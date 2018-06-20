Иранский дипломат: Ядерные страны, не стесняясь, заявляют, что могут применять атомное оружие против неядерных

Не понимаю, как страна, производящая ядерное оружие, может требовать от других нераспространения? Ядерное саморазоружение одной страны – не очень действенный метод…

Вслед за саммитом по ядерной безопасности в Вашингтоне, 17-18 апреля в иранской столице прошла международная конференция по ядерному разоружению "Международная безопасность без оружия массового уничтожения", к участию в которой были приглашены 60 стран. О ядерных технологиях и политике Ирана в этой сфере в интервью УНИАН рассказал Временный Поверенный по делам Исламской Республики Иран в Украине господин Хассан Ширзади.

МИРНЫЕ ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ВСЕМ, ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ – НИКОМУ

Господин Ширзади, какие главные вопросы обсуждались на конференции и делегации каких стран приняли в ней участие?

Конференция была проведена по инициативе иранской стороны, которая занимает прогрессивную позицию по ядерному вопросу, и свои предложения и инициативы для решения существующих глобальных проблем в этой сфере мы неоднократно представляли на международной арене. Проведение конференции не было внезапным явлением. Она стала итогом многолетней политики нашей страны, направленной на устранение ядерного оружия, на недопустимость его применения, а также на мирное использование ядерной энергетики.

Иран был членом военного блока СЕНТО, связанного своей деятельностью с НАТО, они преследовали общие цели. Но после революции 1979 года Иран вышел из СЕНТО, и этот блок вскоре распался.

Что касается стран-участников. В Тегеран прибыли представители всех пяти континентов из почти шести десятков государств: Китая, России, Грузии, Венесуэлы, Таджикистана, Малайзии и др.

А европейские государства и США были представлены?

Были бывшие министры иностранных дел ряда европейских стран, эксперты из Европы. Наш пророк Мухаммед говорил: “Не смотрите на то, кто что скажет, послушайте лучше, что это за речь”.

Конференция в Тегеране проводилась на уровне дипломатии ХХІ века. По итогам конференции была выпущена резолюция из 12 пунктов. Прежде всего, это озабоченность по поводу опасности существования ядерного оружия, тупиковой ситуации относительно ядерного разоружения, послабления режима нераспространения ядерного оружия и использования двойных стандартов в этой сфере. Были поддержаны предложения о превращении Ближнего Востока в зону, свободную от ядерного оружия. Также была подчёркнута необходимость присоединения Израиля к Договору о нераспространении ядерного оружия. Делался акцент на праве всех народов на мирное использование ядерной энергетики. Нападение на ядерные объекты, их бомбардировка и т. д. признана как противоречащая Уставу ООН и международному праву.

Принято решение о проведении следующей конференции по вопросам ядерного разоружения в Тегеране в апреле 2011 года.

США и многие другие страны подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома и настаивают на новых санкциях, требуя отказаться от обогащения урана. И в это время ваш президент Ахмадинежад открыто объявляет Иран ядерной державой. Зачем раздражать Запад и усугублять международные отношения подобными заявлениями, зная о существующем недоверии к Ирану, может, стоить на время свернуть пусть даже и мирные ядерные программы?

Заявления нашего президента полностью соответствовали Договору о нераспространении ядерного оружия, который был подписан Ираном. Если наши научные разработки в ядерной сфере ведутся на надлежащем уровне, то неужели это вызывает опасность? Ядерные технологии – это такая же отрасль науки, как и медицина. Мы гордимся, что Иран сделал большой прогресс в медицинской сфере. В Иране работают лучшие специалисты в области хирургии глаза, пересадки органов, в том числе сердца и головного мозга. Иран находится среди лидеров в области разработки нанотехнологий. Мы производим металлургическую продукцию, правда, пока не в таких объемах, как Украина. Изготавливаем более миллиона легковых автомобилей в год. Президент хотел сказать, что Иран имеет возможность проектировать мирные атомные объекты и производить технологии для атомных электростанций. На конференции по ядерному разоружению он провозгласил слова, которые отражают нашу политику в этой сфере: “Мирные ядерные технологии – всем. Ядерное оружие – никому”.

Что касается западных стран, которые имеют противоположную точку зрения на наши ядерные программы… Эти страны привыкли считать себя хозяевами мира. Дипломатия, в которой они заинтересованы, находится на уровне 18-19 веков, эпохи колониализма. Они привыкли к тому, что все должны им повиноваться.

Вы говорите – приостановить ядерные программы. Мы уже их приостанавливали. И что в результате изменилось?

КАК СТРАНА, ПРОИЗВОДЯЩАЯ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, МОЖЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ДРУГИХ ПРИНЦИПА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ?

Ядерные программы – это, как я понимаю, гордость Ирана. У вас есть даже банкнота с изображением атома. Можно ли сказать, что сегодня ядерные технологии – это залог суверенитета Ирана, поэтому он от них никогда не откажется?

Сейчас в мире очень распространены онкозаболевания. В одном Иране им подвержены тысячи людей. А именно ядерные радиоизотопы, которые производит организация атомной энергетики Ирана, могут улучшить состояние этих больных. Ядерная физика стала одной из фундаментальных научных дисциплин, без нее нигде не обходятся. Это то же самое, что компьютерные технологии, которые вошли во все области науки, отрасли промышленности и в нашу повседневную жизнь.

США и их союзники, которые делают нелестные заявления в сторону Ирана, - как они придерживаются своих обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия? Почему западные страны стремятся производить сейчас модернизированные подводные атомные лодки, новые ракеты с ядерными боеголовками? Зачем это? Разве они не являются членами Договора, разве они не обязаны сокращать свой ядерный арсенал до полного его уничтожения? Они хоть когда-нибудь придерживались этого договора? Почему они помогали Израилю создавать ядерное оружие? Почему Израилю продают подводные лодки и самолеты, способные перевозить ядерное оружие? Я не понимаю, как страна, которая сама производит ядерное оружие, может требовать от других придерживаться принципа нераспространения?

Со стороны каких государств Иран видит сегодня ядерную угрозу?

Ядерное оружие опасно в любом случае. И любая страна, которая им обладает, представляет опасность. В эпоху “холодной войны” в доктринах США и СССР было прописано: если против их страны будет использовано ядерное оружие, они могут использовать его в ответ. Существовала опасность, что если кто-то по ошибке нажмет эту кнопку ядерного чемоданчика, то начнется война. Когда распался СССР, многим казалось, что ситуация улучшилась, но она еще более усугубилась и стала более опасной. И теперь страны, которые обладают ядерным оружием, не стесняясь, заявляют, если нам будет выгодно, то в своих интересах мы будем использовать ядерное оружие. Точно не говорят, против кого. Но подтекст таков, что они не могут использовать ядерное оружие против страны, обладающией этим самым оружием. Получается, они предоставили себе право использовать ядерное оружие против стран, которые им не обладают.

МЫ ВЕРУЕМ В БОГА И ПРЕДНАЧЕРТАННУЮ СУДЬБУ

Как вы реагируете на заявления США, что Белый дом не исключает возможности удара по Ирану?

Мы являемся страной, которая верует в Бога и предначертанную судьбу. В Коране написано: “Не бойтесь, сохранится ли Божье слово или нет, его сохранит сам Бог”. Несмотря на то, что многие страны проводят по отношению к Ирану агрессивную политику, мы убеждены, что Бог защитит верующих и праведных людей от зла.

Ядерные программы, строительство ракет и запуск спутников, что сегодня практикует Иран, требуют больших капиталовложений. Не осуществляется ли бюджетное финансирование технологического производства за счет сокращения социальных программ?

Подобные вопросы – это результат того, что ряд западных СМИ стараются ввести в заблуждение общественность. Если строятся атомные станции, производятся изотопы в медицинских целях, в других научных сферах, с помощью чего можно поднять экономику и уровень жизни, – это преимущество для любой страны. Конечно, поначалу требуются серьезные капиталовложения, но когда происходит прогресс в области ядерной энергетики, когда она используется в народном хозяйстве, медицине, мы получаем большую отдачу. В медицинской сфере для Ирана это может быть выгода, которая будет исчисляться миллионами долларов. Уже сейчас это обеспечивает экономию миллионов долларов для нас.

На саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне президент Украины Янукович отказался от запасов высокообогащенного урана. Как вы оцениваете это решение?

Этот шаг был предпринят со стороны президента, избранного народом Украины. Это вопрос внутренней политики Украины. Не в компетенции дипломата судить об этом решении. В любом случае, серди украинских политиков много мудрых людей.

Шаги, которые предпринимает на пути ядерного разоружения одно государство, или даже пять, десять, – это не слишком действенный метод. Все страны должны сделать такой шаг. Это очень важно.

ДО СИХ ПОР НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ВКУС КОТЛЕТ ПО-КИЕВСКИ

Ученые утверждают, что древнеиранские племена в свое время произвели огромное влияние на формирование украинского этноса. В нашем языке много иранизмов, то же слово “хата”. И украинские хаты очень напоминают современные жилища жителей иранских провинций. Что еще общего в наших современных культурах?

У нас много общего в историческом прошлом, культуре, языке. Да, в украинском языке много иранизмов: люлька, шаровары, майдан… Таких примеров можно привести очень много.

И у вас, и у нас было много периодов в истории, которые оставили горький след. Наши страны становились беззащитными перед внешней агрессией.

И у вас, и у нас основу общества составляют безобидные крестьяне, которые испокон веков обрабатывали землю.

Звуки вашей бандуры очень напоминают наши музыкальные инструменты. Украинцы, которые слышали народную иранскую музыку, воспринимают ее и понимают.

И еще у нас схожие блюда. На иранский Новый год Ноуруз – традиционные атрибуты стола крашанки и вареники…

Я работал в Украине в 1992 году на протяжении шести месяцев. Тогда в гостинице “Националь” я впервые попробовал котлеты по-киевски. До сих пор не могу забыть их вкус. (Смеется). Может в молодости был аппетит сильнее, но мне они показались чем-то необыкновенным. Очень вкусный ваш национальный борщ. И еще одна очень хорошая вещь у вас – это квас. У нас тоже есть напиток, похожий на квас, - смесь виноградного сока и виноградного уксуса.

У жителей Запада Украина в основном ассоциируется с Чернобылем, футболистом Шевченко и братьями Кличко. А что среднестатистический иранец знает об Украине?

Среднестатистические иранцы очень увлекаются историей и литературой. Много иранских студентов обучались уже в независимой Украине, многие украинские инженеры и другие специалисты работают сегодня в Иране. На основе такого обмена формируется больше знаний.

В 2001 году я работал в Великобритании. И мне хотелось больше узнать об Украине. Когда я в Лондоне посетил большой книжный магазин, размером почти с ЦУМ, сколько я ни искал, я не нашел книги об Украине.

У вас много книг об истории, искусстве, культуре Украины. Я надеюсь, что когда-нибудь мы создадим общий проект по переводу литературы на языки друг друга. К счастью, в Украине уже достаточно много специалистов, которые владеют фарси. Но иранцев, которые владеют украинским, довольно мало. В этом году, с Божьей помощью, планируем открыть в Тегеранском университете, одном из лучших высших учебных заведений страны, курсы украинского языка. Надеемся, что такая мера облегчит наше сотрудничество в сфере перевода и книгоиздания. Один из преподавателей фарси, иранец, который преподавал в Украине, издал недавно антологию украинской поэзии на персидском языке, куда вошли и произведения украинских классиков, таких, как Тарас Шевченко и Леся Украинка.

Наши страны должны знакомиться друг с другом “из первых уст”, без посредничества третьих сторон.

ВЫДАЧА ИРАНСКИХ ВИЗ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ – ДОВОЛЬНО ЛЕГКАЯ ПРОЦЕДУРА

Насколько сложно получить визу в Иран? Многие украинцы хотели бы познакомиться с вашей древней, самобытной страной, с ее богатым культурным наследием. Но мне никогда не попадалась на глаза реклама турпоездок в Иран.

Вы можете посетить Иран, когда пожелаете. Реальность такова, что выдача иранских виз для украинцев – это довольно легкая процедура.

Есть определенные ограничения, но они вводятся в рамках безопасности пребывания в стране. Мы не рекомендуем ехать в некоторые районы, которые представляют опасность. Это то же самое, если бы сказали туристам, что не рекомендуется ехать в Карпаты, потому что есть опасность схода снежных лавин.

Украинские туристы стараются ехать в страны, где можно покупаться и позагорать, в Иране такой возможности нет. Также в нашей стране запрещено употребление спиртных напитков. Но для туристов, которые хотят ознакомиться с нашими историческими памятниками и природой, получить визу не составит труда. Если вам не сложно обойтись без спиртного, а для женщин соблюдать хиджаб – то проблем вообще не существует.

В Иране женщины строго отделены от мужчин: раздельное обучение в школах, разные аудитории в вузах, разные комнаты на работах, даже разные входы в аэропортах. Современным женщинам не мешает такое разделение, глобализация и вестернизация не повлияла на их традиционное самосознание?

Когда я учился, и девушки и юноши в университете учились вместе. В аэропорту входят все вместе, но в отдельных кабинах для мужчин и женщин проводят досмотр. Женщин досматривают только женщины. Ни одному мужчине в Иране не разрешено досматривать женщину.

В автобусах или метро, где может быть давка и на женщину может быть оказан пресс, мы ввели отдельно пространство для женщин. В метро есть отдельные вагоны. Это лучше для женщин.

Это желание самих женщин?

Да. Я слышал, вроде даже в Японии женщины изъявляли желание, чтобы в поездах для них ввели отдельные вагоны.

Одно из преобразований Иранской революции – роль женщины в обществе гораздо выросла. В Иране заложена такая концепция, что тяжелые работы должны выполнять мужчины. Сейчас среди студентов количество девушек гораздо превышает количество юношей.

Беседовала Анна Ященко