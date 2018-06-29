Кредит Украине: из правительства слышно одно, из МВФ – совсем другое

Экс-либералам хватило двух месяцев власти, чтобы отречься от былых обещаний... Правительство выдает желаемое за действительное, когда говорит о 19 млрд. дешевых средств от МВФ...

Как уже не раз было замечено, правительства Тимошенко и Азарова по стилю управления и культуре общения с общественностью если не однояйцевые близнецы, то по крайней мере двойняшки. Кроме врожденной привычки жить на занятые средства и решимости перекладывать неблагодарные реформы на своих преемников, обоих объединяет еще одно звено в ДНК, а именно –

...безудержное желание говорить от имени МВФ

Самопохвалы Тимошенко и Немыри, которыми они не стеснялись оценить самих себя от имени эмиссаров МВФ, продуцировались в свое время со скоростью десять информсообщений в день. Если же верить нынешним правительственным чиновникам, то на днях миссия Европейского департамента МВФ уже должна была бы завершать свою триумфальную работу в Киеве. Вот и вице-премьер «по связям с МВФ» Тигипко какие только даты начала работы миссии не называл – последняя была 17 мая. Кроме дат календаря, Сергей Леонидович также называл различные суммы ссуд от МВФ – последняя уже была 19 миллиардов долларов на 2,5 года.

Да и Азаров в начале заседания правительства 20 мая подтвердил, что миссия таки погрузится в работу в ближайшие дни.

Молчал только сам МВФ, пока директор управления внешних отношений Фонда госпожа Керолин Аткинсон не расставила на своем брифинге точки над «і» – консультации с Украиной продолжаются, а что касается миссии, то планы ее приезда не сформированы, и новых сообщений на эту тему пока нет. Иными словами – дипломатичное, но полное отрицание утверждений украинских правительственных чиновников. Кроме дат, МВФ не распространяется и об объемах займов – с каждой потерянной неделей становится более очевидно, что говорить об этом рано.

Блицкриг на экспорт Правительство решило (и пока придерживается этой мысли), что асфальтоукладчик-«стабилизатор», который катком движется по стране, подминая остатки недоразвитой демократии и разбивая в осколки опереточную оппозицию, произведет впечатление и на западных политиков и кредиторов. Поскольку это экспортная модификация, то на ее капот прилепили скотчем слово «реформы», которое должно было гарантировать беспрепятственное открытие кредитной линии. Чтобы наверняка, были назначены либеральные (в своей добюрократической жизни) экономисты Тигипко и Акимова. Еще некоторое время в послеинаугурационной эйфории они упоминали о реформе болевых точек украинских публичных финансов – пенсионной системы, налогообложения (на предмет упрощения), газового рынка и либерализации тарифов, а также о наведении порядка в бесконтрольной системе тотального предоставления льгот и злоупотребления ими.

Однако реформаторское рвение единичных либералов мелело на глазах. Экс-либералам хватило двух месяцев пребывания при власти, чтобы фактически отречься от обещаний, реализовать какие они клялись. Выяснилось, что, как всегда в Украине, все не ко времени – ни пенсионная реформа, ни модификация упрощенной системы, ни реформа энергетического сектора. Еще и настоящий ветер испытаний не дул, а скомканная бумажка с капота асфальтоукладника с неразборчивым словом «реформы» оказалась там, где и оппозиция – под катком.

Афинский синдром

Правительство или не замечает, или делает вид, что не замечает, что послекризисное мировое экономическое сообщество стало в корне другим, чем в 2008 году. И МВФ – тоже.

Во-первых, времена кредитной булемии на определенное время отошли в прошлое. Никто наперегонки не будет раздавать займы, как это было до кризиса. Экономический же рост Украины как раз и подпитывался доступом к внешним кредитным ресурсам. Рассчитывать на очереди кредиторов, желающих поделиться своими средствами с Украиной, в ближайшее время не приходится. Поэтому утверждения о 19 миллиардах дешевых средств, которые якобы одолжит МВФ Украине, слышатся исключительно из уст украинских правительственных чиновников, которые привыкли выдавать желаемое за действительное.

Во-вторых, спровоцированная Грецией волна кризиса ударила по тем оптимистам, которые слишком быстро поверили, что все уже прошло. Нереформированное государство, популистские правительства которого одно за другим живут не по средствам, оказалось камнем на шее Евросоюза. Более того – греки скрывали истинную статистику своих публичных финансов. Печальный опыт Греции показал: медлить с реформами – себе же дороже и крайне опасно. Спохватились Румыния, Испания, Португалия, на очереди – Италия. Уже никто, и прежде всего МВФ, не даст деньги под пустые обещания и напечатанные на хорошей бумаге программы правительств.

В-третьих, где обоснование этих 19 миллиардов долларов, которые Украина хочет одолжить у МВФ? Если правительство рисует рост экономики и полнокровные бюджеты, на что именно будут – кроме оплаты старых долгов – направлены эти средства? На инвестиции и развитие инфраструктуры, как нас заверяют «регионалы»? Извините, в таком случае разве МВФ – это правильный адрес? С каких это пор МВФ превратился в инвестиционный банк, финансирующий шахты, дороги и футбольные чемпионаты?

В-четвертых, МВФ уже сильно «обжегся» на Украине, приняв сладкогласые серенады от Тимошенко на веру. Векселями под будущие реформы новую программу не выпишешь.

И в-пятых, страны, где греческий вирус упал на питательную почву, уже не имеют другого выхода, чем принимать болезненные и радикальные меры. Повышаются налоги (Греция), снижаются зарплаты (Испания, Румыния, Греция), замораживаются пенсии (Румыния), продлевается возраст выхода на пенсию (Испания, Греция). На днях Великобритания будет шокирована тем антикризисным бюджетом, который представит на рассмотрение парламента новая коалиция. Фискально запущенные страны трясет как от галопирующих бюджетных дефицитов, так и от социального сопротивления, спровоцированного нежеланием их сокращать.

Так что «зайцев», желающий даром проехать в кредитном трамвае МВФ, не будет. Их и без контролера на первой остановке выведут возмущенные румыны, греки, испанцы и португальцы.

А Украина, похоже, хочет быть именно таким «зайцем».

Станислав Голубенко