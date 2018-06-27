Оппозиция и коалиция сошлись в оценках Верки Сердючки
В конечном итоге Данилко придет к тому, к чему пришел в конце жизни Тарапунька, который говорил, что они со Штепселем сделали очень плохое дело, популяризируя тип “чухраинца”. Их предупреждали об этом, но они были молодые, не слушались...
Участником международного песенного конкурса Евровидение от Украины в этом году стал Андрей Данилко (Верка Сердючка). Он признан победителем во время интерактивного голосования 9 марта в прямом эфире Первого национального телеканала. Андрей получил максимальный балл от жюри отборочного конкурса и обогнал на несколько тысяч голосов в зрительском голосовании. Мы спросили политиков о том, какие чувства вызывает в них украинский делегат на конкурсе Евровидения?
Лесь Танюк, народный депутат, “Наша Украина»:Отправление Данилко на Евровидение я оцениваю как существенное понижение рейтинга Украины. Украина сама себя представляет в таком фарсовом варианте. Данилко – талантливый парень, но презентовать его в таком виде – это обида чести и достоинства государства.
Данилко сам сказал, что представляет не Украину, а жанр. Но таким образом этот жанр – борща, сала и Верки Сердючки – презентует Украину. Актер такого уровня, как Данилко, должен был бы это осознать... В конечном итоге он придет к тому, к чему пришел в конце жизни Тарапунька, который говорил, что они со Штепселем сделали очень плохое дело, популяризируя тип “чухраинца”. Их предупреждали об этом и Крушельницкий (известный украинский актер и режиссер советской эпохи. - Авт.), и Бучма (украинский актер и режиссер, народный артист СССР. – Авт.), но Штепсель и Тарапунька тогда были молодые, задиристые, не слушались...
Оксана Билозир, народный депутат, “Наша Украина”:
У меня нет слов. Только эмоции. Конечно, негативные...
Ярослав Сухой, народный депутат, фракция “Регионов”:К этой ситуации следует относиться с чувством юмора. Хорошо, что не этот артист представляет все эстрадное искусство Украины...
Что же касается Евровидения, то мне, например, неприятно было смотреть на те обезображенные финские морды, которые победили в прошлом году. Но я не думаю, что это был весь финский народ – спокойный и умеренный. Думаю, Андрей победит, потому что за него вся Россия проголосует.
Владимир Яворивский, народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, БЮТ:После выступления Русланы, которая продемонстрировала национальный темперамент, корневую национальную культуру из отголосками Гуцульщины, степи, мы заявили о себе. У нее даже подтанцовки – все было национально. И это потрясло Европу. Что будет дальше – не знаю. Нас будут воспринимать как государство гермафродитов – люди не поймут, что то оно такое, что это за карикатура на человека, на пол? Я уже не говорю об этом сером голосе.
С чем выходит Украина? Этот человек еще за неделю не мог определиться, от какого государства она поедет – или от Казахстана, России, от ли Украины. И в конце концов он объявил, что представляет жанр. Даже если “жирная” Европа, которая уже накушалась прекрасных голосов, прекрасных мелодий, изберет Данилко (в прошлом году же выиграли конкурс какие-то страшилки), то это все равно будет позор для нашей культуры.
Ольга Герасимьюк, народный депутат, “Наша Украина”:
Не следует драматизировать ситуацию. На попсовый конкурс едет попсовый исполнитель. Парень он талантливый, его суржик никто там не поймет.
Тарас Чорновил, народный депутат, фракция “Регионов”:Есть такое понятие, как народное жлобство. Грустно, что у нас так много людей, которые попадают под эту категорию. Почему-то представители класса народных жлобов наиболее активны во всевозможного рода телефонных и Интернет-голосованиях. Их активность и привела к такому извращению.
Наша национальная система отбора на Евровидение оказалась больной. Причем здесь совмещается элемент народного и экспертного жлобства. И когда я услышал, что еще и эксперты поддерживают это решение, то вообще был поражен.
Мы говорим о развитии национальной культуры, а принимаются решения, за которые стыдно. Это будет первое Евровидение, которое я не буду смотреть. Чем низшую позицию займет Данилко, тем лучше... Говорят, после прошлогодней победы в конкурсе “монстров” (горячих финских ребят), у Сердючки есть шансы войти в первую тройку. Если так, то это свидетельствует о низком уровне оценки конкурса.
Относительно прошлогодних победителей, то это – проявление молодежной субкультуры, которая может приобретать жесткие формы. А Сердючка – это жлобская субкультура. Он будто показывает – вот такие они дураки, гермафродиты... Мне стыдно.
Маша Мищенко