Луценко говорит, что Янукович объявил войну

Оппозиция во время вчерашней встречи решила объединить свои усилия с целью противодействия нынешнему антиукраинскому наступлению действующей власти.

Об этом сообщил лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО в эфире «5 канала», проинформировали УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, на встрече была достигнута договорённость об организации комитета, который получил название «Комитет защиты Конституции и суверенности Украины».

«Вхождение разных политиков оппозиции в этот комитет для меня лично будет лакмусовой бумажкой настоящей оппозиции», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Лидер «Народной самообороны» отметил, что будет всячески поддерживать оппозицию и заботиться о ее единстве, но больше он верит во внепарламентские методы борьбы. «Только тогда, когда парламентская оппозиция будет поддержана большинством населения Украины, она сможет победить независимо от того, сколько она будет иметь членов в парламенте», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Комментируя подписанное Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ соглашение о продлении срока базирования Черноморского флота РФ в Крыму, Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что «ЯНУКОВИЧ ради удовлетворения аппетитов олигархов, которые хотят иметь дешевый газ для выпуска металла, химии и других вещей, продал часть украинской территории”. По его словам, “всем, кто мыслит об Украине как о независимом государстве, была объявлена война».

В то же время лидер «НС» считает, что сегодня в Украине ни Конституционный Суд, ни любой другой государственный орган не стоит на страже базовых принципов украинской независимости. «Перед нами стоит колоссальная угроза. Ни один государственный институт не защищает собственно независимое государство... И как всегда в украинской истории: украинцы, не имея инструментария государства, должны защищать свою Украину самостоятельно», - добавил он.