Таможенники и автоимпортеры придумали, как бороться с «серыми» дилерами

Государственная таможенная служба Украины и Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров планируют прекратить работу «серых» автодилеров, сообщает еженедельник «Комментарии:».

Как пишет издание, эти структуры намерены подписать соглашение о сотрудничестве, в рамках которого таможенники смогут составить базу индикативных цен на импортные авто. После этого «серые» импортеры уже не смогут занижать суммы таможенных платежей и продавать авто на 5-10%, чем официальные дилеры.

Как объяснил «Комментариям:» генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег НАЗАРЕНКО, официальные дилеры ежеквартально будут предоставлять ГТСУ данные о заводских ценах на автомобили. Эти данные будут введены в компьютерную базу всех таможен, и даже где-то на периферии инспектор-коррупционер не сможет оформить машину по заниженной стоимости — сработает защитная программа, и он просто не распечатает декларацию.

Однако, как отмечают «Комментарии:», согласившись сотрудничать с таможенниками, официальные поставщики смогут ликвидировать лишь 20% «серых» дилеров. Именно столько «серых» импортеров, по данным аналитической компании Autoconsulting, ввозят те же модели, что и официальные поставщики. Около 60% всех «серых» дилеров ввозят в Украину внедорожники, еще около 20% ввозят такие бренды, которых в Украине нет и не будет в ближайшее время, — Acura, Toyota Fortuner, Sequoia, Tundra, Cadillac, Hummer, Lincoln. В связи с этим, пишут «Комментарии:», большинство «серых» дилеров будет переориентироваться на поставки тех марок, которые не продаются в Украине официально.