Переедет ли Нафтогаз в Москву на улицу Намёткина

Сегодня, ровно через неделю после путинского «экспромта» об объединении «Нафтогаза» с «Газпромом», идею наконец прокомментировал и украинский Президент. «Прежде всего, это был неожиданный экспромт. Это не значит, что этот вопрос будет рассматриваться Украиной и решаться», - заявил Янукович.

УНИАН обратился к экспертам с вопросами, что же все-таки стоит за предложением российского премьера и насколько вероятным выглядит объединение двух госмонополий? Какая и кому из этого может быть выгода?

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра «Номос»: РОССИЯНЕ ВИДЯТ, ЧТО УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ИДЕТ НА ЛЮБЫЕ УСТУПКИ, ПОЭТОМУ ОНИ РЕШИЛИ ВЗЯТЬ ВСЕ И СРАЗУ

Что нашим от этого? Понятие «наши» здесь достаточно, я бы сказал, условное. Если бы Азаров был «наш», его ответ прозвучал бы там же и сразу, и состоял из одного слова «нет». То есть Азаров, как премьер Украины, должен был ясно обозначить красную линию, за которую нельзя заходить. Но он этого не сделал, что может свидетельствовать лишь об одном – присутствуют чьи-то интересы. В действительности здесь речь идет лишь об олигархических интересах.

«Газпрому» для того, чтобы реализовать планы экспансии на европейский газовый рынок, крайне необходима украинская газотранспортная система вместе с сетью подземных хранилищ. И если состоится поглощение «Нафтогаза», то дальше, по логике экспансии, наступит очередь передела собственности в энергетическом секторе стран Центральной Европы: Польши, Словакии, Венгрии, Румынии.

В Европе сказали, что такое «объединение» – внутреннее дело Украины и России. Думаю, это свидетельствует о непонимании и нежелании понять, что реально происходит. Они применили стандартную формулу, зародившуюся во времена газового кризиса. К сожалению, наибольшая угроза здесь для стран ЕС, образующих восточную периферию. Разумеется, таким странам, как Германия, Франция, Италия ничего не угрожает, и события на Востоке их мало интересуют.

Как по мне, оценки экспертные будут очень отличаться от официальных.

Был ли это экспромт Путина? Нет. В экспромты российской власти мне верится с трудом. Действующая украинская власть подарила российской уже такой спектр возможных и невозможных вариантов сотрудничества, что российская сторона не считает нужным что-то проговаривать сначала на закулисном уровне, а затем озвучивать. Она делает то, что ей хочется. Сейчас просто вбрасывается информация в эфир, чтобы в украинском социуме к ней привыкали.

Сама по себе идея не нова. Это «голубая» мечта «Газпрома» и российских монополий - в целом восстановить технологическое и организационное единство энерготранспортных сетей, в данном случае – трубопроводных сетей времен Советского Союза.

Оно может по-разному называться, но служит одной и той же цели. В энергетической стратегии России, которая обновлена в ноябре прошлого года, записано: «…российская трубопроводная инфраструктура должна стать составной частью энергомоста между Европой и Азией, а Россия – ключевым центром по ее управлению». Поэтому в таком контексте российская сторона предлагает вещи, которые должны на ее взгляд способствовать достижению этих «стратегических целей».

В истории украинско-российских отношений эта идея, хотя ее не всегда акцентировали, всегда присутствовала. Тот же вариант создания газотранспортного консорциума, который сначала рассматривали на троих: Россия-Украина-Германия, а в 2002 году стал реализовываться в формате двух. То есть это тоже из того же разряда.

Хотя россияне называют это объединением, но это будет поглощение, и только. Для этого достаточно сопоставить потенциал «Нафтогаза» и «Газпрома». Конечно, центральный офис такой компании будет находиться не в Киеве на Богдана Хмельницкого, а в Москве на Намёткина, где и находится офис «Газпрома». Или в Швейцарии, в кантоне Цуг. Возможно, Росукрэнерго уступит свой офис для «объединенной компании».

В какой бы форме ни реализовывалось это «объединение», оно все равно не будет отвечать интересам Украины.

Украинскому правительству, если это действительно украинское правительство, было бы крайне тяжело, в конечном счете невозможно, согласиться на такое предложение россиян.

Поскольку россияне видят, что украинская власть решила идти им на любые уступки, они решили не идти каким-то промежуточными этапами, то есть сначала приватизировать нашу ГТС, потом – хранилища, а взять все и сразу.

Валентин Землянский, эксперт по энергетическим вопросам: МЫ МОЖЕМ ЭКСПОРТИРОВАТЬ ГАЗ ВМЕСТЕ С «ГАЗПРОМОМ» И ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ

Сейчас мы можем лишь говорить, о чем может идти речь на переговорах о возможном контракте.

Во-первых, может речь идти о добыче углеводов на территории России, в Сибири. Это может быть совместная добыча или мы получим определенную возможность самостоятельной добычи углеводородов.

Вторая позиция – мы можем экспортировать газ вместе с «Газпромом» и получать прибыль.

В-третьих – транзит российского газа. Сейчас НАК «Нафтогаз» несет огромные расходы, когда закачивает газ в хранилища для обеспечения транзита российского газа. Когда буду объединение, то наполовину расходы «Нефтегаза» за закачку снизятся.

Четвертое – реализация на внутреннем рынке. Если «Газпром» и «Нафтогаз» вместе будут реализовывать газ на внутреннем рынке Украины, тогда он распределит имеющиеся на сегодня риски неплатежей. Это касается Теплокоммунэнерго, населения. То есть это будет финансово выгодно для «Нафтогаза».

Богдан Соколовский, советник экс-президента Ющенко: БОЙКО ПРОСТО ТАК НЕ БУДЕТ СДАВАТЬ ГТС

От объединения “Газпрома” и “Нафтогаза” пользы Украина не будет иметь. Не будет иметь пользы и Европа. Хотя я более чем убежден, что наши сегодняшние руководители энергетической отрасли не заинтересованы в таком “объединении” и будут делать все для того, чтобы оставаться самими хозяевами, по крайней мере на территории Украины. Бойко просто так не будет сдавать ГТС. Он человек прагматичный, как и та команда, которая руководит сегодня энергетическим сектором.

На днях прозвучало, что Россия готова пересмотреть загрузку Южного потока. Но это журавль в небе. Если Южный поток будет построен, он абсолютно будет ненужен. Это прямая альтернатива украинским маршрутам.

Если бы российская сторона пошла на новый проект создания газопроводов через территорию Украины, тогда уже нужно было бы смотреть: общая ли собственность, или консорциум, или еще что-то, и такой вариант мог бы быть интересен Украине. А если совладельцем, а реально владельцем, всех труб и хранилищ по Украине будет иностранная компания – это очень серьезный удар по национальной и политической безопасности нашего государства. Выходит, что «Газпром» будет определять все правила на газовом рынке Украины. Так и до Европы дойдет.

Не нужно забывать, что украинская ГТС имеет двойные функции, и в первую очередь – это обеспечение украинских потребителей газа.

Не верю я в экспромты, тем более из уст Путина. Если так, то это такой “экспромт”, который уже имеет соответствующее планирование, по крайней мере, с российской стороны.

Александр Тодийчук, президент Киевского энергетического клуба: ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ – ЭТО ПРОВОКАЦИЯ, ЧТОБЫ ОТВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ОТ РАНЕЕ ДОСТИГНУТЫХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ

Слишком много “объединений” сейчас с РФ. Есть предложение объединить в холдинг атомную энергетику, авиастроение, общие военные объединения и теперь “Нафтогаз” с “Газпромом”... Проще объединить парламент и правительство.

Такие лояльные к России государства как Беларусь и Казахстан не пошли на подобные сценарии.

Страны ЕС работают как союз, почти как одно государство, но они не объединяют свои газотранспортные системы. Потому я не вижу логики в объединении “Нафтогаза” и “Газпрома”. Я думаю, что заявление об объединении – это просто провокация, чтобы отвлечь внимание от ранее достигнутых договоренностей по ЧФ и другим горячим темам.

Трезвые и хоть немного опытные топ-менеджеры понимают последствия “объединения”. Уже сегодня Украина зависима от российских нефти и газа. Дальнейшее такое “объединение” просто исключит Украину, а также наших топ-менеджеров и олигархов из управления ГТС. Уже имеем такой опыт. Посмотрите на Словакию. Когда российская компания в свое время купила 49% нефтетранспортной системы Словакии, то последняя была полностью лишена управления, словацких топ-менеджеров отстранили. Стратегию разрабатывали российские 49%, а не словацкие 51%. Это привело к тому, что впоследствии Словакия выкупила назад свою долю, потому что прежние обещания – развивать отрасль и создавать какие-то новые объекты – не выполнялись, а просто выжимали то, что можно.

Пока наше правительство и Президент не адаптировались, что они власть Украинского государства и должны защищать его интересы, Россия стала действовать по принципу “куй железо, пока горячо”. Понимая растерянность и покладистость с украинской стороны, россияне, которые себя чувствуют более уверенно, завоевывают новые и новые позиции.

Экспромты у господина Путина достаточно хорошо подготовлены и продуманы. Вспомним его главную специальность. Такие люди слов на ветер не бросают.

Опросили Анна Ященко, Ксеня Лесив