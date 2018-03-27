Чем завершатся коалиционные переговоры?

Только треть опрошенных на сайте УНИАН граждан считает, что переговоры завершатся образованием помаранчевой коалиции, то есть в составе “Нашей Украины”, БЮТ и социалистов.

Вопрос был сформулирован так: “Чем, на ваш взгляд, завершатся коалиционные переговоры?” В интересах оранжевых отдали голоса 32,4% пользователей сайта. 23,1% - думают, что переговоры дойдут до формирования “широкой” коалиции (“Наша Украина” плюс Партия регионов), почти четверть респондентов - 24% - прогнозирует роспуск парламента. Сравнительно небольшая часть - 13,6% - предусматривают образование антипрезидентской коалиции (Партия регионов плюс левые).

Ответ “другое” дали 7% граждан. Переговоры, по мнению читателей могут закончиться, в частности: “Новыми выборами в Верховную Раду, импичментом Президенту, возможно, гражданской войной”; “Изменой Майдану со стороны НУ”; “Беспорядком”; “Ситуативной коалицией”; “Ничем”; “Страданиями народа”; “Да чем угодно, лишь бы быстрее”; “Перегрызется вся эта оранжевая коалиция за портфели”; “Уходом Тимошенко в оппозицию”; “Крахом экономики”; “Кризисом в Украине”; “Соглашением вожаков о том, кто с чего будет снимать свою долю в экономике страны”.

Опрос УНИАН не является репрезентативным. В целом на украиноязычнойи русскоязычнойверсиях сайта на вопрос УНИАН ответили 966 человек.