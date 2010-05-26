Львов просит Януковича не отдавать Военную академию обратно в Одессу

25 мая депутаты Львовского областного совета во время пленарного заседания проголосовали за обращение к Президенту, Верховному главнокомандующему Вооруженных Сил Украины, а также премьер-министру и министру обороны Украины по поводу ситуации, которая сложилась вокруг функционирования Академии Сухопутных войск во Львове.

В своем обращении к высшим должностным лицам государства депутаты отмечают необходимость сохранить во Львове Академию Сухопутных войск как базовое заведение для подготовки офицеров Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе областного совета.

Как информирует пресс-служба, в тексте обращения подчеркивается, что «в течение последних недель в региональных и национальных СМИ актуализирован вопрос, связанный с так называемым возвращением Института Сухопутных войск в Одессу. Старт данному процессу дало официальное обращение Митрополита Одесского и Измаильского АГАФАНГЕЛА, депутата Одесского областного совета к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с соответствующим открытым письмом. Абсолютно неоднозначно высказался по поводу возвращения Института Сухопутных войск в Одессу председатель Одесской областной государственной администрации Эдуард МАТВИЙЧУК. В вопросе учебной и боевой подготовки украинского офицера определяющее значение имеет учебно-полевая и научная база. В этом вопросе Академия Сухопутных войск продвинулась чрезвычайно высоко, и на сегодняшний день она является одним из лучших заведений военного образования в Восточной Европе. Призываем высшие должностные лица государства в данном вопросе принимать решение, исключительно заботясь о деле подготовки боеспособного украинского офицера для Вооруженных Сил Украины».

В свою очередь, как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, председатель Львовской областной госадминистрации Василий ГОРБАЛЬ во время выступления на сессии облсовета по вопросу перенесения Академии Сухопутных войск назвал «провокационным» обращение Митрополита Одесского и Измаильского АГАФАНГЕЛА к Президенту относительно академии.

«Вопрос перенесения Академии Сухопутных войск из Львова в Одессу председатель Львовского областного совета Мирослав СЕНИК поднял еще во время нашего знакомства, – отметил В.ГОРБАЛЬ, выступая перед депутатами облсовета. – Ввиду того, какой резонанс имеет этот вопрос, надеюсь, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ озвучит свою позицию во время своего визита во Львов 27 мая».

Также В.ГОРБАЛЬ сообщил, что относительно обращения Митрополита АГАФАНГЕЛА «обратился к Предстоятелю Украинской православной церкви. Скоро появится соответствующее заявление Митрополита Киевского и всей Украины Блаженнейшего ВЛАДИМИРА».

Как сообщал УНИАН, Митрополит Одесский и Измаильский АГАФАНГЕЛ просит Президента В.ЯНУКОВИЧА решить вопрос о возвращении института Сухопутных войск из Львова в Одессу. Об этом шла речь в открытом письме Митрополита Президенту, размещенному на сайте Одесской епархии УПЦ Московского патриархата.

АГАФАНГЕЛ в письме подчеркивает, что Одесский институт Сухопутных войск ведет свою историю от времен основания Одесского кадетского корпуса в 1899 и в этом учебном заведении в течение 110 лет формировалась школа военного образования. В то же время, пишет Митрополит, во Львове была открыта австрийская школа кадетов пехоты, а впоследствии был расположен польский кадетский корпус, выпускники которого «осуществляли экспансию против православного населения Западной Украины».

Мотивируя необходимость возвращения учебного заведения в Одессу, АГАФАНГЕЛ пишет: «Западный регион Украины является ячейкой греко-католической церкви, которая находятся под воздействием Папы Римского. Католическая церковь на протяжении веков желала и делала все возможно для захвата земель, которые населяют православные христиане силой оружия и насильственного навязыванием католической веры. На территории Академии Сухопутных войск (г. Львов) существует греко-католическая церковь, которая осуществляет влияние на мировоззрение, моральные и духовные ценности будущих офицеров Украинской армии. В Одесском военном институте функционирует православный храм».

«Вы – единственный сегодня, как заботливый хозяин страны, имеете возможность сохранить историческое достояние украинского народа и укрепить обороноспособность нашего государства, приняв решение относительно возвращения подготовки курсантов командного профиля – будущих военных начальников, которые будут стоять на защите независимости Украины и православной веры», - говорится в письме.

Справка УНИАН. В 2005 году Минобороны решило закрыть Одесский институт Сухопутных войск до 2007 года, и перевести его на базу Львовского военного института Национального университета "Львовская политехника".

30 августа 2006 года Кабмин реорганизовал Одесский институт сухопутных войск, создав военный институт на базе Одесского национального политехнического университета. Имущество и земельные участки Института были оставлены в управлении Министерства обороны без права отчуждения.