Вехи недели. Каськив приблизился к Януковичу, Симоненко пригрозил Тигипко, Литвин выдержал Пукача

Виктор Янукович «досрочно прервал» свой отпуск и вернулся в столицу. Отсюда президент собирается «круглосуточно» контролировать действия власти по недопущению распространения пожаров. В ходе экстренного заседания СНБО глава государства энергично распекал министров обороны и внутренних дел, не торопившихся выполнять распоряжения правительства о противодействии распространению огненной стихии.

Да, Шуфрич, будь он на посту руководителя МЧС в нынешней ситуации, гарантированно стал бы героем телевизионных сюжетов...

В действиях Виктора Федоровича есть и своя логика. Он решил досрочно начать политический сезон, продемонстрировав, что держит руку на пульсе событий. Ну чем он хуже Медведева с Путиным? К тому же отъезд из Крыма позволит сгладить конфуз: во время совещания о стратегическом развитии Крымского полуострова представители Меджлиса крымско-татарского народа отказались встречаться с Януковичем. Ситуация неприятная, но отнюдь не трагичная, поскольку глава Меджлиса Мустафа Джемилев заверил, что крымские татары не находятся в оппозиции к новой власти.

Надо сказать, что в команде Виктора Януковича появляются новые персонажи, возможно, это связано с повышенной солнечной активностью. Например, главой рабочей группы по национальным проектам при Комитете по экономическим реформам стал Владислав Каськив. Да-да, тот самый Каськив, который возглавляет партию «Пора», а в 2004 году многократно и нелицеприятно отзывался о Викторе Федоровиче. Сегодня вчерашний революционер более сдержан: несмотря на жару, посетил президента с соблюдением чиновничьего дресс-кода – в костюме и при галстуке, и внимал указаниям главы государства. Янукович, похоже, будет и впредь привлекать на службу вчерашних оппозиционеров.

Пока в рядах противников президента нет ясности и организованности роль оппозиционеров пытаются перебрать на себя коммунисты. Их лидер Петр Симоненко живо критикует власть за повышение цены газа, увязывая этот процесс с евроинтеграционными устремлениями Украины. Еще немного – и Петр Николаевич предложит обменять у буржуазной России часть украинского суверенитета на уступки в энергетических вопросах. При всем публичном оппозиционном запале лидер коммунистов не собирается покидать ряды коалиции. Еще бы – выдвиженцы КПУ работают на хлебных должностях и трудятся прекрасно, по определению Петра Николаевича. А вот вице-премьер Сергей Тигипко со своими обязанностями, по мнению вождя КПУ, не справляется. Симоненко не исключил, что его соратники могут инициировать увольнение лидера «Сильной Украины» из состава правительства.

Вполне возможно, что Тигипко не против подобного сценария. На минувшей неделе вице-премьер получил неприятный сюрприз: «Урядовий кур’єр» опубликовал доработанный проект Налогового кодекса без согласования с Сергеем Леонидовичем. Ситуацию вольно или невольно усугубил глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский, заметивший, что новый Налоговый кодекс мало кому понравится. По всей вероятности всенародное обсуждение проекта Налогового кодекса будет формальным, а ответственность за недостатки документа государственная информационная машина умело спроецирует на «сильного» Тигипко, дабы лишить его возможности уйти из правительства с высоко поднятым рейтингом.

Некогда популярный политик Юрий Луценко сегодня ищет информационные поводы, чтобы напомнить избирателям о себе. В условиях информационного штиля Юрий Витальевич сообщил, что «Батькивщина» и «Народная самооборона» будут согласовывать списки на местных выборах. Похвальное стремление к консолидации, но стоит учесть, что соратники Тимошенко не спешат пропускать новые лица поближе к Юлии Владимировне, и всерьез обеспокоены возможностью проникновения вражеских лазутчиков в и ряды. Как бы не пришлось «самбистам» доказывать свою лояльность новым партнерам.

Без особого резонанса прошла очная ставка Владимира Литвина и Алексея Пукача. Генеральная прокуратура дала понять, что состав обвиняемых по делу об убийстве Гонгадзе не изменился, так что Владимир Михайлович может вздохнуть с некоторым облегчением. Но вряд ли будет политически активничать без согласования с президентом – мало ли какие обстоятельства может вспомнить Пукач в ходе судебного процесса…

Евгений Магда