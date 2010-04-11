В графике Обамы не запланирована двусторонняя встреча с Януковичем

В графике Президента США Барака ОБАМИ пока не запланировано проведение двусторонней встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во время Саммита с ядерной безопасности в Вашингтоне, который состоится 12-13 апреля.

Такое заключение можно сделать из официального пресс-релиза за 9 апреля, размещенного на сайте Администрации Президента США, посвященного повестке дня проведения саммита по вопросам ядерной безопасности в Вашингтоне 12-13 апреля.

В частности, как сообщает Белый дом, в воскресенье, 11 апреля, Президент США планирует провести двусторонние встречи с премьер-министром Индии, Президентом Казахстана, Президентом ЮАР, премьер-министром Пакистана, Президентом Нигерии.

На следующий день, в понедельник, 12 апреля, американский лидер планирует встретиться с Королем Иордании, премьер-министром Малайзии, Президентом Армении и главой Китая.

На данный момент, отмечают в Администрации Президента США, это все запланированные двусторонние встречи Б.ОБАМЫ.

Как сообщал УНИАН, 11-14 апреля Президент Украины будет находиться в США с рабочим визитом для участия в Саммите по вопросам ядерной безопасности по приглашению Президента США.

Ожидается, что на этот международный форум прибудут лидеры 46 государств.