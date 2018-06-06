Янукович придумал для Партии регионов новое название (фоторепортаж)

Янукович придумал для Партии регионов новое название (фоторепортаж)

14:50, 24 апреля 2010
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Слова Президента прозвучали без преувеличения откровением... Оппозицию предупредили: пусть только попробует... Азаров поведал, как Янукович дрался с Путиным и Медведевым...

Наследуя пример ющенковской “Нашей Украины” Партия регионов стала двухглавой. Оба свежеиспеченных – почетный председатель Виктор Янукович и просто председатель Николай Азаров, поблагодарив съезд за единогласное доверие, каждый на свой манер попробовали объяснить регионалам, что те сделали верный выбор.  Виктор Федорович пообещал, что будет “всегда рядом с вами и всегда буду перед вами отчитываться”, впрочем сразу поправился: “а в первую очередь отчитываться перед украинским народом”.

На съезде Партии регионов можно было наблюдать весьма трогательные картины. И на “групповых планах” – в зале...

…так и в «индивидуальном зачете». Вот так, например, здоровается с однопартийцами нардеп Владислав Лукьянов

Николай Янович (уже в эфире на Интере) заверял собравшихся, что с двойной нагрузкой – должностью председателя ПР и премьер-министра – справится. Тем более, что организационные и административные моменты он все равно собирается переложить на своего первого заместителя Владимира Рыбака.  

Если бы дело этим и ограничилась, пятничное действо воспринималось бы не более как очередное партийно-аппаратное шоу с незначительной поправкой на присущий представителям нынешней власти образный склад мышления. Но новоизбранные лидеры ПР объединенными усилиями взбаламутили украинские Интернет-СМИ, превратив последний рабочий день в день громких заявлений.

Весьма красноречивыми жестами и мимикой порадовали министр образования Дмитрий Табачник и свежеиспеченный львовский губернатор Василий Горбаль…

…нардеп от ПР Святослав Пискун…

...міністр аграрної політики Сергій Рижук...

…и тернопольский губернатор Ярослав Сухой

Янукович назвал Партию регионов “партией открытых дверей”, что прозвучало без преувеличения откровением на фоне обстоятельств формирования “коалиции тушек”. Да еще и похвалил “объединительный потенциал” регионалов, “убедительным свидетельством” которого, по мнению Президента, стало формирование парламентского большинства с ПР в качестве ядра.  Глава государства велел однопартийцам “продолжать эту работу”, потому что в повестке дня – создание “конструктивного большинства во всех органах представительской власти по всей территории государства”. И, конечно, победа на местных выборах.

Янукович с Азаровым как-то напряженно расходились…

Очевидно в интересах будущей победы почетный лидер ПР провозгласил новый тезис: “Национально настроенные политические силы – это силы, с которыми мы обязаны сотрудничать”. К тому же ПР нужно учесть, что высокая популярность ее политических оппонентов в некоторых регионах “держится на эксплуатации национально, как говорят, сознательной тематики и организации информационных провокаций”. Поэтому регионалы должны «держать руку на пульсе” и “не искать объединительную идею, выбирая между идеологическими концепциями прошлых веков”, потому что это, по мнению Януковича, “лишь осложняет наш путь к развитию, взрывает гражданский мир и раскалывает страну”.

Что же касается “харьковского пакта”, который Украина восприняла, мягко говоря неоднозначно, Виктор Федорович откровенно предупредил оппозицию: ратификация будет и “пусть кто-то попробует нам в этом помешать. Ответ будет достойным”.

Виктор Федорович что-то под столом искал…

Впрочем самым рьяным пятничным защитником соглашений Януковича-Медведева стал Николай Азаров. В интерпретации Николая Яновича необходимость как можно скорейшей их ратификации объясняется не только безусловной и долговременной выгодой, которую должна получить с этого Украина, но и тем, что “Виктор Федорович Янукович дрался с Президентом России и премьер-министром Путиным за наши национальные интересы...”

Преимущества харьковского пакта Азаров объяснял одно партийцам за съезде, потом переключился на журналистов на брифинге, а вечером – на телевизионную аудиторию “Великої політики” на Интере. Преимущественно на орехи получала оппозиция. Мол, не Тимошенко судить и оценивать подписанные соглашения, “не ей бы говорить о цене не газ и национальные интересы. Она им изменила и продала...” Особое восхищение, признался премьер, у него вызывало выступление “какого-то Немыри, что пятнадцать лет получает деньги из Фонда Сороса. И он оказывается самым главным защитником украинских национальных интересов...”

“Люди, которые довели страну до руины, довели людей до крайней бедности, которые втянули страну в долги, которые заключили с Россией кабальное, абсолютно не выгодное соглашение, крали и предавали национальные интересы, они нас еще в чем-то упрекают”, - резюмировал Азаров.

Свежеиспеченный зам Азарова – Владимир Рыбак подозрительно на принесенный кофе косился…

…и таки был прав. То ли напиток оказался не той кондиции…

…то ли ставили его «криво»…

Под горячую руку свежеиспеченного главы ПР попал и Виктор Ющенко, которого оппозиция Тимошенко все время после проигранных выборов упрекает за “сотрудничество” с Януковичем. Виктор Андреевич, комментируя харьковский пакт, заявил, что он бы лучше соломой отапливался, но оставался бы независимым. “Соломой топить экономику невозможно”, - отбрил Азаров. Но в то же время признал, что и сам в в пылу одной из московских дискуссий по газу несколько раз говорил, что он “лучше будет топить дровами”, чем платить по таким (тимошенковским) соглашениям.

И достойной точкой в пятничном потоке громких заявлений стало откровенное признание Николая Яновича о его готовности продать ГТС: "Сколько было шума и гама, что мы якобы хотим продать трубу. Так мы готовы продать трубу, но никому она не нужна. Абсолютно..."

Но в конечном итоге все устаканилось: все запланированные решения принялись и проголосовались. Единогласно… Если у кого и были сомнения, то явно не у сторонних наблюдателей

Анна Ткаченко

Фото Владимира Гонтара / УНИАН

 

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