Съезд ПР: Янукович рассказал об “историческом решении” и заверил, что Азаров ответит по полной

За 50 дней мир назвал Януковича звездой, сказала Герман... Соглашение с РФ будет ратифицировано, пусть кто попробует нам в этом помешать, сказал Янукович... Он бился с президентом России и премьер-министром Путиным, сказал Азаров...

Сегодня в Украинском доме ждали гостей. Партия регионов проводила свой традиционный съезд. Но вместо красной дорожки – непременного атрибута официальных и светских мероприятий – застелили символическую синюю, создав определенные неудобства для тех партийцев, которые не упуская случая показать свою преданность партии, оделись в голубые цвета. В рядах последних была и первая замглавы Администрации президента Ирина Акимова в синем костюме, поэтому ей пришлось подниматься лестницей в обход дорожки.

Черные мерседесы подвозили под стены бывшего музея Ленина делегатов-«регионалов»: Лавринович, Бойко, Добкин, Корж, Волков, оба Табачника один за другим быстро исчезали за дверью здания, пытаясь избежать общения с прессой. Хотя Табачник-министр немного постоял во дворе, радостно обнимаясь с бывшей персоной нон-грата, а ныне уже желанным в определенных кругах в Украине гостем, депутатом российской Госдумы Константином Затулиным, который свое присутствие на съезде объяснил дружескими отношениями и сотрудничеством между ПР и “Единой России”.

Пресса в первую очередь жаждала услышать реакцию партийцев на харьковское соглашение Януковича – Медведева о продлении пребывания в Крыму российской военно-морской базы на четверть века.

– Зачем сдали Севастополь? – спрашивали журналисты у народного депутата Владимира Рыбака.

– Вы плохо знаете Януковича. А я его знаю 28 лет, – улыбаясь отвечал нардеп. – Он никому ничего бесплатно не отдаст. Так и запишите.

– Я смотрю на решение, принятое в Харькове, сквозь призму газовых соглашений, – делился с нами нардеп Иван Попеску. – Если бы у нас не было проблемы газа, которую нам оставило прежнее правительство, и нам не ставили условий, как Беларуси в свое время о сдачи части ГТС... А теперь стоит основной вопрос: как сделать так, чтоб у нас не остановилась металлургия, химическая промышленность, чтобы мы не повышали цены на газ для населения.

– Но это антиконституционное решение, это сдача национальных интересов.

– Это решение не противоречит 14 пункту переходных положений Конституции. На территории Украины не разрешено формирование и использование новых военных баз. Но тут речь идет о ранее существовавших базах. И в переходных положениях четко написано, что использование существующих военных баз для временного пребывания иностранных военных формирований осуществляется на основании международных договоров, ратифицированных ВР. Если бы там была четко указанная конкретная дата окончания пребывания существующих военных баз... А поскольку этого нет, то это разрешено. Это проблема законотворцев всех созывов Верховной Рады, которые не урегулировали этот вопрос до конца.

– И вы будете голосовать за ратификацию?

– Фракция Партии регионов будет голосовать за ратификацию договора ввиду того, что он связан с ценой на газ.

– Думаете, будет 226 голосов?

– Надеюсь, что да. Но не знаю, когда.

Премьерский мерседес Николая Азарова прибыл за 5 минут до начала съезда.

– Николай Янович, вы готовы возглавить Партию? – поинтересовались журналисты.

– Готов! – уверенно заявил Азаров, подняв правую руку.

Когда тот же вопрос позже задали Александру Ефремову, который тоже считался кандидатом на лидерство, тот скромно ответил:

– У нас есть и другие достойны люди. Это Николай Янович Азаров.

Поэтому интриги насчет главы ПР, который заменит на этом посту Януковича, не было уже к началу съезда. Анна Герман, правда, заверяла, что все делегаты достойны возглавить партию, ввиду их энергичности и ума.

Верный соратник Януковича также высказался и по поводу дальнейшего пребывания ЧФ в Украине.

– Я поддерживаю политику президента Януковича, которая направлена на защиту национальных интересов Украины. Если вы читали последние заявления западных политиков, в том числе и Хиллари Клинтон, то вы видели, что мир рассматривает харьковские договоренности как политику баланса между Западом и Востоком. Я поддерживаю Хиллари Клинтон и Виктора Януковича.

Съезд, как водится, начался гимном. В припеве Янукович уже даже тихонько подпевал. Его речь началась с критики предыдущей власти. А по продолжительности выступления Янукович уже может дать фору Ющенко. Речь нынешнего президента длилась 35 минут, правда, он читал с бумажки.

– Государственный долг вырос втрое, золотовалютные резервы Украины уменьшились в три раза, гривня обесценилась в 1,5 раза, дефицит бюджета к концу прошлого года составлял около 100 миллиардов гривен, – перечислял “грехи” прошлой власти Янукович, в то же время пытаясь довести свою “безгрешность” в вопросе ЧФ. – Переговоры были очень непростыми. Формула цены на газ, которая была заложена прошлым правительством, понятно, устраивала Россию, но она никак не устраивала нас. Россияне отстаивали свои национальные интересы, и очень жестко отстаивали. И я это могу понять. Чего я не могу понять, какие интересы отстаивала Тимошенко, когда заключала такое соглашение? Мы не могли пойти на то, чтобы отдать нашу ГТС, нужно было искать другие пути. И мы нашли такую формулу. Мы пошли на продление аренды нашей базы в Крыму для Черноморского флота России в обмен на уценку на газ. Таким образом на протяжении 10 лет Украина получает не меньше 40 миллиардов долларов США. Деньги начнут поступать уже с апреля этого года... Миллиард на квартал. Украина сохранила 4 миллиарда долларов на каждый год... Не будут расти цены на жилищно-коммунальные услуги, на газ для населения. (Хотя энергетические эксперты заверяют, что население потребляет газ собственной украинской добычи).

Азарова тоже возмутила критика нынешней оппозиции харьковских договоренностей.

– Люди, которые довели страну до руины, довели людей до крайней бедности, которые втянули страну в долги, которые заключили с Россией кабальное, абсолютно не выгодное соглашение, крали и предавали национальные интересы, они нас еще в чем-то упрекают... Особенное восхищение у меня вызывало выступление какого-то Немыри, который пятнадцать лет получает деньги из Фонда Сороса. И он оказывается самым главным защитником украинских национальных интересов. Не Виктор Федорович Янукович, который бился с президентом России и премьер-министром Путиным за наши национальные интересы, а господин Немыря... Да неужели мы будем бояться таких «господ немырь» и им подобных?

В том что договор о ЧФ РФ будет ратифицирован Верховной Радой Янукович не сомневается.

– Пусть кто-то попробует нам в этом помешать. Ответ будет достойным, – заверил гарант.

В ходе выступления президент вспомнил и свою недавнюю поездку в США.

– Без преувеличения центральным событием Вашингтонского саммита стало заявление Украины о решении освободиться от всех запасов высокообогащенных ядерных материалов, но постепенно, – гордо заявил Янукович. – Это решение получило высокую оценку мирового сообщества и было названо историческим.

Анна Герман как могла нахваливала шефа.

– Всего 50 дней ему понадобилось, чтобы мир назвал его звездой, восходящей на политическом небосклоне. Всего 50 дней понадобилось, чтобы хором ему аплодировали Брюссель, Вашингтон и Москва. А мы сегодня должны поаплодировать тем 13 миллионам граждан, нашим соратникам, которые избрали для Украины такого Президента.

Азаров призывал партийцев активно готовиться к выборам: в местные органы власти, к парламентским и следующим президентским. Но перед этим премьер посоветовал провести чистку в своих рядах. Потому что в партии, мол, свыше 1,2 миллионов лиц, а в последней избирательной кампании принимало участие лишь 586 тысяч.

Когда был поставлен вопрос избрания нового председателя ПР, делегаты единогласно проголосовали за кандидатуру Азарова, выдвинутую Януковичем. Других кандидатур и не предполагалось. Янукович заверил, что выбор Азарова был не случаен, потому что тот один из основателей, а следовательно, ветеранов партии, и он в свое время ее уже возглавлял.

– Председатель Партии регионов, которым был избран Николай Янович, по полной программе будет нести не только ответственность за политическую и общественную работу партии, но и ответственность как премьер и лидер коалиции, – заверил Янукович. – У меня есть все основания надеяться, что он будет добросовестно выполнять эту работу.

– Кого бы мы ни избрали – или Николая Яновича, или кого-либо другого, кого кто-то из вас предложит, все равно на штандартах нашей партии, на наших знаменах всегда будет имя Януковича, – заверяла Герман. – Потому что это не просто имя. Это символ. Символ нашей несокрушимости, нашего единства, наших побед. Слава Украине! Слава президенту!

Поэтому Янукович был избран почетным лидером ПР. И в этом плане «регионалы» оказались неоригинальны, переняв традицию у нашеукраинцев.

Анна Ященко