Киевсовет: бои местного значения

Еще за 5 минут до начала второй сессии Киевского горсовета, когда было зарегистрировано не больше двух третей депутатов, внешне ничего не предвещало грома. Хотя, кое-кто, без сомнения, точно знал, что состоится.

Большинство же, собравшись в холле колонного зала, будто школьники после каникул, делились впечатлениями, пили кофе, кто-то напевал “мурку”, кто-то поправлял воротничок непривычно обязательной депутатской рубашки. Молодежь, в первый раз получившая депутатские удостоверения, вела себя скромно и держалась “особняком”.

На момент открытия сессии, которое прошло под государственный гимн и жидкие аплодисменты, в зале, по словам мэра, находилось 70 из 120 депутатов. Хотя регистрация на тот момент продолжалась, Леонид Черновецкий отметил, что названного количества достаточно для принятия решений.

Первый конфликт начал тлеть, когда стало понятно, что мэр, он же - председательствующий на сессии, не собирается слушать депутатские предложения, запросы или устраивать обсуждение. Черновецкий пытался взять управление Советом в свои руки.

Началось с предложения фракции БЮТ в первую очередь вынести на голосование новый регламент проведения сессии и создать счетную комиссию. Последнее необходимо, поскольку сессия проходила не в сессионном зале, где есть электронные устройства для голосования. В данном случае все “за и против” необходимо было считать “вручную”. По официальной версии, в сессионном зале проходят ремонт и замена аппаратуры, но на вчерашней пресс-конференции журналисты ничего подобного не заметили. Вполне можно допустить, “ремонт” был затеян не без определенных намерений. О чем и говорили некоторые депутаты.

Предложения БЮТ - как, впрочем и других оппозиционных мэру фракций (прочие послушно молчали и выполняли его просьбы) полностью проигнорировались. Председатель предложил голосовать за проведение заседания по старому регламенту, его позицию поддержала депутат от фракции ПОРА-ПРП Наталья Новак, которая отметила: вопросы повестки дня могут рассматриваться в определенном уже порядке по регламенту, принятому прошлой сессией. Вопрос был проголосован, несмотря на претензии на отсутствие счетной комиссии. “Голоса считают представители секретариата, утвержденного советом прошлого созыва”, - ответил мэр. Пока бютовцы пытались поучать Черновецкого, тот объявил перерыв и покинул зал вместе с руководителями фракций, отправившись на согласительный совет.

В это же время бютовцы заявили: будут подавать в суд жалобу на легитимность проведения такой сессии. И уверены, что дело будет выиграно.

“...Черновецкий непрофессионально подходит к проведению заседаний, превращая их в шоу, за деньги налогоплательщиков, рекламируя себя на ТРК «КИЕВ», которая ведет прямую трансляцию из сессионного зала”. «Сегодня мы наблюдали, как попирается закон, как городским председателем игнорируется регламент Совета», - сказал руководитель городской организации БЮТ Анатолий Семинога. Он также считает, что все сегодняшние решения нелегитимны.

Общей позиции на совете с руководителями фракций, судя по всему, не было достигнуто, поскольку через полчаса председатель продолжил со своего: “пока мы не удовлетворим регламент, никаких прав мы не имеем...”. Предложил свою счетную комиссию, опять отклонив замечание о необходимости обсудить ее состав. Лично прошел по залу, насчитав “61 голос плюс мой - 62”. На что Томенко заметил: “Пусть Черновецкий сам будет главой счетной комиссии”.

Как только председатель занял свое место в президиуме и объявил результаты голосования, волна из оппозиционных депутатов направилась к трибуне, блокировав ее. Пока председатель спасался, выйдя из зала, бютовцы пытались изъять протокол голосования, а заодно - и выяснить, кто же такие члены счетной комиссии, которые занимали места рядом из мэрским.

Во время очередного перерыва фракция имени мэра из 21 депутата (плюс личная охрана мэра) стала в оборону президиума, и следующая бютовская с ГАКом атака закончилась дракой. Причем активное участие в выталкивании депутатов принимали родственники мэра и приближенные к нему ребята из категории так называемой “золотой молодежи”. "Драться со мной нехорошо”, - заявил довольный своими ребятами мэр. - Я этого не позволю. Никто ко мне не подходите. Разговаривать со мной можно только по регламенту».

Депутаты фракции “Наша Украина” мирно наблюдали за событиями, с интересом обсуждая действия коллег: “Ну кто так блокирует трибуну! - говорит Борис Беспалый. - Пусть у Верховной Рады поучатся - там толкаются, слегка ссорятся, договариваются о встрече на кофе, а здесь ничего делать не умеют...”

Не слушая жалоб БЮТ, мол, в счетной комиссии нет ни одного их представителя, председатель совета объявил состав “утвержденной” счетной комиссии.

Почти сразу в зал зашли два десятка людей в гражданском, которые блокировали подходы к счетной комиссии. Так и не удалось выяснить: были ли это милиционеры, вызванные Черновецким, или его личная охрана. Депутат Андрей Артеменко (БЮТ) заявил, что пребывание вооруженных людей в зале противозаконно.

Затем Леонид Черновецкий напомнил о своем прерогативном праве предложить кандидатуру на должность секретаря совета. Как и ожидалось, он представил “хорошего парня, не драчуна” Олеся Довгого. Обсуждение кандидатуры, предложенное депутатами, поддержано мэром также не было, и другие кандидатуры, соответственно, не рассматривались.

После еще одного перерыва голосование состоялось, и, получив 65 голосов поддержки, Олесь Довгий занял место рядом с Леонидом Черновецким. Столичный мэр, перед тем, как поручить вести сессию новому заместителю, заявил: "Все прошло, как надо".