Оппозиция и коалиция сошлись в оценках Верки Сердючки

Участником международного песенного конкурса Евровидение от Украины в этом году стал Андрей Данилко (Верка Сердючка). Он признан победителем во время интерактивного голосования 9 марта в прямом эфире Первого национального телеканала. Андрей получил максимальный балл от жюри отборочного конкурса и обогнал на несколько тысяч голосов в зрительском голосовании. Мы спросили политиков о том, какие чувства вызывает в них украинский делегат на конкурсе Евровидения?

Лесь Танюк, народный депутат, “Наша Украина»: Отправление Данилко на Евровидение я оцениваю как существенное понижение рейтинга Украины. Украина сама себя представляет в таком фарсовом варианте. Данилко – талантливый парень, но презентовать его в таком виде – это обида чести и достоинства государства.

Данилко сам сказал, что представляет не Украину, а жанр. Но таким образом этот жанр – борща, сала и Верки Сердючки – презентует Украину. Актер такого уровня, как Данилко, должен был бы это осознать... В конечном итоге он придет к тому, к чему пришел в конце жизни Тарапунька, который говорил, что они со Штепселем сделали очень плохое дело, популяризируя тип “чухраинца”. Их предупреждали об этом и Крушельницкий (известный украинский актер и режиссер советской эпохи. - Авт.), и Бучма (украинский актер и режиссер, народный артист СССР. – Авт.), но Штепсель и Тарапунька тогда были молодые, задиристые, не слушались...

Оксана Билозир, народный депутат, “Наша Украина”:

У меня нет слов. Только эмоции. Конечно, негативные...

Ярослав Сухой, народный депутат, фракция “Регионов”: К этой ситуации следует относиться с чувством юмора. Хорошо, что не этот артист представляет все эстрадное искусство Украины...

Что же касается Евровидения, то мне, например, неприятно было смотреть на те обезображенные финские морды, которые победили в прошлом году. Но я не думаю, что это был весь финский народ – спокойный и умеренный. Думаю, Андрей победит, потому что за него вся Россия проголосует.

Владимир Яворивский, народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, БЮТ: После выступления Русланы, которая продемонстрировала национальный темперамент, корневую национальную культуру из отголосками Гуцульщины, степи, мы заявили о себе. У нее даже подтанцовки – все было национально. И это потрясло Европу. Что будет дальше – не знаю. Нас будут воспринимать как государство гермафродитов – люди не поймут, что то оно такое, что это за карикатура на человека, на пол? Я уже не говорю об этом сером голосе.

С чем выходит Украина? Этот человек еще за неделю не мог определиться, от какого государства она поедет – или от Казахстана, России, от ли Украины. И в конце концов он объявил, что представляет жанр. Даже если “жирная” Европа, которая уже накушалась прекрасных голосов, прекрасных мелодий, изберет Данилко (в прошлом году же выиграли конкурс какие-то страшилки), то это все равно будет позор для нашей культуры.

Ольга Герасимьюк, народный депутат, “Наша Украина”:

Не следует драматизировать ситуацию. На попсовый конкурс едет попсовый исполнитель. Парень он талантливый, его суржик никто там не поймет.

Тарас Чорновил, народный депутат, фракция “Регионов”: Есть такое понятие, как народное жлобство. Грустно, что у нас так много людей, которые попадают под эту категорию. Почему-то представители класса народных жлобов наиболее активны во всевозможного рода телефонных и Интернет-голосованиях. Их активность и привела к такому извращению.

Наша национальная система отбора на Евровидение оказалась больной. Причем здесь совмещается элемент народного и экспертного жлобства. И когда я услышал, что еще и эксперты поддерживают это решение, то вообще был поражен.

Мы говорим о развитии национальной культуры, а принимаются решения, за которые стыдно. Это будет первое Евровидение, которое я не буду смотреть. Чем низшую позицию займет Данилко, тем лучше... Говорят, после прошлогодней победы в конкурсе “монстров” (горячих финских ребят), у Сердючки есть шансы войти в первую тройку. Если так, то это свидетельствует о низком уровне оценки конкурса.

Относительно прошлогодних победителей, то это – проявление молодежной субкультуры, которая может приобретать жесткие формы. А Сердючка – это жлобская субкультура. Он будто показывает – вот такие они дураки, гермафродиты... Мне стыдно.

Маша Мищенко