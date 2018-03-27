Первомай-2006: капитал глумится над идеями социализма

Писать неодобрительно о коммунистах так же плоско и старо, как смеяться над словом «член», но кто виноват, что с каждым годом их акции все больше напоминают похоронные шествия? То же самое было на этот раз. Надо сказать, сторонники КПУ - люди дисциплинированные, и потому на «Арсенальной», откуда стартовала демонстрация, стали собираться еще задолго до назначенного времени – девяти ноль-ноль. Из дверей станции выходили пожилые женщины и пожилые мужчины. Первые в своей основе спешили по улице Январского восстания -- Мазепы в сторону Киево-Печерской лавры, большинство вторых оставались «у пушки». Конечно, на тусовке у коммунистов были и пожилые женщины, а к Лавре двигались и пожилые мужчины, но главное здесь слово, как вы заметили, «пожилые».

Впрочем, на акции «красных» присутствовала и немногочисленная молодежь. Это были в основном члены международного движения «Че Гевара». Они стояли с портретами своего бородатого кумира в берете со звездой. Вообще-то есть такая примета: там, где «светят» изображением этого мужественного человека, следует ждать «кидалова», обмана. Но знающие люди сообщили, что киевские геваристы сами кем-то давно «кинуты». Это честные и совершенно безопасные для окружающих и мирового империализма люди. Молодежь держала в руках фотографии кубинских разведчиков, заточенных американскими нелюдями в своих тюрьмах, на спинах у поклонников Че красовались наклейки с надписями «kommunist.ru». Вашингтону в это время немало икалось: три десятка молодых людей со всей строгостью требовали от Буша освобождения своих товарищей. Геваристы выкрикивали различные лозунги – от самых нелепых до греющих душу: «Даешь восьмичасовой рабочий день!» «Ющенко і Янукович, ваші нари будуть поруч!» «Долой НАТО!»

Пожилые коммунисты, увы, практически не скандировали, поскольку, видимо, у большинства из них уже нет на это сил. Проходя мимо здания Верховной Рады, один из участников, увидев, как милиционер пишет что-то у себя в блокноте, строго наказал ему:

- Смело пиши: пятнадцать тысяч!

До пятнадцати тысяч было, конечно, далеко, но даже если бы на мероприятии и присутствовало такое количество человек, то вряд ли данную акцию можно назвать массовой, учитывая, что реально в Киеве проживает не менее трех миллионов, а если вспомнить, что было в конце 2004-го... Если говорить об атмосфере праздника, то ее, наверное, чувствовал тот, кто хотел почувствовать. Но истина момента заключается в следующем: в результате последних выборов коммунисты стали самой малочисленной фракцией в Верховной Раде, и как знать, останутся ли они в парламенте после следующих элекций.

На Майдане коммунисты провели митинг с участием «красных» вип-персон. Здесь Петр Симоненко (хотел написать: главный Петя страны, но – увы! – это звание уже давно перешло к другому человеку), в частности, заявил:

- Мы должны признать – народ Украины проиграл в очередной раз свои интересы крупному капиталу.

Клеймили империализм, требовали воссоединения с Россией и Белоруссией, костерили НАТО. После этого значительно поредевшая колонна под руководством лидера украинских коммунистов, направилась к памятнику Ленина.

Во время шествия коммунистов по Крещатику, ко всеобщей радости местных фотографов, выбежал какой-то весельчак в шортах с красным флагом и с буденовкой на голове. Он бодро прошагал перед колонной, а потом куда-то скрылся. Но будто этого мало: вскоре из Мерседеса, остановившегося на улице Прорезной, выбежало четыре Ленина. Энергичные клоны с надувными бревнами на плечах шустро проследовали в магазин «Самсун», сообщив, что с ними могут сфотографироваться все желающие. Так подлый капитал глумился над идеями социализма.

А коммунисты таки дошли до памятника вождю мирового пролетариата. Возложили цветы и разошлись. Через полчаса на Крещатике уже ничего не напоминало о недавнем шествии.

Алексей Просекин