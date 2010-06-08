Прокуратура задержала главного гаишника Сумской области

Начальник Управления ГАИ в Сумской области Виталий КАРМАЗИН задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением и находится под стражей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Алексей ДЕРЕВЯНКО.

По его словам, уголовное дело в отношении должностных лиц Управления ГАИ в Черкасской области, которое в тот момент возглавлял В.КАРМАЗИН, возбудила прокуратура Черкасской области еще 18 марта. Как сообщал УНИАН, В.КАРМАЗИН возглавил управление ГАИ в Сумской области 31 марта текущего года.

«Должностных лиц подозревают в злоупотреблении служебным положением согласно части 3 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Начальник ГАИ Сумщины В.КАРМАЗИН был вызван в Черкассы в качестве свидетеля по уголовному делу, но был задержан и находится под стражей. Ему инкриминируется превышение власти или злоупотребление служебным положением сотрудником правоохранительных органов, что предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Также по этому делу проходят несколько черкасских бизнесменов», – рассказал А.ДЕРЕВЯНКО.