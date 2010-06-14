БЮТ: изменения в законопроект 2450 полностью его выхолостили

БЮТ не будет голосовать во втором чтении за законопроект 2450 в выхолощенном от демократических норм виде.

Об этом, как сообщает официальный сайт БЮТ, заявил народный депутат Лев Бирюк.

«Закон ко второму чтению подвергся таким изменениям, которые полностью выхолостили его содержание, заложенное при подготовке этого законопроекта с самого начала. Сейчас этот законопроект, за который хочет голосовать большинство, не имеет ничего общего с тем, который был инициирован Блоком Юлии Тимошенко», - сказал он.

Бирюк отметил, что люди имеют закрепленные Конституцией права собираться для выражения своего протеста где угодно и когда угодно, и никто не имеет права ограничивать людей в этом.

«Позиция Блока Юлии Тимошенко однозначна: эта страна принадлежит людям, и никакая власть не может ограничивать или лишать граждан права открыто выражать свое мнение, отстаивать свои права и проводить мирные собрания. Именно поэтому и писался закон, чтобы закрепить эти права. Однако сейчас он радикально изменен. Поэтому, только при условии принятия поправок нашей фракции – мы будем за него голосовать», - подчеркнул БЮТовец.