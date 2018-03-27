Замковую гору в Киеве оккупировали язычники

Будете в Киеве на Замковой горе - не удивляйтесь: место, где раньше потребляли пиво нечесаные «неформалы», изрядно преобразилось. Теперь здесь появилась каменная восьмиугольная звезда, вокруг которой высажено около тридцати дубов и сотня сосен. Эти сооружения - дело рук представителей Всеукраинской религиозной организации «Родовое Вогнище Родной Православной Веры», адепты которой исповедуют язычество.

- Мы называем Замковую гору Хоревицей и считаем местом силы, так как здесь открывается космический канал, связывающий землю с небом, - рассказывает родноверец Богумир.

Богумир – волхв, но не такой волхв, которых обычно рисуют в учебниках истории. У него нет ни бороды, ни посоха. Современный киевский волхв – простой молодой человек с мобильным телефоном и в брюках. Богумир говорит, что это у него наследственное. Знахаркой была его прабабка, жившая в Хмельницкой области, за что ее в 1910 году выслали в Петербург, в монастырь, а когда ей стукнуло сто пятнадцать, она была сбита мотоциклом. Специализацией прародительницы Богумира были брачные обряды, женщина много знала о чистоте крови и расы и передавала свои знания по женской линии.

- Будем собираться здесь каждое воскресенье в десять утра, чтобы набраться космической энергии. Собственно, мы и раньше так делали, но сейчас у нас есть все для того, чтобы полноценно справлять свои культы, - продолжает язычник. - Единственное, чего пока здесь не хватает, это образа бога Ярилы. Но скоро и он здесь появится. Будем служить, а на большие праздники - зажигать огонь.

Мы осматриваем окрестности: справа внизу Андреевский спуск, слева, – особняки «новых», очень «новых». Как только язычники пробрались сюда и застолбили столь лакомую территорию? А очень просто: сначала они писали в различные инстанции просьбы выделить им этот участок для религиозных нужд. И, не дождавшись ответов, 22-23 апреля, в праздник Ярилы Буйного, пришли сюда, вырвали с корнем здесь бурьян и установили предметы своего культа. А перед этим приварили поврежденные металлические ступеньки в лестнице, соединяющей это место с Андреевским. Язычники хотят превратить Замковую гору в место паломничества – так называемый «Остров богов». А как же: в стране насчитывается тридцать четыре организации родноверцев, десять из которых зарегистрированы официально. Язычники не указывают, сколько у них сторонников, но говорят, что в данное время по воскресеньям здесь собирается достаточно людей.

Родноверцы установили свое капище, пока в горсовете шла рубиловка, и чиновникам с депутатами было не до них. Язычники говорят, что никаких законов они не нарушали. Представители организации «пробивали»: оказывается, эта земля принадлежит государству и не предоставлена кому-либо в собственность или в аренду. Территория считается парком культуры и отдыха общего пользования, и претензии к ним может иметь только государство, только оно, кажется, пока еще ничего не знает. Словом, действовали в правовом вакууме по принципу: разрешено все, что не запрещено, ссылаясь на закон о свободе совести. Мне предъявляют выписку из этого документа: «Богослужения, религиозные обряды, церемонии и процессии беспрепятственно проводятся в культовых сооружениях.., в местах паломничества, учреждениях религиозных организаций, на кладбищах, в местах отдельных захоронений и крематориях, квартирах и домах граждан”.

Чуть не забыл. По окружности культового места установлены таблички со странными надписями: «Знаешь силу и слабость... Лети над ними соколом, и только тогда ты вспомнишь себя».

- Мы все вспомним, все сразу, - рассказывает язычница Арсения. – Видите знак? – женщина указывает на рисунок на табличке.

- Узнал. Это свастика.

- Что вы, какая еще свастика?

- Тибетская. Та, что в обратную сторону.

- Это алатыр. Алтарь, око рода, казацкий крест, первоначало всего, что есть на свете.

- Ясно… А что это вообще за таблички?

- Карбы, мистические знаки, несущие в себе сакральную информацию. Их должно быть триста шестьдесят. Мы установили несколько из них.

А еще Богумир историк, он рассказывает: Родная православная вера есть изначальная родовая вера украинцев – русичей. Оказывается, язычникам нельзя ходить по синей грядке, а поедание говядины у них приравнено к людоедству (корова – символ жизни). Зато есть оленину очень даже нужно, особенно если ты воин. Слово «гуру» (духовный учитель), как и следовало ожидать, родственно слову «гора», а украинцы – потомки легендарного ведического воина Арджуны. Рассказы родноверцев похожи на сказки.

- А может, название города Карачи – от слов Караваевы дачи?

- Это шутка, наверное, - Богумир смеется. Люди не теряют чувства юмора, и это обнадеживает.

- Вы говорите, что проводите здесь свои служения. На людей сходит сила. А есть от этого терапевтический эффект?

- Таких примеров, какие приводят некоторые протестантские проповедники - что человек вмиг отбросил костыли и побежал, нет. Но, бывало, люди переставали заикаться. Случалось, дети наших единоверцев находили себя в жизни – им это помогало жениться или наладить вопросы с учебой и с работой. Правда, чтобы это произошло, нужно приходить сюда молиться не один день.

Мы гулко ступали по металлической лестнице, ведущей на Андреевский спуск. Я при этом гадал: что будут делать киевские власти, когда опомнятся после своих разборок? Закроют на все глаза, изгонят родноверцев или приступят вместе с ними к созданию «Острова богов». Лишь бы больше не строили здесь особняков, каких наставили в Кожемяках. Язычники же готовы отстаивать право на Замковую гору в суде и считают, что капище должно охраняться государством как место паломничества. Что ж, посмотрим.