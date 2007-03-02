Досрочные выборы Президента и парламента возможны ”при большом желании”
12:41, 02 марта 2007Политика
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Лавринович комментирует идею Киселева
Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет об отсутствии на сегодня правовых оснований для проведения в Украине досрочных выборов Президента и Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая сегодня на вопрос журналистов.
“Реальных правовых условий, которые предусмотрены в Конституции, сегодня не существует ни для президентских, ни для парламентских выборов”, - отметил министр юстиции.
Вместе с тем он считает, что такие условия могут возникнуть, если будет “большое желание и искусственные шаги к этому”.
Между тем идею об одновременном проведении досрочных парламентских и президентских выборов А.ЛАВРИНОВИЧ назвал “политическим жестом”.
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