На параде в Севастополе Грызлов заявил, что русские и украинцы будут воевать вместе

Лужков, сдерживавший себя весь день, заявил: «Черноморский флот России в Севастополе - навсегда!»… Вице-адмирал кричал «смирно» водителям джипов…

«Мы верим России, мы любим Россию, желаем России побед!» Данная фраза – одна из многочисленных «речевок» во славу Военно-Морского флота Российской Федерации, раздававшихся в прошлое воскресенье над Севастопольской бухтой в день профессионального праздника военных моряков соседнего государства (а некогда - День ВМФ СССР). Автор пожалел, что не успел записать также «вылетавший» из динамика сотворенный, видимо, в эти же дни этакий складненький и пафосно прочитанный стих о том, как здорово сотрудничают в Черноморском регионе флоты России и Украины и как никому не одолеть военных моряков двух стран, когда они вместе.

Справедливости ради, отметим, что День ВМФ в Севастополе, действительно, любимый праздник как для самих жителей города, так и для его гостей. С давних, еще советских, времен ко Дню флота раскручивается в Севастополе летне-туристический сезон. Поздновато, конечно, но так уж сложилось исторически, что только в десятых-двадцатых числах июля Севастополь массово наполняется, условно говоря, отдыхающими. И хотя программа, содержание военно-морского парада и военно-спортивного праздника уже далеко не те, что, скажем, 8-10 лет назад, посетившие «военно-морское шоу» остаются, как правило, удовлетворенными увиденным и услышанным.

На въезде на проспект Октябрьской революции - сити-лайт с нарисованным изображением матросов ЧФ РФ и ВМС, и с текст - что-то там про братские флоты.

…«Бомонда» на пятачке перед Графской пристанью, откуда вот-вот на катере должен уйти для обхода кораблей командующий российским ЧФ - как никогда много. Как, впрочем, и прессы.

Одним из первых нам удалось увидеть спикера крымского парламента Владимира Константинова. Привлекло внимание, что руководитель Верховной Рады АРК стоял скромно, в одиночестве, хотя по близости находились главнокомандующий ВМФ России Высоцкий, командующий ЧФ РФ Королев, командующий ВМС Украины Максимов (они долго общались именно втроем), главы регионов России. Правда, уже вскоре кто-то подошел к Владимиру Андреевичу и приобщил его ко всем «випам». Этот небольшой казус-не-казус, в принципе, легко объясним: командующий ЧФ РФ - лицо в Севастополе и Крыму новое, многих еще не знает, крымский спикер - для адмирала лицо тоже новое. Руководство же Севастополя, что называется, с головой ушло в сопровождение «большой делегации» московской мэрии и Мосгордумы во главе с Лужковым и Платоновым.

Этот день ВМФ собрал много известного флотского люду: адмиралы Вячеслав Попов, Виктор Кравченко, Владимир Комоедов… Первый - бывший командующий Северным флотом (во времена катастрофы подводной лодки «Курск»), ныне - российский сенатор. Второй - бывший командующий ЧФ РФ и бывший начальник Главного штаба ВМФ России, а ныне - «член команды Лужкова». Третий - бывший командующий ЧФ РФ, а ныне - депутат Госдумы (фракция КПРФ). Интересно, что Владимир Петрович, заслуженно занимавший на этом празднике почетные места во время коллективных фотографирований и на смотровой трибуне, активно и сам снимал на достаточно навороченный «фотик». Любопытно было смотреть, как он выходил из «строя» щелкнуть камерой и тут же спешно возвращался к «виповцам»… Не менее интересно было наблюдать, как снимали «на цифру» совсем убеленные сединами севастопольские адмиралы. В частности, особо активно они фотографировали военно-политический бомонд, в несколько шеренг стоявший под колоннами Графской пристани в ожидании торжественного подъема на кораблях военно-морского флага, и готовясь вот-вот сесть в катера, вслед за командующим ЧФ РФ, главкомом ВМФ России и командующим ВМС Украины.

Любопытно, что во время этого наиболее пафосного фотографирования отсутствовал вездесущий депутат Госдумы Константин Затулин. За несколько минут до этого он в спешном порядке покинул пятачок перед Графской и с гражданскими лицами женского пола поспешил загрузиться на самый вместительный катер сопровождения (вместе с многочисленными гостями этот катер сопровождал катер командующего). Через примерно час они вернутся с моря и займут почетные места на смотровой, когда так называемый военно-спортивный праздник в Севастопольской бухте уже начнется.

Когда высокопоставленные лица и десятки тысяч зрителей уже сидели на трибунах, подъехал первый заместитель министра обороны РФ Владимир Поповкин (гражданское лицо). Встретил его начальник штаба - первый заместитель командующего ЧФ вице-адмирал Александр Троян, он же отдал громкую команду «смирно!», только непонятно кому - разве что водителям черных джипов и других дорогих чиновничьих авто со срецпропусками №1 на лобовом стекле.

Заметим, первый замминистра военного ведомства России в дальнейшем не «светился». Скажем, не участвовал в подходе к прессе по завершении парада и военно-спортивного праздника, как делали это глава Госдумы РФ Борис Грызлов, главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Высоцкий и премьер-министр Автономной Республики Крым Василий Джарты (участвовали, правда, и руководители Севастополя, но журналисты вопросов им почему-то не задавали). Между прочим, вышло так, что руководитель крымского правительства был самым высоким должностным лицом на этом празднике со стороны Украины. А, между прочим, во времена президентства Леонида Кучмы, любившего бывать в Севастополе в День ВМФ (в это время он, как правило, отдыхал в Крыму на объекте «Заря») на главной трибуне часто можно было видеть руководителей украинских силовых ведомств, министров, нардепов… Даже когда Леонид Данилович лично на празднике и не присутствовал.

Да, замечен был на празднике экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко, в сопровождении давнего соратника по НДП Валентина Борисова, бывшего председателя горсовета Севастополя, а ныне главы Счетной палаты Украины в Севастополе и Крыму. На гостевом катере на обход кораблей они не пошли - сразу отправились в сторону трибун…

Итак, старшим от Украины был Василий Джарты. Журналистам, которых, повторюсь, было ну очень много (возможно, столько же аккредитовалось только в 2001-м году, когда гостями праздника были президенты Украины и России Леонид Кучма и Владимир Путин), он отвечал на вопрос «о пользе пребывания ЧФ РФ на территории Крыма». Господин Джарты говорил о готовности крымских судоремонтных предприятий разместить у себя российские заказы для нужд ЧФ РФ, о важности добрососедских отношений. В общем, все это уже есть в прессе, и не станем повторяться.

А вот на комментариях другого участника подхода к прессе, Бориса Грызлова, пожалуй, стоить остановиться несколько подробно, хотя его высказывания, конечно, также цитировали многие агенства. Коснемся только двух моментов. Сспикер Государственной думы Российской Федерации утверждает, что услышал инициативу от командующих ЧФ РФ и ВМС Украины следующий День ВМФ провести в Севастополе вместе (он также считает, что «это желание народов Украины и России»). И второе: «единовременная ратификация (харьковских соглашений. - Авт.) как раз символизирует желание народов двух стран быть вместе, решать вместе боевые (?!) задачи, вместе отстаивать интересы наших народов».

Вас не насторожило слово «боевые»? Ну а относительно же совместного празднования Дня ВМФ в следующем году - это, конечно, тема отдельной статьи.

Зададимся только несколькими вопросами. Вопрос первый: что будут делать в этот день военные моряки Украины, которые служат в Одессе, Очакове, Николаеве, Феодосии, Саках и так далее? Будут искать российского моряка, чтобы вместе с ним отметить праздник? А что тогда будет с официально утвержденным Днем флота Украины? Ведь, к слову, перед тем, как вышел соответствующий указ о праздновании Дня флота Украины в первое воскресенье июля, проект документа обошел все необходимые министерства и ведомства, писалось обоснование и так далее… Что ж получается, украинские военные моряки День флота Украины отмечать не будут? Или будут праздновать и то, и другое? Но это, согласитесь, огромная нагрузка: репетиции, тренировки, генеральные репетиции… Кстати, когда-то моряки двух флотов через это уже проходили. Кроме того, существует среди определенной части моряков-черноморцев и ревнителей «российской славы» мнение, мол, украинские моряки к чужой славе примазываются. Хотя, делать им это совершенно ни к чему, тем более что на счету украинского флота немало и своих славных страниц, как, например, трансатлантические походы, миссия морских пехотинцев в Косово и другие мероприятия.

…Мэр же Москвы Юрий Лужков, сдерживавший себя весь день 24 июля (во время визитов и встреч в Симферополе и Севастополе), на открытии в День ВМФ РФ концерта звезд российской эстрады произнес следующее: «Черноморский флот России в Севастополе - навсегда!»

Еще этот День флота России запомнится тем, что организаторам «Байк-шоу» местные власти не разрешили заезд 24 июля двум тысячам мотоциклов в центр города (официальное объяснение властей: потому что это «наслаивается» на мероприятия к Дню ВМФ РФ), а позволено было только тремстам мотоциклам. Запомнится, наверное, как российский премьер Владимир Путин поздравил российских моряков с того же «Байк-шоу» под Севастополем (стоя на сцене, стилизованной под подводную лодку), куда он на трехколесном байке приезжал в прошлую субботу. Еще - огромным, впрочем, как и всегда, количеством машин с российскими номерами, сплошь и рядом нарушающих правила дорожного движения… Может быть, запомнится и неприветливым «понаехали тут» из уст ворчливого пассажира севастопольского микроавтобуса...

Но было, видимо, и немало хорошего. Например, для городов Севастополя и Москвы, руководители которых подписали программу сотрудничества на период 2011-2013 годов. В эти дни севастопольские власти подписали договоры и с рядом других регионов России.

Мероприятия запомнились присутствием влиятельных священников УПЦ МП, их объятиями и целованиями с адмиралами и представителями властей…

Олег Чубук, Севастополь