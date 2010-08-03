ГПУ устроила очную ставку Пукачу и Литвину

В рамках расследования дела об убийстве Георгия Гонгадзе состоялась очная ставка спикера Владимира Литвина с обвиняемым Алексеем Пукачем.

Как сообщают источники "Украинской правды", встреча Пукача и Литвина произошла в здании Главного следственного управления ГПУ.

На очной ставке также присутствовал руководитель следственной группы Генпрокуратуры по делу Гонгадзе Александр Харченко.

Также, по словам источников "Украинской правды", перед этим Литвин был отдельно допрошен в помещении парламента, чтобы выяснить позицию спикера по тем вопросам, которые затрагивались в ходе очной ставки.

Очная ставка была проведена в рамках базового дела об убийстве Гонгадзе № 60-1241, поэтому и Литвин, и Пукач в ходе следственных действий имели статус свидетелей.

Обвиняемый Пукач проходит по уголовному делу, выделенному из большого дела в отдельное производство, и там расследуется непосредственно его роль в убийстве Гонгадзе.