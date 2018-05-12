Каких сюрпризов ждать от визита Медведева

17 мая Виктор Янукович ожидает своего коллегу из Москвы Дмитрия Медведева. После их последней встречи в Харькове, итогом которой было подписание пресловутых Харьковских соглашений, украинское общество до сих пор не может успокоиться. Каких сюрпризов ждать от посещения Медведева в этот раз? Об этом мы спросили у экспертов и политиков.

Александр Волков, бывший народный депутат: ХРЕН ИХ ЗНАЕТ, О ЧЕМ БОЙКО С МИЛЛЕРОМ ГОВОРЯТ МЕЖДУ СОБОЙ

То, что президент России после пятилетнего перерыва едет в Украину решать и налаживать взаимоотношения между государствами, – это хорошо. Я всегда об этом говорил и одобрял.

Я выступал всегда за то, что между Украиной и Россией должны быть тесные экономические связи, но это в любом случае не должно касаться политической независимости Украины.

Но, к сожалению, мы не знаем с чем едет к нам Медведев и что будут подписывать президенты. Потому что они все делают за какими-то завесами, тайком от украинского общества.

Украинский народ должен понимать, что встречи этих двух в любом случае не должны быть направлены на то, чтобы Украина потеряла независимость. Не имеет значение, какую: политическую, энергетическую или еще какую-то.

Думаю, сюрпризов с Абхазией и Южной Осетией не будет. И вообще я за проведение референдумов. Именно благодаря мне при Кучме было проведено несколько референдумов по болезненным вопросам. Я это советовал и Ющенко, но он так бездарен, как был глуп, так и осталось до сих пор.

Советую и Януковичу вопросы, которые не урегулированы Конституцией или которые предусматривают изменения в Конституцию, все-таки выносить на обсуждение общества и проводить референдум.

Они говорят, нет такого вопроса в законе о референдуме. Люди добрые, сегодня полная власть в ваших руках: коалиция, президент, премьер и Литвин, примкнувший к ним в виде репья, бля.

Поэтому, сделайте это так, как требует закон. Не нарушайте его, потому что завтра он вас ударит дубиной по башке! Бля.

Бойко ведет переговоры с Миллером. Давайте дождемся подписей, потому что хрен их знает, о чем они между собой говорят. Это не имеет никакого значения. Это как в том анекдоте: приходит мужик к другу и говорит: «Ваня каждый день по три раза», а друг ему: «Кто тебе сказал?» – «Он сказал» – «Ну и ты говори».

То есть эти разговоры еще не означают чего-то конкретного.

Василий Киселев, народный депутат (ПР): ВОПРОС СДАЧИ ГТС, ДУМАЮ, БУДЕТ РЕШЕН

Нам нужно сделать все, чтобы максимально использовать приезд Медведева для усиления экономической стабильности в Украине.

Откровенно говоря, я приятно поражен мужественными шагами Януковича, которые он делает по сближению с Россией.

Первоочередно нужно рассмотреть экономические вопросы и отрабатывать их. Главное – вопрос газотранспортного консорциума. Я говорил об этом еще в 2007 году и вчера зарегистрировал законопроект о том, что нашу ГТС можно сдавать в аренду или делать на ее базе консорциум, или передавать ее в концессию. Потому что нужно, чтобы наше национальное достояние работало эффективно.

На нашу ГТС нужен семь миллиардов евро. У нас таких денег нет. И мы, как собака на сене, не даем никому ничего с ней делать. Поэтому нужно сдать ее в консорциум, и она будет приносить деньги.

Надеюсь, вопрос ГТС на встрече Януковича и Медведева будет решен.

Как по мне, Украина не может пойти на признание Абхазии и Южной Осетии. Я крымчанин и могу сказать определенно, что будет создан очень серьезный прецедент, потому что сегодня Украина – не унитарное государство. У нас есть Крым. Если Украина признает эти земли независимыми, то это вылезет нам боком.

Думаю, сюрпризов во время визита не будет.

Не думаю, чтобы Янукович давал директивы Бойко на переговоры о слиянии «Нафтогаза» и «Газпрома». И от самого Бойко никто ничего такого не слышал. А то, что Миллер где-то там говорит, ну пусть говорит. А тот план по консорциуму, который я предлагаю, – реальный: Россия – поставщик газа, Украина – транспортер, Европа – потребитель.

Кроме того, если мы будем вести переговоры правильно, то Украина еще и может получить доступ к общей разработке газовых и нефтяных месторождений РФ.

Виктор Небоженко, политолог: ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТДАЕТ САМЫЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ, НАЗЫВАЯ ИХ САМЫМИ ХУДШИМИ

Медведев выступает у нас в роли эдакого фокусника и победителя. Он приезжает в Украину только тогда, когда точно знает, что украинская власть будет унижаться. Возможно, это связано с комплексом неполноценности Медведева из-за его роста, а возможно, из-за того, что над ним издевается половина Европы, а возможно, из-за неуважения к нему Путина. Он приезжает только тогда, когда украинская власть готова что-то сдавать, когда она готова выполнить любые нескромные пожелания Медведева. Это написано на его лице. Он хочет в Украине быть, как Гай Юлий Цезарь: пришел, увидел, победил.

Наши политики могут сколько угодно говорить, что они никогда не дадут поглотить Газпрому Нафтогаз, авиационную промышленность или атомную энергетику, но в действительности все это будет сделано. И приезд Медведева тому доказательство.

Но ничего страшного, у него «добрая» душа, потому долго он нас не будет мучать, до конца года, думаю, поездит, а затем – у него уже не будет поводов для визитов.

Обратите внимание, что Медведев не хочет отобрать угольную промышленность, которая переживает страшные времена. Не хочет забрать и ужасное ЖКХ. Он забирает то, что привлекательно везде, для всего мира. В Украине ГТС еще жива, но почему-то ее объявили уже мертвой. Вы же заметили, что Кабмин Украины отдает самые привлекательные отрасли украинской экономики, называя их самыми худшими.

Министр иностранных дел Грищенко вдвое больше, чем дипломат. Он гордится тем, что обманывает не только общественность, но и себя. Грищенко в этом смысле еще хуже, чем Тарасюк. То есть если Тарасюк много говорил и злил Россию, то этот мало говорит и пытается предугадать любые пожелания России. Такой вот очень редкий вид дипломата, который пытается не защищать национальные интересы. Но это бывает. Например, в африканских странах это очень распространено. Потому не думаю, что можно верить словам Грищенко об Абхазии и Юдной Осетии. Когда созреет Медведев, тогда и эта власть запоет то, что нужно.

Янукович должен делать вид, что именно он руководит процессом, а в действительности ему подадут решение и он скажет: «Да, это самое мудрое решение». Поскольку, нет коммуникации между президентом и обществом, постольку любые его слова будут выглядеть «мудрыми», потому что мы же сказать ничего не можем.

Группа Бойко – Фирташа отрабатывает свои интересы, а Янукович вынужден лишь констатировать их решения и брать на себя ответственность. А после Рождества Россия вообще потеряет к Януковичу интерес.

Кадыров получил Героя России за «стабилизацию» на Кавказе, а наши чиновники, видимо, хотят получить Героя России за стабилизацию в российской экономике.

Юрий Кармазин, народный депутат (НУ–НС): ВСЕ ЭТО МОЖЕТ ДАТЬ ОППОЗИЦИИ ПОВОД ВЫХОДИТЬ ЗА РАМКИ КОНСТИТУЦИИ

Я как председатель Партии защитников Отчизны хотел бы ожидать дальнейшего укрепления дружбы с Россией, но именно дружбы, а не раздачи электроэнергетики, атомной промышленности, авиастроения, Керченского пролива или двух третей Азовского моря, то есть того, что, к сожалению, в перспективе вырисовывается.

К величайшему сожалению, у меня пессимистические прогнозы. Это будет такой визит, который еще больше отдалит нас от Европы.

Клюев (первый вице-премьер) в Верховной Раде говорил, что будет подписано лишь пять соглашений, но россияне через Газпром это тут же опровергли, сказали, что готовится и консорциум, и объединение с Нафтогазом.

Мне очень понравилась шутка Януковича относительно «50 на 50», но если бы он еще прибавил 50 на 50 газовых месторождений России, я бы лично согласился. Пока я вижу в их соглашениях лишь то, что можно взять у Украины.

Все, что происходит, противоречит законам Украины. Более того, это правовое основание для расширения форм действий, протестов оппозиции. Потому что оппозиция может оказаться в ситуации, когда она будет действовать в условиях крайней необходимости, применяя уголовно-правовой термин, то есть когда может выходить за рамки, предусмотренные Конституцией, потому что она так будет считать необходимым защищать интересы государства. Потому что грубо нарушаются основополагающие законы, начиная с Конституции, при обходе закона о ГТС, об атомной энергетике.

Знаете, я бы хотел, чтобы Янукович показал, что все-таки он президент, а не Бойко–Фирташ.

Вопрос о протестах 17 мая пока еще рассматривается.

Тарас Черновил, народный депутат: ПРОБЛЕМЫ БУДУТ ПОСЛЕ ВИЗИТА

От визита Медведева ждать неожиданностей или чего-то такого экстраординарного не стоит. Разве что будут какие-то протокольные моменты, которые дадут повод для серьезных размышлений, например, в протокол не включат возложение цветов к Мемориалу жертвам Голодомора. Тогда, конечно, будут серьезные основания делать определенные выводы...

Но что касается наполнения визита, думаю, неожиданностей быть не может. Исполнительная власть вообще-то не должна отчитываться заранее перед ВР, что будет подписано во время визита. ВР потом может ратифицировать или не ратифицировать. Но если “регионалы” уже пошли на отчет, то, думаю, своего Клюева они не будут подставлять и подпишут то, что заявили. Ничего другого не будет.

Думаю, вопросы возрождения СНГ, ЕЭП серьезно не будут затрагиваться. То есть будет лишь символизм визита, чтобы подчеркнуть, что после громадного перерыва возобновляется практика государственных визитов как новый виток взаимоотношений.

Документы будут подписаны лишь те, которые анонсированы. А вот после визита можно ожидать многих проблем. Потому что те договоры, которые хотят подписать между хозяйствующими субъектами, откровенно говоря, пугают. Но это напрямую не связано с визитом.

Опрашивала Ксеня Лесив