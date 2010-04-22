Кинах говорит, что сумма заявок на возмещение НДС достигла 31 млрд. грн.

Сумма предъявленных заявок по задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость на сегодняшний день составляет около 31 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ.

«И даже если с этой суммы около 7-8- млрд. грн. сомнительные, то по факту минимум 24-25 млрд. грн. это те суммы, которые подтверждаются… Более того, с этой суммы порядка 17 млрд. грн. – это те суммы, которые уже просрочены по срокам возврата негативного сальдо НДС», - отметил А.КИНАХ.

По его словам, эта проблема требует решения, поскольку невозмещение НДС вымывает оборотные средства предприятий. «Также проблема усиливается, поскольку правительство Юлии ТИМОШЕНКО в свое время отменило механизм налогового векселя, нарушая при этом законы. Стоимость кредитных ресурсов по банковской системе зашкаливает за 20%. В сумме эти проблемы создают преграды для конкурентоспособности экспортеров», - сказал А.КИНАХ.

Кроме того, по словам председателя Государственной налоговой администрации Украины Александра ПАПАИКИ, на сегодня есть заявки на возмещение НДС еще за 2008 г.

Как сообщал УНИАН, по информации вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, в свою очередь, заявил, что правительство в мае планирует начать расчет по долгам по возврату налога на добавленную стоимость ценными бумагами.