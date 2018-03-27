Кадровый пасьянс в столице

Газета «Бизнес» в статье «Киевский пасьянс» обнародовала собственную информацию о том, кто из известных политиков будет занимать солидные посты в киевских структурах власти.

Среди претендентов на приход во властные кабинеты называют Ивана Салия, которого, мэр столицы представил как будущего куратора транспорта в КГГА.

«Бизнес», ссылаясь на депутата Киевсовета от БЮТ Михаила Бродского, прочит должности двух заместителей КГГА ген. директора «Днепропетровского металлургического комбината им. Дзержинского» Олега Дубину и бывшего губернатора Днепропетровской области Владимира Яцубу. Еще одну должность заместителя мэра обещают якобы депутату Киевсовета от Народного блока Литвина Игорю Шовкуну.

Издание также утверждает, что Леонид Черновецкий пытается привлечь в свою команду Валерия Пустовойтенко, который якобы первым пришел на пресс-конференцию Черновецкого и предложил ему свое сотрудничество. Издание считает, что большие шансы сохранить свои портфели имеют представители «Нашей Украины». Провластная партия отстаивает позиции Виктора Падалки, заместителя председателя – начальника Главного финансового управления, занимающего это «доходное место» с сентября 2000 года.

Среди вероятных будущих назначенцев предполагают члена наблюдательного совета ЗАО «Инвестиционная компания XXI век” Андрея Миргородского, несмотря на то, что партийный список “Европейской столицы” не прошел в Киевраду. Андрей Сергеевич давно хотел возглавить ГУ градостроительства, архитектуры и дизайна, где он ранее три года работал первым заместителем Василия Присяжнюка.