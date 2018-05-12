Вадим Колесниченко: Дебил – это медицинское состояние человека

Какое дело жителям Украины до Севастополя?.. Кучма, сдавая базу в аренду России, сдавал национальные интересы Украины… Сталин умнее, чем негодяй Бандера…

Народного депутата от Партии регионов Вадима Колесниченко многие считают одним из представителей пятой колоны в Украине. Господин Колесниченко входит в комитет ВР по правосудию, сидит в кабинете по соседству с главой комитета Сергеем Киваловым. Параллельно возглавляет общественную организацию, именуемую «Русскоязычная Украина». Когда я сидела в приемной, молодящийся помощник отдавал рядовым сотрудникам комитета распоряжения, касающиеся работы этой организации, при этом просил, чтобы случайно сообщения не отсылали с электронной почты законодательного органа Украины.

Вадим Колесниченко пытался отвечать на наши вопросы по-русски – с ярко выраженным украинским акцентом, хотя иногда забывал о защите «русскоязычных» и переходил на естественный в его устах украинский язык.

КАКОЕ ДЕЛО ЖИТЕЛЯМ УКРАИНЫ ДО СЕВАСТОПОЛЯ?

Господин Колесниченко, вы много говорите о севастопольских проблемах – видимо, считаете себя специалистом в них. Вопрос вам как к специалисту… Хотя ЧФ находится в Крыму как бы на законных основаниях, однако нет ни одного отдельного соглашения об аренде Черноморским флотом многочисленных объектов, принадлежащих Украине, которыми российская база пользуется. Есть ли шансы, что с пролонгацией ЧФ наконец заключат такие соглашения?

Об этом говорят только те, кто не желает видеть очевидные вещи. Для начала любой нормальный человек вспомнил бы, в какой ситуации и при каких обстоятельствах заключался договор о пребывании ЧФ на территории Украины. Это были колоссальные неплатежи со стороны Украины. И вопрос стоял о том, чем мы заплатим за полученный газ. Это, во-первых…

(От автора. На самом деле, мы заплатили: компенсационная стоимость кораблей и плавсредств, переданных России, - $521,06 млн., ежегодное погашение части государственного долга составляло 97,75 млн. долларов к концу 2007 года, далее за газ шли прямые расчеты).

Во-вторых, был договор о разделе ЧФ как разделе имущества СCСР, и нам перепала определенная часть. Поэтому в договоре о базировании указаны военные городки, территории, объекты, которые передаются ЧФ и которые передаются Украинскому флоту. Тоже вещь открытая и понятная.

Договоров, которые определяются нашим внутренним законодательством через БТИ, где фиксируются здания, указываются их параметры, конечно, никто не составлял.

Почему?

А какой дурак это может сделать?! Вы представьте себе махину – пол- Крыма… А хоть кто-то задал себе вопрос, есть ли эти документы вообще?

Вот те люди, которые говорят о договорах аренды, должны знать, что последние три года проходит инвентаризация. А если проходит инвентаризация, то определяются объемы, параметры.

Честно говоря, я не понимаю, в чем проблема. Вот почему это так беспокоит людей, кого это так конкретно интересует? Есть договор о разделе флота, каждый городок имеет свою территорию…

А сколько стоит сделать госакт на территорию конкретного военного городка? Скажите, кто будет платить за это деньги? Украина?

(От автора. Ст. 6, п.2 Соглашения между Украиной и Россией о статусе и условиях пребывания ЧФРФ на территории Украины: «Хозяйственная деятельность предприятий, организаций и учреждений ЧФ РФ не должна противоречить законодательству Украины». Постановление КМУ от 10 августа 1995 г. №629 «Методика оценки объектов аренды», п.19: «В случае аренды недвижимого имущества осуществляется его независимая оценка. При этом стоимость работ по оценке оплачивается по договоренности сторон договора аренды»).

Пускай бы совместно?

А зачем это Черноморскому флоту РФ? У ЧФ нет проблем! Он нормально находится на основание договора о разделе и базировании. Проблемы есть у тех, кто хочет это фиксировать.

Скажите мне, какие проблемы у жителей Севастополя?

И вообще, какое дело жителям всей Украины до того, как живут жители Севастополя?! Жителей Севастополя это устраивает, потому что они получаю деньги.

Есть ли гарантии, что Украина будет контролировать то, что происходит на ее территории? Или ЧФ дальше будет возить ракеты и взрывоопасные вещества по городу?..

Интересно, а что Украина должна контролировать? А она разве что-то не контролировала? Все контролировала.

КУЧМА, СДАВАЯ БАЗУ В АРЕНДУ РОССИИ, СДАВАЛ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ

Недавно Леонид Кучма, характеризуя харьковские соглашения, фактически прямым текстом сказал, что у человека, получившего президентские полномочия, не хватает «клепки»…

Я не знаю, о чем там говорил господин Кучма, я знаю, что Виктор Янукович – президент Украины, гарант Конституции. Он опирается на волю народа и на правящую коалицию в парламенте.

А бывшему президенту Кучме я бы порекомендовал вспомнить, что он натворил, благодаря чему были события 2004 года. Он забыл об этом? Оправился? Пусть помнит, по чьей вине происходили все беспорядки. Пусть расскажет, кто задавал в аренду ЧФ - тогда у него была «клепка» на месте? Когда он сдавал национальные интересы и передал базу ЧФ в аренду - то это было нормально?! А когда он закончил строк своего пребывание, то заявляет, что кому-то чего-то не хватает...

Знаете, время очень быстро лечит, но лечит почему-то в одну сторону…

Так вот, сегодня мы расхлебываем результаты той деятельности, которые были заложены господином Кучмой.

Выходит, Леонид Кучма сдавал национальные интересы, а вы – нет? Раньше он поддерживал Януковича, но даже его сегодня удивляет такая «быстрая дружба с Россией»…

Ага, он медленно разрывал отношения с Россией, а Янукович быстро восстанавливает? Или как? Это его беспокоит?

А действия Януковича одобряются подавляющим большинством жителей Украины.

Подавляющее большинство – это сколько? Янукович, как вы помните, избран меньшинством избирателей, он не набрал даже 50 процентов от явившихся на выборы…

Это вам так кажется.

На сегодня, по данным социологов, деятельность Януковича поддерживается двумя третями Украины.

Это где же таки данные берутся?

Да, у него рейтинг растет. Именно за его действия. А маргиналы, которые остались не у власти, во внимание не принимаются.

Вы говорили, что «помаранчевых» нужно положить на плаху. Не боитесь ли, что вам придется это сделать, как минимум, с половиной страны?

Я говорил только о тех, кто был у власти. А те, что стояли на Майдане, – невинно обманутые люди. Пусть они разбираются сами со своими вождями.

Потому не вводите меня в блуд.

Мне «нравится» господин Томенко – деятель, который переживает за демократию. Такой ласковый теленок... Недавно разродился заявлением. По его словам, оказывается, Янукович работает в интересах «русскоязычной Украины», а об «украиноязычной Украине» забыл… Какие удивительные слова. Уже Томенко признал, что есть «русскоязычная Украина».

А разве кто-то возражал, что есть русскоязычное население в Украине?

Сегодня, слава Богу, никто. А на протяжении пяти лет заявляли, что те, кто говорит на русском языке – пятая колона, предатели, которых ждет чемодан, вокзал, Россия.

Здесь, наверное, вы меня хотите «ввести в блуд». Я не слышала, чтобы кто-то говорил, что в Украине нет русскоязычных…

Выходит, вы ничего не знаете. Тогда поднимите справки и посмотрите, что в Украине издано более ста законов, которые запрещают использование русского языка.

Неужели? И кто кому запретил использовать русский язык?

Государство запретило во всех сферах.

Включите, например, телевизор или радио, возьмите газеты, зайдите в книжный магазин… Вы явно лукавите…

Знаете, эта демагогия мне уже просто неинтересна. Я прошел ее еще пять лет назад.

Я НЕ МОГУ УВИДЕТЬ ФИЛЬМ НА СВОЕМ РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Вы вот взялись за дублирование иностранных фильмов… Знаете, никак не пойму, что здесь вам так не нравится. Зайдите в любой кинотеатр, там фильмов на русском – смотри, не насмотришься…

Значит, идет нарушение приказа Министерства культуры, если это правда, а это неправда. Значит, кто-то и без разрешения пускает фильмы в кинотеатры. Пожалуйста, укажите такой кинотеатр, и мы будем наказывать нарушителей (типа ирония. – Авт.).

Да любой кинотеатр...

А я вам сообщаю, что невозможно получить прокатное свидетельство, если фильм не дублирован.

Или не субтитрированный?

Да? Это вам так кажется. А я вам сообщаю…

Мне не нужно сообщать, потому что я в кинотеатры хожу и вижу, что фильмы российского производства никто не дублирует, они идут только с субтитрами. А их почти 50 процентов…

А я вам сообщаю, что в приказе, который мы пытаемся отменить, указано обязательное дублирование.

Или субтитрирование!

Нет! Вы читали приказ службы кинематографии? Там указано, только дублирование. Потому и получается дурдом.

Служба кинематографии, насколько понимаю, не издает «приказов», она может их только выполнять…

Все! Вопрос скоро будет решен. Чмиль (председатель Госслужбы кинематографии) однозначно будет уволена. Она своим приказом нарушает решение КС.

Это ж не она издавала «приказ». КС дал толкование закона, министр культуры подписал распоряжение о его применение, а Служба кинематографии просто исполняет…

С вами все понятно. Не было никакого толкования (на самом деле, было. - Авт.). Документы готовила Чмиль. Слава Богу, бывший министр ушел на покой, и госпожа Чмиль тоже уйдет на покой.

Потому что здесь одна вещь – идет простое лоббирование американской фирмы, которая обеспечивает дублирование фильмов. Эта фирма господина Батруха (собственник компании, занимающейся дистрибуцией фильмов. – Авт.).

Не знаю, о чем вы говорите и причем здесь господин Батрух… Известно, что компания-изготовитель полностью оплачивает затраты на дублирование ее фильма, чтобы адаптировать под страну распространения. Независимо от того, чья это фирма - российская или украинская. Так вы хотите, чтобы в Украину опять завозили фильмы российских компаний, оплаченные американцами, но адаптированные для распространения в России?

Ничего не знаю. Знаю одно – что накануне этого удивительного приказа здесь появилась фабрика господина Батруха. Только в его интересах это делать. Именно ему принадлежит 90 процентов дублирования украинского рынка.

Во-первых – это в интересах украинского общества. Во-вторых, извините, но сейчас за время нашего интервью вы уже, даже не знаю, какой раз, солгали. Богдану Батруху принадлежит только 30 процентов рынка, и он не один в Украине сотрудничает напрямую с компаниями-изготовителями…

Давайте не будем спектакли играть. И не перебивайте меня! Скажите, вы верите в этот бред в Интернете, что доходы украинского кинематографа от дублирования взросли в два раза?

Причем здесь верю или не верю, есть официальная статистика, которую, кстати, навел ваш министр культуры Михаил Кулыняк. Тем более, когда ни зайду в кинотеатр, там всегда полно людей!

У нас не ведется официальная статистика. Только тех, кто туда заявился. Поэтому справки господина Батруха о доходах – смешные!

Вы не доверяете своему министру? Ведь это он обнародовал такую справку!

Ага, которую подготовила госпожа Чмиль.

Тогда увольте своего министра…

Мы, к сожалению, не можем всех уволить. Каждый должен получить «законное» рассмотрение своего персонального дела претензий по работе, и они должны быть уволены. Мы не можем сделать это оптом, мы не будем уподобляться «оранжевым» 2005 года.

Да я не могу увидеть фильм на своем родном языке! Я не хочу его слышать дублированным.

Это на английском?

Да, а почему нет? Я бы хотел поставить в этом вопросе точку, потому что государство не должно вмешиваться в частную деятельность дистрибуторов.

Вы как раз тем и занимаетесь, что вмешиваетесь в их деятельность!

А вы откройте, пожалуйста, законопроект господина Колесниченко, который зарегистрирован четыре года назад, где указано, что фильмы должны озвучиваться, переводиться или субтитрироваться на усмотрение кинопрокатчиков.

СТАЛИН УМНЕЕ, ЧЕМ НЕГОДЯЙ БАНДЕРА

А в что, по-вашему, должно вмешиваться государство, в установление памятником Сталину или Гитлеру - тоже нет?

Есть право местного самоуправления. И не Киеву принимать решение, какие памятники и где ставить.

Памятник Бандере во Львове поставили. Слава Богу, пусть молятся.

А при чем здесь Бандера?

Сталин гораздо умнее и более колоритная фигура, чем негодяй Бандера.

Безусловно, и Сталин, и Гитлер – колоритные персонажи, а по количеству убитых превосходят всех вождей… Скажите, какие именно и когда вы посетили кинотеатры?

Я пару раз зашел в кинотеатр, не увидел фильма на русском языке и не пошел.

Не припомните, куда именно ходили?

Вот сюда… Что здесь недалеко? А, «Украина»...

Странно, там почти 50 процентов фильмов российского производства. И они только субтитрированы. Вы народный депутат Украины, но возглавляете некую общественную организацию «Русскоязычная Украина». Знаете ли вы хоть одного депутат Госдумы, который бы возглавлял организацию «Україномовна Росія»?

Да меня вообще не интересует жизнь России, меня интересует жизнь государства Украина. Меня в Украине избирали.

Вот именно! Вы недавно повторили слова вашего однопартийца, присланного в Крым, Джарты, от которых, кстати, он отказался, что Севастополь нельзя назвать украинским городом. По-вашему, если в каком-то регионе не разговаривают на украинском литературном языке, то это означает, что он не относится к Украинскому государству?

Нет проблем, это право господина Джарты. Вы скажите, что сделало Украина, чтобы жители Севастополя чувствовали себя уютно и комфортно в нашем замечательном государстве, которое они содержат за свои налоги?

А разве они себя не комфортно чувствуют? Им даже, например, никто не запрещает считать себя «городом русской славы».

Их права нарушают: право на историю, на культуру, на язык.

А разве они не разговаривают на русском - так, как им хочется?

Мне сложно разговаривать с вами. По сути, мы говорим на разных языках. Я вам рассказываю о правах человека, а вы пытаетесь ввести меня в блуд под названием «а кто вам запрещает?»

Уничтожается перспектива развития и поддержки русского языка.

Я часто бываю с докладами за рубежом и там стали понимать, что в Украине не все в порядке с правами человека. И национальная идея, которая называется «шаровары, вышиванка и язык» – это не является национальной идеей для государства Украина.

ДЕБИЛ – ЭТО МЕДИЦИНСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Как много можно узнать от вас «интересного». И какая же наша национальная идея?

Пока она еще вырабатывается… Права человека – это самая главная идея.

Агрессивное меньшинство не вправе диктовать свое мнение пассивному большинству. Я не считаю, что все должны ходить строем и петь так званые державные песни.

Нам в Украине навязывают идеология бандеровщины и нацизма.

Вы этого не заметили?

Абсолютно нет. Заметила, что в Украине стимулируется украинофобия.

Жаль, я могу вам посочувствовать. Но, слава Богу, власть поменялась, и мы сможем расставить все точки над «і». Фашизму будет свое место на свалке, нацизму – тоже. В нас будет только то, что объединяет Украину и обеспечит ее рост. Потому что сегодня стоит вопрос – исчезнет страна или не исчезнет, мы сделаем экономический рывок или не сделаем.

Один из ярых поклонников вашей команды в беседе со мной сказал, что Колесниченко - «хуже, чем пятая колона», назвал вас «просто провокатором»…

Это его личные проблемы. Я горжусь тем, что есть идиоты, которые в этой стране будут вылечены. И, слава Богу, что идиоты сегодня не у власти.

Сегодня у власти прагматичные люди, которые во главу угла развития государства поставили права человека. А разная пыль под сапогами была, есть и будет.

Вы так легко обзываете людей, в таких выражениях…

«Идиот»? Это медицинский термин, это оценка умственного развития человека. Дебил – это тоже медицинское состояние человека.

Вы разве врач, что берете на себя право ставить диагнозы?

Я общественный доктор, я представляю правозащитное движение.

Люди, которые ведут себя сегодня неадекватно, иначе, как идиотами и дебилами, назвать нельзя. Потому что ставить свои взгляды развития государства выше людей, называется идиотизм, дебилизм, национализм и фашизм. Это для меня все через запятую.

Беседовала Оксана Климончук