Ющенко не взяли в ликвидаторы, так как он не кассир

Меня не взяли в Чернобыль

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который в 1986 году работал в Госбанке, вспоминает, как после аварии на ЧАЭС собирался ехать в Чернобыль спасать банковские ценности.

"Помню даже, были многие вещей, когда люди хотели ехать в Чернобыль.

Я вспоминаю, у нас в банке стоял вопрос, что нужно из чернобыльской зоны вывозить имущество банковское, купюры, банкноты, средства, ценности, то у нас очередь была, я в нее и сам записывался. Только нужно было отбирать специалистов, которые владели кассовыми операциями, работой с наличностью, а не экономистов, финансистов”, - в частности, сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что это была единственная причина, по которой его не взяли.

Наши отходы не влазят в наше хранилище

Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что причина отставания на три года в строительстве хранилища для отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) прежде всего заключается в том, что на проектном уровне была допущена серьезная технологическая ошибка.

“Допущена серьезная технологическая ошибка на проектном уровне, которая привела к тому, что уже на протяжении трех лет ни подрядчик, ни обе стороны не могут дать ответа, как сегодня этот проект модернизировать, чтобы туда заложить капсулы с отходами ядерного топлива, которые приняты на хранение. И потому сейчас, после трехлетнего мертвого сезона мы приступили к активным переговорам, нашли понимание со всеми сторонами”, - в частности, сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что в этом вопросе он “далек” от темы коррупции, однако добавив: “Хотя я не исключаю того, что и этот фактор там мог быть”.

Что же касается проектной ошибки, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что “технологически она была настолько глубоко заложена, что сегодня, действительно, не просто дать ответ на то, как этот объект даже достроить”. По его словам, сейчас власть обратилась к специалистам, чтобы сделать новые проектные разработки, которые бы адаптировались уже к тому, что сделано на этом объекте. В этом контексте В.ЮЩЕНКО сказал: “Новости хорошие. Думаю, что мы эту работу завершим, возможно, в ближайший год”.

В зоне должно быть людно: туристы, самосельцы, акушеры ….

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что власть должна всячески поддерживать чернобыльских самосельцев.

Отметив, что на сегодняшний день в зоне отчуждения живет 301 человек, В.ЮЩЕНКО подчеркнул: “Мы должны всячески их поддерживать”.

По его словам, политика отношения к самосельцам “однозначно должна быть позитивной”, и власть должна обеспечивать все потребности этих людей. В.ЮЩЕНКО пообещал, что до конца года там будут работать три фельдшерско-акушерских пункта, один уже работает.

“Последний раз, когда я там был, пообщался с обычными жителями. Много чего получил поучительного из той жизни, которая у них есть. Мы договорились, что руководство зоны Чернобыльской станции обеспечит тем, кому нужно, проведение электроэнергии, существующий там экспериментальный лесхоз обеспечит людей дровами. Одним словом, с миру по нитке”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Виктор ЮЩЕНКО также убежден в необходимости развивать туризм в Чернобыльской зоне.

“Я убежден, что нужно”, - в частности, сказал он.

“С одной стороны, мы говорим о том, что нам нужно посмотреть на Чернобыль такой, какой он есть. Причем посмотреть своими глазами, не творить басен и мифов”, - отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что реактор должны видеть миллионы людей. И потому, по его словам, нет ничего плохого в том, если в Киеве найдется несколько компаний, с которыми управление Чернобыльской зоны заключит соответствующий контракт и сделает по крайней мере экспериментальные экскурсии.

“Мы понимаем, почему каждая приезжающая зарубежная делегация просит разрешения попасть в Чернобыльскую зону, посмотреть с разных сторон на то, что там случилось. Убежден, что для очень многих людей, граждан Украины увидеть чернобыльское село с незакрытыми дверями, с раскрытыми окнами, с заросшим кустами двором, заброшенным садом – это тоже уроки, и для кого-то они будут производить большее впечатление, чем разрушенный блок ядерной станции”, - сказал Президент.