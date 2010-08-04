СМИ: Пукачу могут устроить очную ставку с Кучмой

В рамках уголовного дела об убийстве Георгия Гонгадзе в Главном следственном управлении Генпрокуратуры состоялась очная ставкаспикера Владимира Литвина с главным обвиняемым Алексеем Пукачем.

«Это была первая очная ставка с Литвином после задержания Пукача в июле прошлого года, - заявили «Сегодня» в следственно-оперативной группе. - Мы серьезно к ней готовились и сочли возможным ее провести. Литвин и Пукач выступали в роли свидетелей по делу, выделенному в отдельное производство. Но каждый, по сути, остался на тех же позициях, которые зафиксированы в материалах следствия ранее».

Какого рода эти показания и свидетельствуют ли они, что Пукач прямо указывает на спикера как на одного из заказчиков убийства Гонгадзе, в группе не говорят. Один из ее участников на условиях анонимности сказал, что Литвин причастность к преступлению отвергает. Насчет очной ставки Пукача с Леонидом Кучмой тот же следователь подчеркнул: «Нет, с бывшим президентом ее не было, возможно, еще будет».

В ГПУ «Сегодня» подтвердили, что срок содержания Пукача под стражей продлен до 8 октября, и он приступает к выполнению статьи 218 УПК, то есть начинает знакомиться с материалами обвинения.