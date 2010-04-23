Глава МВД призвал к готовности противодействовать оппозиции

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ призвал подчиненных задуматься над способами предотвращения использования оппозицией непарламентских форм борьбы с новой властью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве на расширенной коллегии МВД с участием руководителей региональных подразделений ведомства, очерчивая круг первоочередных задач, которыми должна заниматься милиция.

"Направление следующее - обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения. Актуальнейшая тема, особенно в условиях современного мерообеспечения общественного порядка. Я сегодня прочел в интернете с удивлением статью, что, оказывается, наиболее эффективными способами борьбы будут непарламентские формы борьбы, как заявил бывший министр. Все понимают, что такое «непарламентские формы борьбы» (у Луценко "внепарламентские". - Ред.). Работа нам всем. Поэтому обеспечение общественного порядка - это тема, над которой мы должны поработать...", - сказал А.МОГИЛЕВ.