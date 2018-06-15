Вехи недели: Клинтон обнадежила Украину, Семиноженко лишился портфеля, Янукович объявил войну наркомафии

Госсекретарь США подтвердила сохранение за Украиной статуса стратегического партнера самой могущественной державы мира. Вице-премьер по гуманитарным вопросам лишился должности в экстренном порядке. Глава государства выразил готовность бороться с наркомафией.

Ливень и гроза в день прилета высокопоставленного гостя становятся для Киева традицией. Разгулом стихии столица Украины встречала российского президента Дмитрия Медведева, а теперь – госсекретаря США Хиллари Клинтон. Но следует отметить, что заокеанская гостья не оправдала ожиданий некоторых украинских оппозиционеров. Она не стала метать молнии в адрес Виктора Януковича и других представителей руководства страны. Клинтон дипломатично поддержала украинские реформы, уважительно отозвалась об отказе Украины от вступления в НАТО, отметив, что двери Альянса остаются открытыми для нашей страны. Кстати, закон «Об основах внутренней и внешней политики», поставивший крест на евроатлантических устремлениях Киева, был принят парламентом впопыхах, аккурат к приезду Клинтон. Госсекретарь США пообещала поддержать евроинтеграцию Украины, хотя усиление позиций Евросоюза никогда не было внешнеполитическим приоритетом Соединенных Штатов. По ее мнению, наши страны могут найти общие интересы в энергетической сфере. Как и полагается главе внешнеполитического ведомства государства, взвалившего на себя ответственность за соблюдение демократии в мире, Хиллари Клинтон встретилась с наиболее заметным оппозиционным лидером Юлией Тимошенко и представителями неправительственных организаций.

Любопытное совпадение: в день приезда Хиллари Клинтон был обнародован президентский указ о назначении украинским послом в России Владимира Ельченко – опытного дипломата, ранее бывшего представителем нашей страны в ОБСЕ. В целом итогами визита Клинтон и власть, и оппозиционеры остались довольны – США продемонстрировали высокий уровень информированности о событиях в нашей стране, что в данном случае является синонимом заинтересованности в развитии двусторонних связей. Миссия МВФ, степень влияния на который со стороны Вашингтона общеизвестна, сразу после отлета госпожи Клинтон заявила о рекомендации совету директоров Фонда выделить Украине 14,9 миллиардов долларов сроком на 2,5 года. Правда, Юлия Тимошенко декларирует стремление не допустить кредитования правительства Азарова, но вряд ли затея будет успешной. Юлия Владимировна упорно не хочет отказываться от риторики предвыборного калибра, и это продолжает негативно отражаться на ее популярности.

Необходимое уточнение. После событий 2 июля в парламенте Кабинет Министров сложно назвать правительством Азарова, скорее, это часть команды Виктора Януковича. Верховная Рада, как говорили раньше, в едином порыве уволила гуманитарного вице-премьера Владимира Семиноженко. Ни причины отставки заместителя премьера, ни кандидатура его преемника окончательно не известны. Оппозиционеры не исключают, что компанию Владимиру Петровичу вскоре составит Сергей Тигипко, рейтинг которого практически сравнялся с популярностью Юлии Тимошенко. Многообразие версий причин увольнения Семиноженко лишь подчеркивает его стихийный характер и слабость позиций Николая Азарова, которого из премьеров публично разжаловали в диспетчеры президентской воли.

По большому счету, показательная порка в правительства имеет очевидные причины: на Банковой не скрывают своего стремления отыграть назад политическую реформу, реализовав планы Януковича. Судя по тому, насколько настойчиво «регионалы» проталкивают через парламент законопроект «О всеукраинском референдуме», осень 2010-го в стране будет горячей. И дело не только в назначенных на 31 октября местных выборах, но и в возможных конституционных изменениях, освященных волей народа. Лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов с заметным удовольствием констатирует, как засуетились партийные вожди после принятия в первом чтении предложенной им редакции закона о местных выборах. Стремление Александра Сергеевича создать тепличные условия для Партии регионов понятно, но здравый смысл все же еще может возобладать над политической целесообразностью.

В ожидании возвращения полноценных президентских полномочий Виктор Янукович нашел достойную сферу для приложения усилий. Глава государства выразил публичное неудовольствие качеством борьбы с наркоманией в Украине. В качестве доказательства своей правоты президент продемонстрировал целый набор наркотических и психотропных веществ, купленных через Интернет сотрудниками его администрации. Похоже, эффективность борьбы с серьезной социальной проблемой будет использована в качестве одного из критериев для выбора нового генпрокурора – претендующий на эту должность Геннадий Васильев, ныне курирующий силовиков в АП, был во время совещания весьма активным.

Евгений Магда