Еще раз о Сердючке, который / которая живет в каждом из нас

Песню под названием «Данзинг», с которой Верка Сердючка выступит в Финляндии на конкурсе Евровидения, уже назвали в Интернете психотропным оружием. Тем временем кандидатура нашего представителя вызывает многочисленные споры как среди простых граждан страны, так и среди представителей истеблишмента. Недавно вы могли ознакомитьсяс отзывами о Верке Сердючке депутатов ВР. Сегодня представляем вашему вниманию мнения некоторых деятелей культуры.

Святослав Вакарчук, лидер группы «Океан Эльзы»:

КОНКУРС ЕВРОВИДЕНИЯ – СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Жаль, что нам навязывают для обсуждения такие малозначительные темы, как среднестатистический музыкальный фестиваль. И тем самым искусственно закрывают глаза на значительно более серьезные проблемы, в том числе и в культуре.

Руслана Лыжичко, певица, народный депутат Верховной Рады:

ГЛАВНОЕ – БОЛЕТЬ ЗА СТРАНУ

Я считала, считаю и буду считать, что кто бы ни представлял Украину на Евровидении, главное – нам оставаться патриотами и болеть. Болеть можно не за конкретного человека, исполнителя, если он тебе не нравится, а за свою страну. Дело не в шоу (хотя это один из наибольших козырей в каких-либо телевизионных форматах), а в харизматике или экстраординарности исполнителей. Люди подсознательно тянутся к тому, что поднимает стереотипы до более высокой ступени или разрушает их. Я никогда не критикую своих коллег. Никто не знает путей, которыми водит нас случай. Каждый выстраивает собственное видение и алгоритмы успеха. Даже успехом мы часто называем целиком противоположные вещи. Я каждому, кто бы ни стал претендентом от моей родины в этом году, желаю успеха и победы.

Дмитрий Чекалкин, шоумен: ДАНИЛКО – САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ПРОДУКТ ШОУ-БИЗНЕСА

Не вижу ничего страшного в том, что Верка Сердючка будет представлять Украину на Евровидении. Там ведь не Ойстрах с Ростроповичем состязаться будут. Это обычный конкурс, с определенным форматом, о проведении которого, кстати, многие европейцы даже не догадываются.

Приведу такой пример. Два года назад, во время Евровидения, я отдыхал с друзьями на Сицилии. Мы лежали на пляже, а потом пошли в гостиницу, чтобы приобщиться к происходящему. И тут столкнулись с проблемой: у меня в номере было сорок каналов, я не знал, на котором идет нужная трансляция. Решил спросить у портье, но он ничего не знал о Евровидении. Портье спросил у работников отеля, но никто из них также ничего не знал об этом конкурсе. Так я его и не посмотрел, о результатах узнал позже. Более-менее Евровидение котируется в странах Скандинавии, Восточной Европы, в Греции, Израиле, бывших советских республиках. А в Италии о нем практически не знают. Там свои конкурсы.

Дело в том, что Евровидение – это смотр поделок шоу-бизнеса, на котором мог бы выступить даже Поплавский. Другое дело, Данилко – самый талантливый продукт этого бизнеса, и потому продается лучше других. Еженедельно я провожу одну-две вечерники на двести-триста человек, и каждый раз убеждаюсь, что ничто так не заводит публику, как песни Сердючки, никого не оставляя равнодушным. Бывали случаи, когда все двести-триста человек пускались в пляс. Правда, те, кого он раздражает, зачастую выходят нервно курить, но ведь это тоже реакция.

Шансы Андрея Данилко я оцениваю достаточно высоко. За него будет голосовать Россия и Белоруссия, а это очень много слушателей.

Фома, фронтмен группы «Мандри»:

ЕВРОВИДЕНИЕ – ЭТО ТО ЖЕ, ЧТО И СЕРДЮЧКА

Мне абсолютно по барабану Евровидение. Европа для меня – это классическая музыка, Моцарт, архитектура, а не этот фестиваль. Кстати, сам этот конкурс точно такой же, как Сердючка.

Олесь Санин, кинорежиссер:

ВЕРКА СЕРДЮЧКА – И ЕСТЬ УКРАИНА

Я считаю, что на сегодня образ Верки Сердючки – и есть образ Украины, вне зависимости от того, нравится он нам или нет. К сожалению, это так. Он мне очень не нравится, но он есть. Это такой бесполый андрогин, который отдается всем, кто что-то подаст, который не знает, каким ему быть дальше, необразованный, который ведет себе неадекватно, который переодевается из мальчика в девочку, которая хочет казаться мальчиком. Хорошо это или нет? Нет. Но это реальность.

Лесь Подеревянский, художник и драматург, был краток. «Мне плевать и на Сердючку, и на Евровидение. Я плохо знаю, кто это такие», – скзазал он.

Ани Лорак наотрез отказалась комментировать успехи Андрея Данилко. Оно и понятно: тема «Евровидения» для певицы очень болезненна. В позапрошлом году она была основным кандидатом на то, чтобы представлять страну на этом конкурсе, но внезапно исполнительницу обошли «Гринджоли». Однако незадолго перед фестивалем появилась информация о том, что Лорак споет вместе с «Гринджолами». Это была первоапрельская шутка, многочисленное тиражирование которой оказалось равным топтанию на больной мозоли певицы.

Оксана Климончук, Антон Зикора