Митинг против визита Кирилла: Украина – не «русский мир»

«Мы протестуем против визита Гундяева, потому что он политический. Его цель – антиукраинская пропаганда»... «Мы – Россия! Отсюда начиналась земля русская: Россия, Беларусь и Украина... Это и есть святая Троица»...

«Геть московського попа!» – опять скандировали украинцы на Европейской площади. В это время московский гость по фамилии Гундяев (патриарх Кирилл) то ли вел службу, то ли читал политические проповеди на Владимирской горке.

Митингующие развернули возле Украинского дома (на Владимирскую горку их не пустили отряды милиции) огромный сине-желтый флаг.

– Этот флаг уже много где успел побывать, - говорит представитель УНП, представившийся Григорием. - В Тернополе, Полтаве. Сегодня он символизирует собрание, единство настоящей части украинства, но не той - хохляцкой. Товарищ Гундяев приехал на нашу землю, где не первый день пасется в поисках заблудших душ, до сих пор не знающих, что нужно поддерживать свое государство, свою церковь. Гундяев приехал сюда ловить себе паству и строить «русский мир», вместо того, чтобы в своем залесье его внедрять. До предела возмущают действия милиции. Они сегодня защищают интересы той власти, которую брала определенная часть населения. Теперь эта часть начала жаловаться. А о чем же вы думали?! Но пусть. Украинцы все равно не будут молчать!..

«Свободовец» Андрей Ильенко объясняет причины протеста против приезда Кирилла так:

– Мы протестуем против визита Гундяева, потому что он полностью политический. Его цель - антиукраинская пропаганда в Украине. На сегодня видим, что Российская православная церковь в Украине – один из тех институтов, который больше всего способствует дезорганизации Украины, исчезновению ее независимости и территориальной целостности. Потому мы выступаем за то, чтобы в Украине была единая поместная православная церковь с центром в Киеве. И чтобы так называемая Украинская православная церковь Московского патриархата была названа «Русская православная церковь в Украине», получила статус иностранной церкви и не претендовала на то, чтобы иметь в своей собственности наши святыни - такие, как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра и другие монастыри и соборы. Сегодня они контролируются московскими попами и превратились в центры антиукраинской пропаганды, распространяют антиукраинскую литературу наподобие «Бог украинского языка нє понимает». Гундяев, прикрываясь вроде бы идеями христианского милосердия, смирения, в действительности - прагматичный бизнесмен, который не ограничивает себя в обладании материальными ценностями, элитными часами за десятки тысяч евро. К тому же он российский шовинист и империалист. Его идея так называемого «единого русского мира» – чистой воды российский империализм в новой редакции. Гундяев эту идею пропагандирует, и его цель – присоединить Украину к России. Сначала в духовном отношении, потом – и в политическом.

Здесь же на площади митингующие устроили театрализованное действо под названием «Гламурные гастроли кремлевского гебиста», которое вчера милиция не позволила провести. Восьмерых «свободовцев» забрали в райотдел и до ночи держали в суде. Некоторым уже присудили штраф, остальных будут судить сегодня.

– Театральным действом мы высмеяли Гундяева, - рассказал Ильенко. - Хотели пройти немного дальше по Пейзажной аллее, чтобы услышать, где их сборище на Владимирской горке. Но «Беркут» в грубой форме нас оттеснил.

Кстати, о судебном запрете проводить акции в дни вояжа Кирилла. Суд на самом деле не запрещал, в том числе вчерашнюю акцию. Была подана заявка на то, чтобы провести акции в разные дни: на Софийской площади, Владимирской горке и возле Киево-Печерской Лавры.

– Суд в пятницу запретил нам проводить акции, в соответствии с нашей заявкой, на Софийской площади, на Владимирской горке и возле Киево-Печерской Лавры, – говорит Андрей. – Соответственно, в субботу мы подали новую заявку, в которой сказали, что проведем акцию на Владимирском проезде возле гостиницы «Хайят» (это не на Софийской площади) и возле Украинского дома. Таким образом мы не нарушили требование суда. Вчера же поступило указание из милиции ни в коем случае не допустить нашего присутствия, даже на расстоянии пушечного выстрела, к Софии. Акция была абсолютно легальной, поэтому милиция действовала антизаконно. Тем более что мы ее даже не успели начать. И вообще статья Админкодекса, по которой судят активистов, предусматривает организацию массовых акций, а не участие в них. А они были рядовыми участниками.

...На Владимирской горке завершилась служба, священнослужители, монахи и монашенки расходились из службы. Верующих было совсем немного – человек пятьсот всех вместе. Обещанных тысяч прихожан никто не увидел. И не удивительно: Кирилл - не патриарх Варфоломей и не Папа Римский. Люди хорошо понимают, где служба Божья, а где политическая пропаганда.

Участники собрания на Владимирской горке пробегали мимо митингующих, пряча глаза. Пытаюсь поговорить с несколькими, но тщетно. В ответ – брань….

Мужчина в рясе сердито говорит:

– Раскольники они, а еще смеют что-то говорить!

– Это безумие! Они нелюди, - кричит традиционная в таких случаях дама, плотно закутанная в платки.

– Вы же говорите, что вы верующий, как вы можете называть кого-то «изувером»? – спрашиваю.

– Потому что в них сидит бес или сатана.

Другая аналогичная дама поведала:

– Когда приезжал Папа Римский – гражданин Италии – почему-то против этого никто не возражал.

– Потому что Папа Римский не рассказывал, что мы «единый народ» с итальянцами или ватиканцами. Он в буквальном смысле целовал нашу землю, говорил с нами на нашем родном языке – украинском.

– А правильно, потому что мы – Россия! Пойдите посмотрите в исторический музей, там лежит камень, отсюда начиналась земля русская. А это Россия, Беларусь и Украина.

– Крещение было в Киеве... – пытаюсь вставить слово.

– Вы не знаете историю, - перебивает она. - Украинцами нас назвала Австро-Венгрия для того, чтобы разделить народы наши. А по сути мы – русские, у нас общая история. Общие пути, войны, победы.

Одна из экзальтированных дам с вызовом проходит мимо митингующих, держащих флаг. Демонстративно крестится.

– Троицу не возможно разъединить, – заявляет она, сложив вместе три пальца. – Это Украина, Беларусь, Россия… святая Русь. Это и означает святая троица.

Бенджамин из Бельгии, который гулял по Крещатику, озадачен.

– Я не понимаю, почему так много милиции, – говорит он. – Ведь, как я вижу, это мирная акция. Он приехал болеть за свою футбольную команду в матче с «Динамо». Говорит, что понимает, против чего протестуют, ему рассказал его украинский знакомый.

– А на чьей вы стороне – нашей или россиян?

– Вашей, конечно, – говорит он, хотя вечером его команда будет играть с украинским «Динамо».

– Я сегодня наслушался, как замполит Гундяев выступал, и о Боге даже не вспомнил. – возмущается митингующий Павел. – И почему это милиция должна их охранять, почему мы должны это оплачивать? Пусть монахи охраняют своего лидера, это же их мероприятие, причем тут украинская милиция?

...45-метровый сине-желтый стяг аккуратно сворачивают. Когда развернут его в следующий раз активисты не говорят - «тайна». Сворачивать полотнище помогает также россиянин Владимир.

– Я всю жизнь прожил в Киеве. Теща украинка меня кормила, – шутя говорит он. – Украинцы – классный народ, хотя немного робкий, но как соберутся все вместе, то мы задавим всю шваль...

– Вы тоже против приезда Кирилла?

– Конечно. Украина должна руководить церковью, ведь именно отсюда все начиналось. А не из России. Я не ученый, но историю знаю. Москва должна умолять, чтобы мы их приняли в свое лоно. А не руководить своей матерью... - сказал россиянин.

Митинг завершается Гимном Украины.

Оксана Климончук