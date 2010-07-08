В БЮТ подозревают, что телевизионные лохотроны выгодны коалиции

Народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ) обвиняет коалицию в лоббизме в связи с отказом поддержать законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (о регулировании трансляции программ и передач с платными интерактивными конкурсами).

Такое мнение Д.ВЕТВИЦКИЙ высказал в комментарии УНИАН.

"Вызывает недоумение тот факт, что по важным для общества, социально направленным законопроектам нет поддержки Верховной Рады Украины. Думаю, с такой работой, с таким отношением к важным для людей, для Украины законам мы далеко не уйдём", – сказал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Депутат предположил, что отказ поддержать запрет телевикторин на законодательном уровне продиктован коммерческой заинтересованностью представителей парламентского большинства. "Так поступили, потому что, видимо, это кого-то интересует. Телевикторины, наверное, приносят кому-то хорошие заработки. Иначе то, что произошло, я объяснить не могу", – пояснил он.

По его мнению, главной целью законопроекта было защитить доверчивых людей, несовершеннолетних, пенсионеров от обмана. "Проектом этого закона предусматривалось убрать с телеэкранов передачи, в которых зрителям с целью получения выигрыша предлагается сделать телефонный звонок или отправить СМС-сообщение, в результате чего они теряют свои деньги. Организаторы телевикторин стараются удерживать звонящих на линии как можно дольше. Граждане хотят выиграть, не понимая, что это обман, настоящее мошенничество, что после таких звонков они ещё останутся должны", – отметил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Депутат также считает, что коалиция демонстрирует полное игнорирование законодательных инициатив оппозиции. "Мы ведь видим, что "день оппозиции" – это просто отговорка, это просто слова. А реально никакие вопросы, предложенные нами, никто в зале парламента решать не собирается, даже если они несут позитив", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 16 июня не приняла за основу законопроект № 4510 о внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (о регулировании трансляции программ и передач с платными интерактивными конкурсами), зарегистрированный народными депутатами Еленой КОНДРАТЮК и Николаем БАГРАЕВЫМ (оба – от фракции БЮТ) 20 мая 2009 года.

Законопроект поддержалитолько 173 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В том числе 125 депутатов фракции БЮТ, 47 – фракции НУ–НС и 1 депутат фракции Партии регионов.

Законопроект по решению 393 депутатов направлен на повторное первое чтение.