Регионалам спустили из Москвы новый поклеп на Мазепу

Петр руководил московской церковью, хотя не был верующим… Он заставил митрополита предать Мазепу анафеме – священник сделал это, но проклял царя… Гетьману приписывают секс-скандал…

Честно говоря, я не читаю форумов. Не хочется усложнять жизнь пятиминутками ненависти моих «почитателей». Хотя признаю, что если бы не проплаченные комментаторы-поллюцеры, то Интернет-обсуждения служили бы замечательной возможностью оперативной обратной связи со своими читателям. Но все форумы обычно внимательно прочитывают двое-трое моих друзей. Они и пересказывают мне критику к моим публикациям.

Итак, после последнего материала «Что бы я рассказала о Мазепе своему сыну» «читатели» снова повторяют: Мазепу якобы предали анафеме не за измену Петру, а за связь с крестницей Мотрей Кочубей.

Поскольку ранее этот тезис прозвучал в телеэфире Интера от одного нардепа-«регионала» (кажется, его фамилия Болдырев), я подумала, что Москва, просто понимая несостоятельность своих доводов «анафемы за измену», мучительно ищет новый повод анафетимизировать Мазепу. И этот повод был якобы найден – Мотря Кочубей, крестница гетмана, с которой у него был роман, и на которой он хотел жениться...

К слову, к моменту, когда Мазепа заключил союз с Карлом Двенадцатым, Мотря была уже два года замужем за генеральным судьей Чуйкевичем, близким Мазепе человеком. Муж Мотри не покидал гетмана вплоть до Полтавской битвы. И несмотря на то, что ее отец Кочубей был типа «реабилитрован» и признан Москвой за донос на гетмана, Петру ничто не помешало отправить Мотрю вместе с ее мужем в Сибирь.

Но я посчитала, что нужно отдельно объяснить, почему произошла анафема. Я еще раз внимательно перечитала исследование о Мазепе Татьяны Таировой-Яковлевой. Эта книга содержит более семидесяти российских, украинских, польских и изданных в США источников, где речь идет о гетьмане.

Петр шантажировал митрополита Яворского, чтобы тот провозгласил анафему Мазепе

Следует вспомнить, каким было положение церкви в период царствования Петра. С 1700 года по воле сего императора Русская православная церковь не имела патриарха. Сначала местоблюстителем престола был митрополит Рязанский Стефан Яворский. Потом Петр Первый вообще упразднил патриаршество, заменив его Святейшим Синодом, которым управлял обер-прокурор – светский человек, назначенный царем. То есть Петр Первый фактически управлял Синодом и был главой церкви. Это общеизвестно, это хрестоматийный факт. Впрочем, когда царь верующий, лично я не против симфонии государства и церкви. Но Петр, мягко говоря, не был верующим, а подобное сотрудничество не выглядело как симфония.

Итак, после того, как царь убедился, что Мазепа нашел другого союзника, он сначала начал жесткую пропагандистскую войну против гетмана, потом разорил Батурин, а потом организовал анафему.

Про Батурин хотелось бы сказать пару слов… Археологи сегодня воссоздали картину чудовищной резни. Руководил этим побоищем сподвижник Петра Меньшиков. Батурин уничтожали страшно, убивали женщин, детей, монахинь. Какое нужно иметь сердце, чтобы убивать монахинь? Насколько нужно не бояться Бога, чтобы жечь церкви и монастыри? Чем Христовы невесты провинились за «измену» Мазепы? Зачем это? Чтобы устрашить украинцев или чтобы украсть золотую церковную утварь, которую дарил Мазепа церковным ризницам? Наверное, второе, ведь тогда Петр Первый не погнушался «конфисковать» даже те деньги Мазепы, которые он вложил в Киево-Печерскую лавру. И это все было сделано по приказу царя, который фактически управлял церковью.

Петр, по чьему приказу уничтожали Батурин (а православные убивали православных), ровно через десять дней после Батурина объявил анафему Мазепе. Как это было, подробно описывает Татьяна Таирова-Яковлева. Сначала Стефану Яворскому (на тот момент местоблюстителю патриаршего престола, это как бы «и.о. патриарха», потом, как я упоминала, Петр патриаршество отменил) Петр лично написал письмо, где дал понять, какие репрессии ждут церковь в случае отказа анафемизировать гетьмана. Думаю, что светлой памяти владыке Стефану Яворскому было мучительно больно провозглашать слова церковного проклятья гетьману, которого он знал и любил… Ведь это именно митрополит Яворский несколькими годами ранее вместе с тогда еще живым московским патриархом Адрианом и другими иерархами, написали Мазепе панегирик после его успешной битвы над турками под Кизикирменом. Владыка Стефан вместе с иерархами писали Мазепе, что эта победа «запишет в книгу вечности храбрость Вашей милости в делах воинских… Этим подвигам рукоплещет все христианство… Ибо Вы Вашей победой притупили рога кичливой басурманской спеси».

Возвращаясь к анафеме, подчеркнем: она накладывалась за «клятвопреступление и измену к нему, великому государю». Последние слова содержал текст церковного проклятья. Это при том, что анафема всегда накладывалась за преступление перед церковью, а никаких преступлений перед церковью и религией Мазепа не совершал. На следующий день после анафемы, митрополит Яворский написал проповедь, в которой гневно осуждал царя, «пьющего из церковных сосудов» и предсказывал «Божий гнев, который должен обрушиться на Россию за грехи ее правителя». Проповедь владыка публично не огласил, ее, насколько известно, нашли в его архивах. Но она показывает, какими были истинные чувства митрополита. По Божьей милости его дошедшая до нас проповедь, показывает: митрополит был искренен в своих панегириках Мазепе, а не в своей анафеме. Стефан Яворский согласился провозгласить анафему Мазепе просто потому, что спасал от гнева безбожного императора свое христолюбивое стадо. Также как и Мазепа пошел на эту «измену» царю, спасая свою землю, своих близких, детей своих близких от готовящейся Петром войны.

Любовь гетьмана Мазепы

Вот и все про анафему. Страшное на самом деле слово. Но поскольку Мазепе сейчас депутаты-«регионалы» приписывают «секс-скандал», «инцест» с Мотрей, то напишу пару слов про Мотрю Кочубей. Ее роман с Мазепой – факт известный, неоспоримый. Но, во-первых, разве кто-то видел медицинское заключение, что они с Мотрей пошли дальше платонических отношений? Вы читали их письма? Я – да. Это – венец целомудрия. Допустимы ли даже такие платонические чувства с крестницей по церковному канону? Нет. Но, учитывая, как относились к Мазепе иерархи, бесспорно, церковь нашла бы богословскую формулу, расторгающую вид такого вот духовного родства и дающий право влюбленным на женитьбу. А ведь жениться на Мотре Иван Мазепа был готов. И я думаю, что иерархи благословили бы этот союз не только потому, что гетьман так много делал для храмового строительства и богословской мысли. Просто еще и потому, что он был верующим человеком. Ведь его мужская биография скучна для циников. Да, он нравился женщинам, еще бы. Но, говоря о его чарах, никто из «специалистов» не прилагает подробный список очарованных и покоренных. А без этого обвинение исторической фигуры – историческое пустословие. В его мужском списке есть только его покойная жена, которую он не любил, но которой хранил верность, один какой-то несостоявшийся брак и Мотря. Вот и все. Поэтому тут и обсуждать нечего, кроме их писем, да дупла большого дуба, через который они письмами обменивались. И давайте вспомним, каким ударом для него стало то, что женитьба не состоялась. Ведь родители Мотри, ее властная мать Любовь Кочубей (историки пишут, что она видела мужа на месте Мазепы, но я подозреваю, что это она скорее себя видела на месте Мотри) не благословила этот брак.

Поэтому Мазепа сделал лучшее из того, что может сделать мужчина, который не может жениться на любимой (ход событий показывал, что для брака было слишком много препятствий). Он отказался от нее. Сам. И говорить об этом больше нечего.

Маша Мищенко