Досрочные выборы Президента и парламента возможны ”при большом желании”

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет об отсутствии на сегодня правовых оснований для проведения в Украине досрочных выборов Президента и Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая сегодня на вопрос журналистов.

“Реальных правовых условий, которые предусмотрены в Конституции, сегодня не существует ни для президентских, ни для парламентских выборов”, - отметил министр юстиции.

Вместе с тем он считает, что такие условия могут возникнуть, если будет “большое желание и искусственные шаги к этому”.

Между тем идею об одновременном проведении досрочных парламентских и президентских выборов А.ЛАВРИНОВИЧ назвал “политическим жестом”.