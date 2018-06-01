Регионалам спустили из Москвы новый поклеп на Мазепу
Петр руководил московской церковью, хотя не был верующим… Он заставил митрополита предать Мазепу анафеме – священник сделал это, но проклял царя… Гетману приписали секс-скандал…
Петр руководил московской церковью, хотя не был верующим… Он заставил митрополита предать Мазепу анафеме – священник сделал это, но проклял царя… Гетьману приписывают секс-скандал…
|Гетман Мазепа
Итак, после последнего материала «Что бы я рассказала о Мазепе своему сыну» «читатели» снова повторяют: Мазепу якобы предали анафеме не за измену Петру, а за связь с крестницей Мотрей Кочубей.
Поскольку ранее этот тезис прозвучал в телеэфире Интера от одного нардепа-«регионала» (кажется, его фамилия Болдырев), я подумала, что Москва, просто понимая несостоятельность своих доводов «анафемы за измену», мучительно ищет новый повод анафетимизировать Мазепу. И этот повод был якобы найден – Мотря Кочубей, крестница гетмана, с которой у него был роман, и на которой он хотел жениться...
|Петр I
Но я посчитала, что нужно отдельно объяснить, почему произошла анафема. Я еще раз внимательно перечитала исследование о Мазепе Татьяны Таировой-Яковлевой. Эта книга содержит более семидесяти российских, украинских, польских и изданных в США источников, где речь идет о гетьмане.
Петр шантажировал митрополита Яворского, чтобы тот провозгласил анафему Мазепе
Следует вспомнить, каким было положение церкви в период царствования Петра. С 1700 года по воле сего императора Русская православная церковь не имела патриарха. Сначала местоблюстителем престола был митрополит Рязанский Стефан Яворский. Потом Петр Первый вообще упразднил патриаршество, заменив его Святейшим Синодом, которым управлял обер-прокурор – светский человек, назначенный царем. То есть Петр Первый фактически управлял Синодом и был главой церкви. Это общеизвестно, это хрестоматийный факт. Впрочем, когда царь верующий, лично я не против симфонии государства и церкви. Но Петр, мягко говоря, не был верующим, а подобное сотрудничество не выглядело как симфония.
Итак, после того, как царь убедился, что Мазепа нашел другого союзника, он сначала начал жесткую пропагандистскую войну против гетмана, потом разорил Батурин, а потом организовал анафему.
|Археологические раскопки в Батурине
Про Батурин хотелось бы сказать пару слов… Археологи сегодня воссоздали картину чудовищной резни. Руководил этим побоищем сподвижник Петра Меньшиков. Батурин уничтожали страшно, убивали женщин, детей, монахинь. Какое нужно иметь сердце, чтобы убивать монахинь? Насколько нужно не бояться Бога, чтобы жечь церкви и монастыри? Чем Христовы невесты провинились за «измену» Мазепы? Зачем это? Чтобы устрашить украинцев или чтобы украсть золотую церковную утварь, которую дарил Мазепа церковным ризницам? Наверное, второе, ведь тогда Петр Первый не погнушался «конфисковать» даже те деньги Мазепы, которые он вложил в Киево-Печерскую лавру. И это все было сделано по приказу царя, который фактически управлял церковью.
|Скелет человека, найденный во время археологических раскопок в Батурине
Петр, по чьему приказу уничтожали Батурин (а православные убивали православных), ровно через десять дней после Батурина объявил анафему Мазепе. Как это было, подробно описывает Татьяна Таирова-Яковлева. Сначала Стефану Яворскому (на тот момент местоблюстителю патриаршего престола, это как бы «и.о. патриарха», потом, как я упоминала, Петр патриаршество отменил) Петр лично написал письмо, где дал понять, какие репрессии ждут церковь в случае отказа анафемизировать гетьмана. Думаю, что светлой памяти владыке Стефану Яворскому было мучительно больно провозглашать слова церковного проклятья гетьману, которого он знал и любил… Ведь это именно митрополит Яворский несколькими годами ранее вместе с тогда еще живым московским патриархом Адрианом и другими иерархами, написали Мазепе панегирик после его успешной битвы над турками под Кизикирменом. Владыка Стефан вместе с иерархами писали Мазепе, что эта победа «запишет в книгу вечности храбрость Вашей милости в делах воинских… Этим подвигам рукоплещет все христианство… Ибо Вы Вашей победой притупили рога кичливой басурманской спеси».
|Стефан Яворский
Любовь гетьмана Мазепы
|Мотря Кочубей
Поэтому Мазепа сделал лучшее из того, что может сделать мужчина, который не может жениться на любимой (ход событий показывал, что для брака было слишком много препятствий). Он отказался от нее. Сам. И говорить об этом больше нечего.
Маша Мищенко