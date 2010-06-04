Наша Украина напомнила Януковичу его обещания о пенсионном возрасте

“Наша Украина” обвиняет команду Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в попытке организовать “искусственный одобрямс” во время провозглашения первого послания к украинскому народу во дворце “Украина”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

“В его команде не додумались ни до чего лучшего, как пытаться организовать своему лидеру сплошной «одобрямс» и максимально изолировать его от неконтролированных контактов с людьми”, - отметили в “Нашей Украине”. Именно по этой причине, подчеркивается в сообщении, В.ЯНУКОВИЧ выступил со своим посланием к украинскому народу в зале дворца «Украина» “со специально подобранным народом”.

В “НУ” также подчеркивают, что В.ЯНУКОВИЧ планирует “цинично обмануть” своих избирателей, а вместе с ними и всех граждан Украины, поскольку то, что написано в Программе экономических реформ в Украине на 2010 – 2014 годы, далеко от того, что обещалось перед выборами: “Например, в канун выборов 21 января в эфире Николаевской областной телерадиокомпании В.ЯНУКОВИЧ клялся, что «мы никогда никому не позволим» увеличивать возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лкт, а для женщин – до 60. А уже в начале июня “вдруг почувствовал в себе моральное право” инициировать повышение пенсионного возраста для женщин до 65 лет”.

Как заявляют в “Нашей Украине”, “в команде В.ЯНУКОВИЧА не способны понять, что попытка построить антидемократическую систему, да еще и по принципу «Украина для своих», когда власть отдельно, а интересы граждан - отдельно, в нашей стране нежизнеспособна”.

”Попытки ввести цензуру в СМИ и отсрочить проведение местных выборов свидетельствуют о страхе команды ЯНУКОВИЧА перед общественными реалиями и желании отсрочить время, когда люди будут иметь возможность спросить, а где же «Украина для людей», и выразить свое отношение к власти, которая реализует стратегию «Украина для своих», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ 3 июня во дворце “Украина” выступил с посланием к украинскому народу.