы не примем самые серьезные меры, то мы Украину можем потерять. Как и не было слов исполнителя плана хлебозаготовок Всеволода Балицкого, сказанному итальянскому дипломату о том, что «этнографический материал в Украине будет изменен».

Рука автоматически пошла по старым Интернет-ссылкам на сайт, где раньше хранились все этих письма, указы. «Страница не обнаружена», – нарисовалось в окне, я ведь не сразу вспомнила, что это был сайт президента и что оттуда все удалили. Когда лжи становится очень много, то невольно перестаешь понимать, где правда. В таких случаях, лучшее лекарство компетентность и незаангажированность. Лучом света в этом отношении для меня является Ярослав Грицак, украинский историк с мировым именем. Просмотрела его блог на эту темуи старые интервью.

Он, опять же, опираясь на мнения известных итальянских и американских ученых (они ведь не служат ни Кремлю, ни «украинским националистам») пишет, что геноцид Сталина не был направлен против украинцев как этноса: речь не шла об истреблении всех украинцев. Его целью было помешать превращению украинцев в нацию – то есть в политическое сообщество, которое, согласно международному праву, могло претендовать на полную независимость. Соответственно, он истреблял, в первую очередь, те группы, которые, по его мнению, были носителями национального сознания и могли стать основой украинского ирредентизма: интеллигенцию, более зажиточное крестьянство, местную партийную элиту. Кроме того, Грицак дает перевод принятого в 1948 году ООН официального определения геноцида. Там среди других его признаков перечисляет такое, как «сознательное нанесение вреда условиям существованием группы, которая может привести к ее полному или частичному уничтожению». Геноцид, в широком понимании этого слова – это не всегда прямое уничтожение нации, это и «скоординированный план, при котором уничтожают существенные основания для жизни национальный группы». И в этом отношении историк (который, к слову, никогда не страдал этноцентричностью и очень часто критиковал исторические инициативы Ющенко) признает, что Голодомор был геноцидом.

Думаю, жителям Донбасса не принципиально сворачивать эту тему, кроме того, там тоже остались потомки этих жертв. Понимаю, что это стратегия Кремля. Но заминать Голодомор – это же богохульство…

Когда в Украине стали отмечать скорбные дни, связанные с Голодомором, я поразилась тому, с каким редким единодушием за это взялась пресса. Телевизионщики, заканчивая сюжет, говорили, сколько людей в их съемочной группе потеряло родных во время Голодомора. Журналисты из областных центров находили тех, кто переживал Голодомор. Некоторые из них показывали, как в реку сбрасывалось зерно для «хлебозаготовок». Издержки плавного ведения хлебозаготовок…

Осенью, в последнюю субботу ноября, в день памяти Голодомора мы уже четыре года ставим свечки на Михайловской площади и зажигаем свечки у себя дома. Нам всем есть, кого вспомнить. Голодомор, если хотите, для Украины – как и война – у всех в роду кто-то умер, всем об этом рассказывали или родные, или друзья, или соседи. Ежегодные поминания наших жертв – это общий плач, в котором не было и нет ничего антироссийского.

До сих пор не понимаю, почему официальной России не присоединиться к этим нашим скорбным датам?

Не присоединяется...

Вместо этого видим гладкий благополучный облик какого-нибудь суркова – медведева в калашном ряду украинской истории.

…День поминовения жертв Голодомора новая власть, наверное, назовет как-то по-новому. Например, «днем общего Голода в связи с выполнением международных контрактов СССР и низкой урожайностью».

Неважно, как они назовут этот день. Важно, что мы знаем о нем правду. В этот день я поведу к памятнику своего ребенка и его одноклассников. Тех, кто захочет…

Маша Мищенко