Годовщина российско-грузинской войны: что угрожает России

Два года назад, сразу после военной агрессии России против Грузии, мне приходилось писать об уроках и выводах той войны (см. «Российско-грузинская война: причины и последствия»). В настоящее время уже достаточно информации, которая в основном подтверждает выводы, сделанные в той статье.

Ложью оказались заявления о геноциде осетинского народа со стороны грузинских военных. Количество всех погибших было на порядок меньше, чем заявлялось во время тех событий и чем, собственно, обосновывалась необходимость российской агрессии. Более того, насильственное выселение грузин и полное уничтожение грузинских сел Цхинвальского района Грузии дает основания говорить о признаках геноцида именно грузинов, против которых были применены этнические чистки. И если Грузия обнародовала поименный перечень всех погибших и раненых военных и гражданских во время той «пятидневной войны», то Россия и Южная Осетия этого так и не сделали до сих пор.

На разных Интернет-сайтах можно почитать свидетельства, которые дают основания считать, что Россия сознательно занизила свои военные потери, а марионеточное и откровенно криминальное руководство Южной Осетии, напротив, их существенно завысило.

В подготовленном и опубликованном докладе комиссии под руководством Хейди Тальявини, посвященном истокам и причинам российско-грузинского конфликта, отмечается, что Грузия применила силу после многократных провокаций, устроенных против ее гражданских и военных. И хотя в докладе не называется прямо, кто и зачем устраивал эти провокации, но авторы и организаторы их хорошо известны. Они из тех же ведомств и кабинетов в России, чьи представители были руководителями так называемой «Республики Южная Осетия».

Но руководство России, осуществив военную агрессию, оккупацию и последующую аннексию части территории Грузии, не решило задач, которые ставило перед собой. Оно не смогли ни ликвидировать грузинское независимое государство, ни сбросить ненавистного Владимиру Путину Михо Саакашвили, посадив на в кресло президента этой страны свою марионетку. А главное, чего им не удалось достичь и ради чего, по-видимому, и была устроена эта военная агрессия, - им не удалось перекрыть нефтепровод, что в обход России обеспечивает поставки нефти в Европу из каспийского региона.

Показательно, что все граждане Грузии, которые потеряли свои дома во время тех событий, получили жилье еще в 2008 году. А это десятки тысяч человек. В то же время в Южной Осетии и до сих пор большинство разрушенных помещений не восстановлено, и это при том, что их оказалось в разы меньше, чем об этом откровенно врали российские СМИ.

Это, кстати, абсолютно неудивительно, потому что оккупацию и аннексию осуществило государство, воины которого в Грузии, по-видимому, запомнились прежде всего ужасным мародерством, когда безо всякого стыда грабилось все, что можно было вывезти, начиная от яхт, автомобилей, телевизоров, компьютеров и копировальных аппаратов и заканчивая серебряными чайными ложечками. Такое государство ничего другого и не может дать оккупированным территориям, потому что для ее кормчих обустройство этих территорий – прежде всего механизм для собственного обогащения.

Реформы, которые проводятся президентом Саакашвили при активной поддержке Евросоюза и особенно США, превращают Грузию в инвестиционно привлекательную страну. Очевидно, что Грузия постепенно становится для жителей всего кавказского региона эдакой витриной цивилизованного демократического государства с эффективной экономической системой. Бесспорно, что, с одной стороны, это очень хорошо для граждан Грузии, а с другой – создает чрезвычайную угрозу для ее стабильности. Позитивное развитие Грузии слишком опасно для российских властей предержащих, которые осознают, что народы Кавказа, внимательно следят за ее развитием. Поняв, что позитивного развития можно достичь, идя совсем другим путем, чем тот, куда на протяжении веков следует Россия, они могут начать бороться за собственную независимость. А для России кавказские территории, хоть и является ее постоянной головной болью, слишком важны для обеспечения ее собственного существования в сегодняшнем виде. Дестабилизация и потеря Кавказа будет означать полное разрушение четырехсотлетней Российской империи.

Понятно, что Грузия не сможет восстановить свою территориальную целостность пока существует Россия в ее сегодняшнем виде. Но построение демократического рыночного государства с эффективной экономикой и высоким уровнем благосостояния является залогом того, что это когда-то произойдет.

Борис Кушнирук