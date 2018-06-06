Табачник попал пальцем в небо: нашел, что отпугивает иностранных студентов

Язык обучения иностранцев зависит от желания будущего студента... Это может быть английский, украинский или русский, как обусловленно в контракте... Табачник занялся очередным очковтирательством...

Министр образования Дмитрий Табачник “разрешил”украинским вузам обучать иностранцев на любом языке.

– Наши университеты могут вести обучение на том языке, на котором захотят учиться иностранцы. Технические профессии – на русском языке, Киевская политехника целый ряд базовых профессий ведет на английском, Харьковская политехника готовит на английском, и здесь нет никакой проблемы, – разъяснил министр на пресс-конференции в Харькове после завершения расширенной коллегии МОН.

Табачник отметил, что за последние 5 лет, когда было введено обучение в вузах только на украинском языке, начался огромный отток студентов из арабских и азиатских стран – “начали проигрывать в первую очередь государство и высшие учебные заведения”.

– У нас ежегодно вступало по контракту около 5 тысяч граждан России. 1 сентября 2009 года впервые этот показатель почти на четверть сократился. Он в первый раз упал за последние 7-8 лет ниже 4 тысяч – 3 тыс. 860. Поэтому мы должны возвращать иностранных студентов в наши высшие учебные заведения. Это будущие инженеры, которые будут сориентированы на украинское производство, это будущие врачи, которые будут сориентированы на украинские клиники, на украинские школы. Это, в конечном итоге, международный авторитет Украины и огромные средства, – отметил Табачник.

Цель якобы благородна. Но зачем Табачник изобретает велосипед и выдает себя за “доброго полицейского”? Разве раньше в крупных украинских вузах, которые десятилетиями готовили будущие профессиональные кадры для других государств, не было русских или английских групп? А на китайском или арабском наши преподаватели все равно не заговорят.

Студент из далекой Индии Чакрадар пятый год изучает врачебное дело в Украине. В Луганский государственный медицинский университет парень вступил по совету индийских врачей, которые в свое время учились и работали в Украине. Чакрадар рассказывает, что учеба ведется на английском, и уровень преподавания довольно высок.

– В основном читают лекции ваши украинские преподаватели, у них хороший английский, у некоторых, правда, случаются языковые проблемы, но они все равно пытаются объяснить материал. Есть преподаватели-арабы, но их намного меньше.

– Я веду полный курс дерматологии для студентов-иностранцев в Национальном медицинском университете, – рассказывает УНИАН доктор медицинских наук, профессор, известный врач-дерматолог Ольга Богомолец. – Преподавание для них ведется исключительно на английском языке, потому что русским или украинским большинство из них не владеют, иностранные студенты знают, конечно, свой родной язык и обязательно английский. Ежегодно к нам поступают студенты из разных стран. В прошлом году была Швеция, некоторые страны Европы. В этом году у меня группа состоит преимущественно из представителей арабских стран, плюс Индия, Ливия, Гана. Не каждый преподаватель может читать лекции или проводить практические занятия на английском. Но на каждой кафедре есть ответственный, тот, кто свободно владеет разговорным и профессиональным английским языком, кто или учился, или преподавал за рубежом. Я считаю, что на сегодня продвигаться профессионально без знания английского языка невозможно.

Мы решили обратиться и к руководителям упомянутых Табачником технических вузов – Харьковской и Киевской политехник – и выяснить, неужели до министерского приказа их «прижимали» и вынуждали обучать иностранцев на украинском?

– У нас учатся иностранные студенты из 42 стран мира: Юго-восточной Азии, арабских и африканских государств. Наибольшая группа студентов из Китая, очень большая из Ирана, – рассказывает ректор Национального технического университета “Киевский политехнический институт” Михаил Згуровский. – Учится студентка из Канады и готовятся к приезду несколько студентов из США. Для Китая мы в свое время подготовили двух министров – гражданской авиации и машиностроения, для Венгрии – посла Венгрии в Украине, был нашим студентом и нынешний гендиректор российского КамАЗа Николай Бех.

Ректор рассказывает, что язык обучения иностранцев в КПИ зависит от желания будущего студента: будет ли это английский, русский или украинский. Это условие прописывается в контракте. Существует небольшое отличие в стоимости – преподавание на английском стоит приблизительно на 25% дороже. В среднем по контракту иностранные студенты платят 1,5-2 тысячи долларов, что, по словам Згуровского, в 5, а то и в 10 раз дешевле стоимости обучения на аналогичных специальностях в соседней Польше. Среди иностранцев в Киевском политехе пользуются спросом специальности по машиностроению, электронике, информационным технологиям, электросварке и системного анализа.

Директор Центра подготовки иностранных граждан Национального технического университета “Харьковский политехнический институт” Александр Ластовка рассказывает, что в их вузе учатся студенты из более чем 40 стран. Преимущественно Туркменистана, России, Китая, Таджикистана, Беларуси и Ближнего Востока.

– Среди студентов из Туркменистана популярны нефтегазовые специальности. Компьютерные факультеты, информационные технологии, программирование, телекоммуникации – предпочитают в основном страны Ближнего Востока, – делится Ластовка. – Что касается китайских студентов – это преимущественно экономические дисциплины: менеджмент, внешнеэкономическая деятельность, учет и аудит. У нас есть две специальности, где преподавание ведется исключительно на английском: “Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем” и “Менеджмент внешнеэкономической деятельности”. В основном преподавание в вузе ведется и на русском, и на украинском.

Поэтому никаких проблем с возможностью преподавать иностранцам на русском или английском языке в вузах не было. Но Табачник выразил надежду, что это его распоряжение привлечет в отечественные вузы свыше 50 тысяч иностранных студентов и Украина войдет в двадцатку крупнейших государств, предоставляющих образовательные услуги. Делая такое громкое заявление, Табачнику не мешало бы ознакомиться с опытом этих самых стран в сфере высшего образования. Почему-то Америка и Великобритания, где иностранные студенты составляют около 50% от общего количества получающих высшее образование, не предлагают учебу в своих вузах на любом языке. Однако будущие студенты из всех уголков мира едут к ним получать высшее образование. И хотя незнание английского в высшей школе любой страны – это уже моветон, сильные государства поддерживают национальное образование и поощряют иностранных студентов учиться на их национальном языке. Взять хотя бы Германию или Францию. Или, скажем, главный вуз Чехии – Карлов университет. Даже иностранцы там могут учиться бесплатно. Главное – чтобы чешский знали.

Что может изменить приказ Табачника? Благодаря ему вузы якобы получили “добро” на преподавание на русском. Хотя и до этого времени лекции в университетах Восточной Украины, будь то Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого в Харькове или Восточноукраинский университет им. В. Даля в Луганске, читались преимущественно на русском.

Конечно, иностранные студенты – это хорошая прибыль для вуза. И привлекать их украинским высшим учебным заведениям нужно как можно активнее. Политика всех развитых стран направлена на увеличение количества иностранных студентов. Но заявления Табачника, наподобие того, что к нам не едут студенты из Азии из-за преподавания на украинском, – это очковтирательство, а не решение проблемы. Арабам и азиатам все равно, на каком языке учиться в Украине – русском или украинском. Некоторые китайские студенты, которые учатся в Институте журналистики КНУ им. Т. Шевченко, например, не понимают русского, но без проблем общаются на украинском.

Почему ослабевает поток иностранных студентов в Украину?

– Потому что цена неконкурентноспособна, – считает Ольга Богомолец. – Раньше было очень много иностранцев, потому что обучение было бесплатным для дружественных стран. Сейчас обучение коммерческое, и его цена не очень отличается от обучения в странах Европы. А в некоторых странах сегодня можно и бесплатно получить высшее образование.

– Думаю, тенденция уменьшения была из-за ухудшения условий пребывания иностранных граждан в Украине и из-за экономических проблем, – рассказывает Михаил Згуровский. – К большому сожалению, криминальная атмосфера отталкивает. Появились и факты нетерпимости к иностранцам. Мы переживали в КПИ такие проявления и пытались максимально защитить студентов-иностранцев.

По мнению ректора КПИ, именно эти факторы снижают привлекательность Украины в глазах иностранных студентов. И из-за этого украинские вузы не могут устанавливать адекватные цены за свои образовательные услуги для иностранцев и пытаются их привлечь дешевизной. Хотя качество учебы в солидных украинских вузах, по его мнению, не уступает европейскому уровню.

Анна Ященко