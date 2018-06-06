Янукович придумал для Партии регионов новое название (фоторепортаж)

Наследуя пример ющенковской “Нашей Украины” Партия регионов стала двухглавой. Оба свежеиспеченных – почетный председатель Виктор Янукович и просто председатель Николай Азаров, поблагодарив съезд за единогласное доверие, каждый на свой манер попробовали объяснить регионалам, что те сделали верный выбор. Виктор Федорович пообещал, что будет “всегда рядом с вами и всегда буду перед вами отчитываться”, впрочем сразу поправился: “а в первую очередь отчитываться перед украинским народом”.

Николай Янович (уже в эфире на Интере) заверял собравшихся, что с двойной нагрузкой – должностью председателя ПР и премьер-министра – справится. Тем более, что организационные и административные моменты он все равно собирается переложить на своего первого заместителя Владимира Рыбака.

Если бы дело этим и ограничилась, пятничное действо воспринималось бы не более как очередное партийно-аппаратное шоу с незначительной поправкой на присущий представителям нынешней власти образный склад мышления. Но новоизбранные лидеры ПР объединенными усилиями взбаламутили украинские Интернет-СМИ, превратив последний рабочий день в день громких заявлений.

Янукович назвал Партию регионов “партией открытых дверей”, что прозвучало без преувеличения откровением на фоне обстоятельств формирования “коалиции тушек”. Да еще и похвалил “объединительный потенциал” регионалов, “убедительным свидетельством” которого, по мнению Президента, стало формирование парламентского большинства с ПР в качестве ядра. Глава государства велел однопартийцам “продолжать эту работу”, потому что в повестке дня – создание “конструктивного большинства во всех органах представительской власти по всей территории государства”. И, конечно, победа на местных выборах.

Очевидно в интересах будущей победы почетный лидер ПР провозгласил новый тезис: “Национально настроенные политические силы – это силы, с которыми мы обязаны сотрудничать”. К тому же ПР нужно учесть, что высокая популярность ее политических оппонентов в некоторых регионах “держится на эксплуатации национально, как говорят, сознательной тематики и организации информационных провокаций”. Поэтому регионалы должны «держать руку на пульсе” и “не искать объединительную идею, выбирая между идеологическими концепциями прошлых веков”, потому что это, по мнению Януковича, “лишь осложняет наш путь к развитию, взрывает гражданский мир и раскалывает страну”.

Что же касается “харьковского пакта”, который Украина восприняла, мягко говоря неоднозначно, Виктор Федорович откровенно предупредил оппозицию: ратификация будет и “пусть кто-то попробует нам в этом помешать. Ответ будет достойным”.

Впрочем самым рьяным пятничным защитником соглашений Януковича-Медведева стал Николай Азаров. В интерпретации Николая Яновича необходимость как можно скорейшей их ратификации объясняется не только безусловной и долговременной выгодой, которую должна получить с этого Украина, но и тем, что “Виктор Федорович Янукович дрался с Президентом России и премьер-министром Путиным за наши национальные интересы...”

Преимущества харьковского пакта Азаров объяснял одно партийцам за съезде, потом переключился на журналистов на брифинге, а вечером – на телевизионную аудиторию “Великої політики” на Интере. Преимущественно на орехи получала оппозиция. Мол, не Тимошенко судить и оценивать подписанные соглашения, “не ей бы говорить о цене не газ и национальные интересы. Она им изменила и продала...” Особое восхищение, признался премьер, у него вызывало выступление “какого-то Немыри, что пятнадцать лет получает деньги из Фонда Сороса. И он оказывается самым главным защитником украинских национальных интересов...”

“Люди, которые довели страну до руины, довели людей до крайней бедности, которые втянули страну в долги, которые заключили с Россией кабальное, абсолютно не выгодное соглашение, крали и предавали национальные интересы, они нас еще в чем-то упрекают”, - резюмировал Азаров.

Под горячую руку свежеиспеченного главы ПР попал и Виктор Ющенко, которого оппозиция Тимошенко все время после проигранных выборов упрекает за “сотрудничество” с Януковичем. Виктор Андреевич, комментируя харьковский пакт, заявил, что он бы лучше соломой отапливался, но оставался бы независимым. “Соломой топить экономику невозможно”, - отбрил Азаров. Но в то же время признал, что и сам в в пылу одной из московских дискуссий по газу несколько раз говорил, что он “лучше будет топить дровами”, чем платить по таким (тимошенковским) соглашениям.

И достойной точкой в пятничном потоке громких заявлений стало откровенное признание Николая Яновича о его готовности продать ГТС: "Сколько было шума и гама, что мы якобы хотим продать трубу. Так мы готовы продать трубу, но никому она не нужна. Абсолютно..."