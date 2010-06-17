Клюев о России, европейском векторе и исторически сложившемся рынке

Курс на сближение с Россией и СНГ не препятствует европейской интеграции Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, выступая на XIV Петербуржском международном экономическом форуме.

«Новое руководство выбрало курс на сближение с Россией и странами СНГ. Европейский вектор не является препятствием для Украины при выборе курса на активизацию сотрудничества в рамках СНГ», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что рынок СНГ – это «исторически сложившийся для нас общий рынок, который страны-члены должны поддерживать и всесторонне развивать».

По его мнению, страны Содружества сообща могут подтянуться до мировых стандартов по уровню техники, технологий и качеству продукции, а в результате повысить конкурентоспособность на европейском и мировом рынках.

«Только в составе сильного экономического объединения всем его участникам будет значительно легче принимать вызовы уже сложившейся жесткой системы как общеевропейского, так и мирового хозяйства», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он уверен, что углубление интеграции в рамках СНГ неразрывно связано с развитием экономического сотрудничества между его участниками.

Первый вице-премьер подчеркнул, что Украина в течение последних 5 лет оставалась в стороне от интеграционных процессов в рамках СНГ, но после президентских выборов внутриполитическая и экономическая ситуация меняется к лучшему. Прежде всего за счет стремления высших органов государственной власти к восстановлению политической и экономической стабильности в Украине, повышению ее рейтинга как прогнозируемого партнера, добавил он.

По словам А.КЛЮЕВА, несмотря на всю совокупность негативных факторов, украинская экономика начинает постепенно подымать, но этот рост обусловлен за счет упорядочивания отдельных механизмов хозяйствования и изменения конъюнктуры внешнего рынка.

«В текущем году появилась тенденция к увеличению внешнеторгового оборота со странами СНГ. Особо большие приросты мы имеем с Азербайджаном, Беларусью, РФ», - сказал А.КЛЮЕВ.

«Мы рассматриваем Содружество как перспективное международное образование, которое позволяет всем участникам находить общее решение сходных социально-экономических проблем или предпринимать согласованные действия по конкретным направлениям, в случае возникновения общих угроз, рисков или получения от каких-то проектов общей прибыли», - добавил А.КЛЮЕВ.