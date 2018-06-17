Кириллу в Украине мешает собственная церковь?

Нынешняя власть пустила Кирилла в Софию, что вообще недопустимо и нарушает все межконфессионные договоренности... Протестовать против визита можно лишь молча, ведь суд запретил любые акции...

Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник; а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. (Евангелие от Иоанна 10:1-5)

Кирилл и власть нарушили восемнадцатилетнюю договоренность

Украинцы не успели прийти в себя от прошлогоднего вояжа московского патриарха Кирилла, как он вновь нагрянул в Украину с восьмидневным визитом.

Господь с ним, пусть бы себе ездил, украинцы – терпеливый народ, стерпят даже восемь дней Кирилла (в мира – Гундяева), но извините, оплачивать его пропаганду - это уж слишком. С тех пор, как «святейший» приехал в Украину, он буквально поселился на ведущих украинских телеканалах. И пусть бы, но на ради Бога, скажите, пожалуйста, почему Первый национальный канал часами транслирует его «высокую идею» о «единном русском мире». Кстати, час такой прямой трансляции обходится Первому национальному в 25 тысяч гривен. Конечно, вопрос здесь скорее к нашим власть имущим, почему им так мило все, что скажет Москва.

Если бы у меня была возможность пообщаться с господином Гундяевым, я бы задала ему один-единственный вопрос, почему вы, уважаемый, прикрываясь пастырством и церковью, приезжаете в мою страну меня унизить, рассказывая о каком-то «едином русском мире», как будто и не существует отдельного украинского мира. Я как украинка не чувствую себя «единой» ни с поляками, ни с белорусами, ни, тем более, с русскими. Но, к сожалению, задать вопрос этому господину было невозможно. Он в буквальном смысле прячется от журналистов, не встречается с украинской интеллигенцией, в целом избегает общения с украинским народом. Что-то вроде бы намечалось в Одесской юридической академии, но строго по приглашениям, чтобы, не дай Бог, не было для «святейшего» каких-то сюрпризов.

Нынешняя власть пустила Кирилла в Софию Киевскую. Что вообще недопустимо и является нарушением всех межконфессиональных договоренностей. Ведь уже восемнадцать лет все придерживаются неписаного соглашения, достигнутого после смерти предшественника Патриарха Романюка. Тогда было сказано, что в Софии будет служить лишь патриарх Единой поместной украинской церкви, если такая когда-нибудь будет. И вот тебе на, ни с того ни с сего Кирилла пускают в Софию, и он там служит молебен. Грустно было наблюдать, как батюшки в модных остроносых туфлях, на дорогих «мерсах» прибывали в Софию со словами: «Мы с Москвы, посмотрите в список». Это так нас готовят к московской версии «единной церкви»? Украинская власть и Кирилл в очередной раз пренебрегли чувствами миллионов верующих других конфессий.

Да, два года назад в Софии отправлял богослужение Вселенский Патриарх, но там присутствовали все другие патриархи. А тут даже прессу не пускают... Вчера мне говорят, будет только «личная пресса патриарха». Сегодня мне удалось увидеть этот список «личной прессы», среди которой оказались и некоторые украинские СМИ, правда их принято называть пророссийскими.

Протестовать против визита Кирилла можно лишь молча, ведь наш самый «справедливый и гуманный» суд запретил любые протестные акции. Сегодня «свободовцы» не успели достать портреты Путина, Медведева и Гундяева, как их связал «Беркут», заявив, что они держат «политическую символику». Протест против Кирилла длился буквально тридцать секунд, ребят вмиг загребли в участок, а то, не дай Бог, какой-нибудь московский поп увидит.

Киевским водителям рекомендовали в ближайшие дни пытаться обходить центр столицы, но водители советами пренебрегли. Это еще одно свидетельство того, что в украинской столице московского патриарха не ждут.

Политический визит

Прямым признаком того, что это политический визит, служит хотя бы то, что Кирилл встречался с президентом Януковичем без участия митрополита Владимира. Это значит, что на встрече затрагивались такие вопросы, которые бы он не хотел обсуждать в присутствии митрополита.

А это уже - подрыв авторитета самого митрополита Владимира как главы Украинской православной церкви Московского патриархата. Янукович, ничтоже сумняшеся, встретился себе наедине с Кириллом, да еще и принял орден из его рук - Святейшего равноапостольного Владимира І степени.

Не знаем точно, но говорят, что Кирилл с Януковичем говорили о преемнике митрополита Владимире и о сужении управленческих возможностей Украинской православной церкви МП.

Итак, как видим, патриарх Кирилл хочет наладить прямые отношения с украинской властью, обходя митрополита Владимира.

В прошлом году визит Гундяева был ярче, политическая основа проступала еще ярче. Ведь тогдашняя власть не воспринимала его имперских идей, поэтому он больше выступал, делал более громкие заявления. Сегодня ему не нужна такая публичность. Множество вопросов он может решать за закрытыми дверьми. Мы видим, что Кирилл хочет проводить некую линию, отличную от той, которую проводит киевская митрополия Московского же патриархата. Митрополит Владимир не сопровождал Кирилла. Он фактически сразу покинул его еще в Одессе. И возле того держался лишь одесский митрополит Агафангел.

Митрополит Владимир и подавляющее большинство УПЦ МП, насколько понятно, довольно сдержанно относятся к идее «русского мира». Понимая, что эта идея чужда большинству украинцев.

Ведь для Кирилла идея «русского мира» выросла как новая национальная идея России, где церковь должна играть ведущую роль. Это идея восхваления Российского государства, поиска его особенной миссии в современном глобализующем мире. Эдакая модернизация средневекового тезиса о Москве как о «третьем Риме».

В ХІХ веке способом модернизации идеи о третьем Риме было славянофильство и попытка объявить Москву центром всех славянских народов. Сейчас вполне очевидно, что ни поляки, ни чехи, ни словаки, ни хорваты, ни сербы не будут в восторге от того, чтобы их обращали к Москве. Напротив – подавляющее большинство западнославянских и южнославянских народов уже в ЕС или хотят членства в Евросоюзе. Коррумпированная, отсталая Россия их не привлекает. Поэтому на свет вылезла другая идея – «святой Руси», или «русского мира».

Как хочется быть Папой Римским

Главный признак пастыря – искренность. То есть когда он не только словами, но и самой своей жизнью подтверждает то, что говорит, проповедует.

Но не воспринимаются слова господина Гундяева о необходимости отдаления материальных ценностей в интересах духовных, потому что невооруженным глазом видно, что он сам олицетворение современного материального успеха.

Он хочет выглядеть современно. И мог бы так выглядеть. Но застрял на грани двух миров: с одной стороны, он представляет русскую церковь, которая очень консервативна. С другой, он человек западного склада, сформировавшийся под воздействием Запада и католической церкви. Кирилл был учеником митрополита Никодима Ротова, который сам увлекался католической церковью. Потому ему и захотелось стать Папой Римским. Ему импонирует то, как построена католическая церковь: ее величие, влияние, могущество, надгосударственность.

В то же время он стремится все сосредоточить в своих руках. А Украинская церковь МП стоит на пути его централизаторских идей. Ведь в Украине половина всех приходов МП, потому, не имея полноты власти над Украиной, он не имеет полноты власти над МП.

То есть УПЦ МП стоит на пути деятельности Кирилла. Он будет стремиться сокращать ее права и самостоятельность в управлении.

Но Украина – не Россия. У нас нет доминирующей конфессии. По меньшей мере три конфессии претендуют на статус общеукраинских и традиционных именно для Украины: Киевский патриархат, Московский патриархат и Греко-католическая церковь. Поэтому ни одна из этих церквей не может действовать как монополист. В России же есть лишь одна церковь – Московский патриархат. А поскольку она тесно связана с государством, то и воспринимается россиянами как идеологическое приложение к Российскому государству. В Украине такая активность Кирилла обречена на провал. По меньшей мере на потерю рейтинга российского православия.

Оксана Климончук