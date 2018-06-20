Господин Хорошковский, Вы же не наивный человек

Не надо нам, уважаемый председатель СБУ, впаривать идею – да еще так воинствующе и безапелляционно, – что «никто и ничего не помешает СБУ выполнять свою работу». Помешают, и еще как!..

На фотографиях нынешний глава СБУ Валерий Хорошковский вполне может конкурировать с голливудскими звездами. И вовсе не из-за своего совершенно блистательного внешнего облика. Его улыбка «златого утра краше», искренняя и обезоруживающая, никак не ассоциируется с обликом мифологического джентльмена «плаща и кинжала».

Но прочитав программное интервью главы СБУ в газете «Коммерсант-Украина», я усомнился в чистоте ума и сердца чиновника, руководителя секретной службы Украины. Вряд ли Валерий Иванович, умудренный долгим опытом государственнической деятельности и успешным бизнесом, мог бы быть таким наивным, рассказывая нам о том, как правильно ведут себя его коллеги во время «профилактической работы» в защиту национальной безопасности Украины.

Кстати, кто не знает – господин Хорошковский – к тому же, доктор экономических наук, по диплому человек системного теоретического мышления и образования. Это вам не главный российский разведчик. Для сравнения, председатель ФСБ РФ Александр Бортников, во-первых, не может так успешно, как глава СБУ, зарабатывать миллионы, во-вторых, он не профессор экономических наук, но главное (во всяком случае, насколько я знаю), никогда не дает оценки своим подчиненным публично, тем более в СМИ.

Казалось, что такого произошло в кабинете ректора Украинского католического университета господина Бориса Гудзяка во Львове? Пришел молодой офицер СБУ, и вполне в рамках приличия, интеллигентно, доверительно, а главное доброжелательно сообщил руководителю университета примерно следующее. Ректор, профессорско-педагогический коллектив университета будут локти кусать, если кто-либо из их студентов, в силу своего юного возраста и максимализма, станут добычей экстремистов и прочих (по мнению СБУ) врагов суверенной Украины.

Допустим, что гражданин США Борис Гудзяк, несмотря на свои энциклопедические знания, полученные в Гарварде в области христианской догматики и Святого писания, плохо ориентируется в вопросах «правового украинского поля»? Вероятно, ректор и не мог знать, что демократия в Украине – это пока юное дитя по сравнению со страной, которая демократии учит не только православную, католическую Украину, но и весь мусульманский мир, например, тот же многострадальный Иран. Другими словами: почему бы не помочь ректору в его неустанной работе по обучению и воспитанию украинских недорослей?

Вот в принципе и все. И никакого скандала не было, даже если бы все это было не сказано, а написано официально от имени, например, Юрия Кицула, начальника Управления СБУ во Львовской области. К слову, ректора Бориса Гудзяка я не знаю лично. Как и убежден в материальности мира, в котором мы живем, а не божественном его происхождении. И считаю, что лучше светского образования нет. А Вам, Валерий Иванович, в интервью следовало бы просто извиниться за своего подчиненного, который предложил ректору совершить абсурдное действие – подписать что-то не зная что. И авторитет СБУ, как и Ваш, только от этого вырос бы… А не искать врагов, «технологий», а свободу личности называть «дурнопахнущей вещью».

Господин Хорошковский, будем людьми серьезными и ответственными. Представим, что я зашел к Вам в гости на Владимирскую улицу и предложил вам подписать некий лист бумаги, с которым не дал бы Вам даже ознакомиться… Пришло бы мне в голову, что Вы должны мне 100 гривен и обязуетесь к субботе отдать в присутствие свидетелей. А если бы я еще попросил печать мокрую поставить на Вашу расписку?

Конечно, я ерничаю. Только не надо нам, простым обывателям, уважаемый председатель Службы безопасности Украины, впаривать идею (да еще так воинствующе и безапелляционно), что «никто и ничего не помешает СБУ выполнять свою работу», о чем Вы заявили в своем интервью.

Помешают. И еще как! Кто, как не офицер спецслужбы должен быть, в первую очередь, законопослушным гражданином, блюсти Конституцию Украины, законы страны, которой он служит. Если «работа» СБУ будет противоречить украинскому законодательству, такой работе помешает, в первую очередь, Президент страны как гарант Конституции Украины, Генеральная прокуратура и, конечно же, мы, обыватели.

В Вашем интервью, более всего, меня возмутил другой Ваш пассаж. «Мы будем использовать все, что входит в инструментарий СБУ и идет на пользу государству», - говорите Вы.

Во-первых, лишь из книг, да специальных статей я знаком с «инструментарием» спецслужб. Они в истории были разными. Например, кровавые сталинское НКВД или нацистское Гестапо, было скопищем животных и палачей, для которых человеческая жизнь ничего не значила. В то же время СБУ, искренне надеюсь, - инструмент демократического государства, организация, которая уважает права граждан Украины.

Во-вторых, хочу особо уточнить и подчеркнуть. В Вашем исполнении, меня поразили три последних слова. Еще раз процитирую Вас: «Мы будем использовать все, что «идет на пользу государства». Вы действительно знаете «все» , что идет на пользу государства? Не заблуждаетесь ли Вы, не переоцениваете себя? Вы действительно знаете, кто и что, как и какими методами и средствами из Украины сделает постиндустриальную, развитую, процветающую, демократическую страну?

Преклоняюсь перед Вами! Как и знаю, что во все времена осмысление проблем социальной, политической, экономической, культурной жизни государства – было предметом титанической работы самых лучших, самых умных, светочей человечества. И естественно, не офицерам спецслужб, а интеллектуалам, волевым политикам, которые живут и работают в условиях гражданского общества, по силам справиться с такой судьбоносной задачей.

Но мы не наивные и понимаем, что те, кто все знает, обо всем судят безапелляционно – плохие люди и страдают недомыслием. Более того, такие «отцы народов» уже жили в прошлом и принесли лишь горе и невзгоды, трагедии и войны, концлагеря, Катынь, Сандармох, Соловки, Голодомор. Их не интересует другое мнение, другие убеждения, другие принципы, иные знания, мечты, другая культура, вера, образование. Простота, господин Хорошковский, нужна, как известно... Даже неудобно Вам говорить, где. А вот красота, а значит и целесообразность – это единство непохожих, единство многообразия. Аристотель говорил. Интеллектуал, не чета нам с Вами.

Виктор Тимошенко