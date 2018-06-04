Что подарят Ющенко на день рождения

Сам Виктор Ющенко сказал, что на его дне рождения он хотел бы, “чтобы рядом были те люди, которые прошли со мной эти два тяжелых года. Люди, очень часто несправедливо обиженные... Это не больше тридцати лиц”.

Бесспорно, Президента будут поздравлять члены фракции “Наша Украина”.

Народный депутат Борис Беспалый сказал УНИАН, что он в числе приглашенных на празднование, однако что подарит – не признается. Также не сказал, какой подарок имеет для Президента и Юрий Ключковский, который тоже придет поздравить Президента. Анатолий Кинах заедет в Секретариат с букетом цветов.

Юрий Луценко рассказал УНИАН, что уже подарил Главе государства старинную Библию.

Тарас Стецькив подготовил для Виктора Андреевича историческую монографию. Детализировать какую именно он не стал.

Министр обороны Анатолий Гриценко будет поздравлять Президента макетом военного корабля «Гетман Сагайдачный».

Вчера в кулуарах народный депутат Владимир Поляченко дал распоряжение своему помощнику подыскать хорошую икону. Не исключено, что также для подарка Виктору Андреевичу.

Дети Ющенко начинают готовиться ко дню рождения отца за месяц. Рисунки, аппликации и что-то, сделанное собственными руками, – это то, что они дарят папе.

Бывший пресс-секретарь Президента Ирина Геращенко купила в подарок куклу известной сумской мастерицы, которая сделала ее из старинных рушников. На кукле представлены образцы разной вышивки Сумщины. Футляр – тоже вышитый.

Народный депутат Оксана Билозир отыскала подарок во Львове – авторскую кованую вещь кого-то из современных художников “кузнечного дела”.

Пресс-служба БЮТ сказала, что у Юлии Владимировны тоже есть подарок для Президента. Но какой именно посоветовали узнать у самого Виктора Андреевича.

Большинство опрошенных политиков отказались сообщить о своих подарках заранее, потому что хотят чтобы они были сюрпризом.

Еще два года тому назад семья Ющенко обратилась ко всем с просьбой отнестись с пониманием к нежеланию Президента получать дорогие подарки.

Нынешний день рождения – первый, когда Президент встречает его в Киеве.

В 2005 году Ющенко находился с визитом в Бельгии и Франции. Поэтому журналисты, которые сопровождали его, подарили Президенту ручку, а также перевели на украинский язык известную детскую песню Крокодила Гены, прибавив несколько строк об имениннике. В аэропорту его поздравила семья, дети принесли свои рисунки прямо к трапу. На следующий день Ющенко отпраздновал день рождения с семьей и друзьями в небольшом столичном пабе.

В прошлом году на день рождения Виктор Ющенко отбыл в карпатскую Гуту. Среди подарков было много исторических книжек и изделий украинских мастеров.

Маша Мищенко, Ольга Пицишин