Прошел суд над участником "Гламурных гастролей кремлевского гебиста"

Шевченковский райсуд Киева вынес устное предупреждение задержанному сегодня участнику акции протеста против визита патриарха Московского КИРИЛЛА, активисту ВО «Свобода» Эдуарду ИГОЛЬНИКОВУ, признав его виновным в том, что он участвовал в легальной и не запрещенной судом акции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

"Судья Шевченковского районного суда города Киева Оксана РЕТЬМАН вынесла абсурдное решение: признавая, что акция была легальной и не запрещенной судом, признала «свободовца» виновным и вынесла устное предупреждение", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ВО «Свободе» уточнили, что судья рассматривала дело по статье 185 части 1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил проведения массовых акций), а Э.ИГОЛЬНИКОВА вместе с еще семью собратьями задержали сотрудники МВД за попытку провести театрализованную постановку «Гламурные гастроли кремлевского гебиста».

"Фактически, сегодня мы наблюдаем профанацию правосудия, когда суд признает виновным гражданина, пользующегося своими конституционными правами, и одновременно выносит мягкое решение в виде устного предупреждения", - отмечают в ВО «Свободе».

"Очевидно, что суд, как ранее и правоохранительная система с властью, выполняет задачи Кремля и в угоду московскому вояжеру, гражданину РФ Владимиру ГУНДЯЕВУ («патриарху КИРИЛЛУ») выносит абсурдные решения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН (фоторепортаж), сегодня около 9.30 представители МВД задержали восемь членов Всеукраинского объединения «Свобода», которые пытались провести театрализованную постановку «Гламурные гастроли кремлевского гебиста» (Владимирский проезд, на тротуаре возле отеля "Хайят"). Акция была легальной (сообщение о проведении акции зарегистрировано Киевской городской госадминистрацией за № 28363).

Кроме Э.ИГОЛЬНИКОВА были задержаны председатель Киевской «Свободы» Руслан АНДРИЙКО, руководитель Печерской районной организации Александр АРОНЕЦ, председатель Подольской районной организации Валентин ЛУНЕЙКО, председатель Оболонской организации Вадим КУДОВБЕНКО, Михаил КУБЛИЙ, Вадим ФЕЩЕНКО, Евгений КОВАЛЕНКО.

В ВО «Свободе» задержание активистов назвали милицейской "зачисткой Киева в угоду московскому попу". "Милиция задержала всех, кто был с национальной символикой или в национальной одежде", – говорилось в комментарии пресс-службы.

“Еще перед началом театрализованной постановки представители МВД заявили, что ни в коем случае, даже несмотря на наличие официального сообщения об акции, которая не запрещена судом, не позволят портить настроение российскому гастролеру”, – подчеркнули в ВО.