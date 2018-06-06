Сказка о налогах: для предпринимателя 29 апреля - все равно что полночь для Золушки

Сегодня необычный и очень ответственный день для тех предпринимателей, кому государство задолжало НДС. Кинах утверждает, что объем заявок на возмещение на сегодня составляет уже 31 миллиард гривен, и даже если принять во внимание часть неподтвержденных, то все равно легитимные заявки будут составлять до 25 миллиардов гривен.

Что же особенного в 29-м апреля? Это день, когда те плательщики НДС, которые все еще рассчитывают на возмещение НДС, уподобляются Золушкам. Им срочно нужна результативная связь со своей персональной феей в налоговой.

И вот почему. Закон о Государственном бюджете Украины на 2010 год, который сегодня был подписан Президентом, завтра будет опубликован, а следовательно, вступит в действие со дня его оглашения, то есть 30 апреля 2010 года. В том числе и его статья 25, которая диаметрально изменяет правила игры на рынке возмещения НДС:

«Статья 25. Осуществить возмещение налога на добавленную стоимость плательщикам, у которых суммы налога задекларированные к возмещению до 1 мая 2010 года, подтверждены проверками и не возмещены на дату вступления в силу данным Законом, путем их оформления облигациями внутреннего государственного займа сверх объемов, установленных дополнением N 2 к данному Закону, с соответствующей коррекцией предельного объема государственного долга, определенного статьей 10 данного Закона, со сроком обращения пять лет.

На объем выпущенных государственных облигаций Украины Министерство финансов Украины увеличивает соответствующие показатели финансирования государственного бюджета сверх объемов, утвержденных в дополнении N 2 к данному Закону и уменьшает доходы, определенные в дополнении N 1 к данному Закону.

Порядок выпуска, обращения, погашения отмеченных облигаций внутреннего государственного займа, а также начисление процентов на них утверждается Кабинетом Министров Украины, при этом должно быть обеспечено равенство условий для всех плательщиков налога относительно определения способа возмещения налога на добавленную стоимость, добровольность осуществления такого возмещения и заинтересованность всех плательщиков налога».

Дата первого мая выделена специально, поскольку она создает щель, в которую очень необходимо втиснуться тем предпринимателям, которых корежит от осознания того, что они теряют деньги. Что сегодня – по пять и сразу, а завтра – по одной с дисконтом и частями на пять лет.

Если не успеть уладить дело с причитающимся тебе и подтвержденным аудитом возмещением сегодня, 29-го апреля, до завершения банковского дня, то после майских праздников придется наблюдать, как не возмещенные миллионы из наличных превращаются в электронную запись в реестре держателей облигаций государственного займа с пятилетним сроком погашения, не обнародованной еще ставкой и дисконтом не меньше 20 процентов. Заряженные по завязку избыточной ликвидностью банки уже сегодня лакомо облизываются на эти бумаги, рассчитывая приобрести их даром у экспортеров.

Конечно, предприниматели, которые услышали о намерении правительства секьюретизировать возмещение НДС не с 1 января, как предусматривалось раньше, а именно с 1 мая, не ожидали последнего дня и пытались как угодно и любой ценой успеть уладить дело со своим возмещением.

Удалось далеко не всем. Поэтому сегодня во всех налоговых инспекциях самый жаркий день, когда золушки пытаются убедить своей фей не превращать долг государства перед ними в тыквы. Другое дело, что феи ограничены в своих возможностях, скованы ожиданием кадровых изменений; к тому же поименный список тех, кого за их деяния можно помиловать от облигаций, на места доведен из Киева.

Если бы перечень компаний, которымНДС был возмещен в последнюю передконвертационную декаду апреля, а тем более 29-го апреля, был бы каким-то чудом опубликован, эта налоговая история была бы достойна пера Шарля Перо.

В ожидании своего Шарля Перо пока еще налоговики пишут о себе устами детей собственные сказки и стихотворения, как вот это, которое со времени своего написания засияло новой актуальностью - он размещен на сайте Налоговой инспекции в городе Винница.

«Хто ж врятує нам рідну країну ?

Хто покращить життєвий сюжет ?

Хто здолає страшенну руїну ?

Хто наповнить грошима бюджет?»

Станислав Голубенко