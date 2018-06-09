В недалеком будущем Киргизии светят государственные перевороты каждый месяц?

Киргизия объявила траур по погибшим в двухдневном конфликте оппозиции и власти. Напомним, что в этой стране на протяжении двух дней прошли массовые протесты оппозиции, которые завершились отстранением власти. Переворот сопровождался массовыми беспорядками и мародерством. Оппозиция, которая пришла к власти в результате государственного переворота, до сих пор не контролирует ситуацию в стране. Вице-премер нового правительства Киргизии Омурбек Текебаев сегодня заявил о намерениях привлечь российских военных в качестве миротворцев в случае обострения конфликта. В то же время комментируя предположение о возможном выводе с территории Киргизии американской военной базы, расположенной в Манасе, Текебаев заявил, что его отношение к США – “неплохое”, впрочем, он и другие члены нового кабинета все же “прокиргизские политики”...

Мы попросили высказать свое мнение о ситуации директора Центра Ближневосточных исследований Игоря Семиволоса.

Господин Семиоволос, что стало причиной такого стремительного политического пожара в Киргизии?

Там присутствует целый комплекс причин. Действительно в стране существует межклановая борьба, противоречия между Югом и Севером. Правы и те, кто говорит о попытках руководства Бакиева демонтировать современные государственные институты, включая парламент. Сюда же прибавились экономические причины: рост тарифов на ЖКУ. А попытка власти разрулить ситуацию путем ареста оппозиционеров лишь подлила масла в огонь.

Но мои знакомые из Киргизии отмечают, что реально уменьшается время пребывания того или иного политика при власти. Если первый президент пробыл пятнадцать лет, следующий - пять. То мы с коллегами говорили, что следующая власть будет два года, а скоро пойдут перевороты каждый месяц. Идет демонтаж государственности, и есть угроза превращения Киргизстана в failed-state.

Реально никто четких и понятных реформ предложить не может, все, что происходит, происходит на фоне серьезного популизма. Соответственно, новое правительство будет слабым, он не будет готово к проведению серьезных изменений, оно не будет проводить никаких серьезных реформ. Об этом можно забыть, а следовательно, будет последующая стагнация. В условиях сложной ситуации, когда у нас на лицо регионализм, клановость, обнищание, слабость элит, разрушение институтов, нет никакого предохранителя, который бы этому противостоял. Самый худший вариант развития событий, это хаос и гражданская война. Когда идет война всех против всех. Но думаю, что этого не допустят другие участники игры...

Казахстан очевидно вынужден будет принимать участие в решении конфликта. Ему вряд ли понравятся такие сценарии, потому что у Юга Казахстана тоже будут свои проблемы. Ясно, что возможно возобновление исламистских движений. Они сейчас придушены и в подполье, но они есть.

Была ли заинтересованность у внешних игроков в такой дестабилизации ситуации? Потому что Бакиев уже успел обвинить Россию в событиях в стране.

Нет. Ситуация в Киргизии имеет внутренние причины, хотя появляется информация, что Россия заинтересована в конфликте. Да, Бакиев России не нравился за то, что якобы он не имел ничего против размещения в Киргизстане американской военной базы. Можно предположить, что россияне фактически поддержали новое оппозиционное правительство. Но мне кажется, что их поддержка не говорит о каких-то предварительных намерениях. А скорее говорит о той опасности, которая возникнет, если эта территория окажется failed-state.

В конечном итоге, поддержка других государств в случае гражданской войны могла бы остановить войну всех против всех. Хотим мы того или нет, но Россия считает эти территории зоной своих приоритетных интересов, и она не может не отреагировать. Но если говорить предметно... Может ли Россия послать в Кыргызстан войска? Нет. Готова ли Россия поддержать Бакиева? Нет. Бакиев на этом этапе проиграл. Что нужно сделать, чтобы как-то стабилизировать ситуацию? Один способ – поддержать это правительство. И сказать: мы против насилия, но ради того, чтобы стабилизировать ситуацию, мы признаем новую власть. И конечно, это услышат в Киргизии, особенно в предчувствии гражданской войны.

Когда Юг будет говорить, что мы не дадим в обиду нашего сына Бакиева, а Север не захочет его видеть, заявления России будут выглядеть логично. Потому что там на Востоке очень чувствительны к таким вещам. И поскольку никто не захочет поддерживать Юг, то они тихонько достигнут какой-то договоренности. И Россия в данном случае станет гарантом договоренности между Югом и Севером. А известно, что посредник получает львиную долю выгоды от договоренностей.

Грустный дали прогноз...

Я считаю, что Кыргызстан дал очень серьезный сигнал постсоветским элитам. Поскольку это событие показывает: есть разные способы протеста и смены власти, есть разные революции, есть насильственные революции. Кыргызстан - маленькая страна, а объем власти здесь большой. Есть маленькие страны, где большой объем власти, где приблизительно одинаковые структура и сила власти, это что в Кыргызстане, что в Украине, что во многих других странах. И когда мы видим, что власть падает после двух дней протестов, это значит, что повторение такого сценария возможно где угодно. И это опасно. Это говорит о том, что если у людей отнимают альтернативу и не дают возможности видеть свет в конце тоннеля, ситуация заканчивается вот так.

Но я склонна верить в аргументы оппозиции. Я вчера попробовала зайти на сайты оппозиционных партий и изданий Кыргызстана. Они закрыты. Впрочем нашла интересный материалв незакрытом издании. Автор громко возмущается, что неправительственные проамериканские организации развернули проект “Право граждан на доступ к информации госорганов”. Доступ к информации – основа основ гражданского общества, разрешенные киргизские издания трактовали, как идеологическую диверсию.

И в результате они получили Бишкек. Это красноречивый пример не только того, что бывает с властью, когда она наступает на демократические институты, но во что может превратиться режим, который пришел на волне революции. Там царят слабость институтов и упадок. Я не готов говорить о логике Бакиева, который сказал: зачем нам парламент, который не работает. Но он исповедовал такой принцип: в парламент приходят люди с большими деньгами. Теперь посмотрим на риторику, которую можно услышать в Украине. Происходит сворачивание демократического проекта. Наши политики дискредитируют и друг друга, и парламент, как таковой. Что может дать этот парламент? Ничего, говорит Бакиев. Давайте разгоним, наберем аксакалов, и они будут нам советовать...

Я легко могу представить такую риторику в Украине, она частично и сейчас здесь есть. У нас - фашистский парламент, давайте разгоним его и соберем Совет при Президенте. Так один механизм свернули, второй, третий и в конечном итоге получаем мародеров на улицах. Потому что всегда приходят мародеры.

Но там в оппозиции приличные люди: экс-генпрокурор, экс-министр внешних дел...

Так у нас такая же оппозиция. И при Ющенко были уважаемые люди в оппозиции, и экс-генпрокурор, и экс-министры. Качество тех, качество этих, это вопрос относительный, его никто не исследует. Конечно, у нас с киргизами разные национальные характеры. Они – кочевники, они действуют по-другому, они не могут ждать. Первая революция тюльпанов так и прошла, какой-то бунт, столкновения, кочевники должны действовать, сесть на коня и ехать. Украинский характер не предусматривает быстрого действия. У нас здесь будут долго рассуждать, что делать, каким образом. Но пример Бишкека очень серьезен, потому что повторяю: проблема не в размере страны, проблема в размере власти. А власть в Кыргызстане и в Украине приблизительно одного размера.

Беседовала Маша Мищенко