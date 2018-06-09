Что означает назначение Портнова

Юлия Тимошенко потеряла еще одного члена своей команды – своего главного соратника и юриста Андрея Портнова. Виктор Янукович назначил Портнова заместителем главы Администрации Президента. Там он будет отвечать за вопросы судебной реформы и судоустройства. Мы спросили у экспертов, что означает назначение Андрея Портнова?

Сергей Соболев, премьер-министр оппозиционного правительства: ЧЕМ СКОРЕЕ ВСЕ ГРУППЫ РИСКА ПРОЯВЯТСЯ, ТЕМ ЛУЧШЕ БУДЕТ ДЛЯ ТИМОШЕНКО И ЕЕ КОМАНДЫ

Думаю, об этом нужно спрашивать в Администрации Януковича. Также этот вопрос мог бы хорошо прокомментировать Степан Гавриш, имеющий такой же опыт. Он представлял интересы Януковича в судах, а затем работал в Секретариате Ющенко.

Мне тоудно сказать, чем поступок Портнова был вызван. Реальную причину никто вам не скажет.

Какие группы риска еще есть в БЮТ? Знаю одно – чем скорее все эти группы риска проявятся, тем лучше будет для Тимошенко и ее команды.

Виктор Небоженко, политолог: КОГДА ПОРТНОВ БУДЕТ ВОПЛОЩАТЬ РЕФОРМЫ, ОН СТОЛКНУТСЯ С ТЕМ, ЧТО ВСЕ СУДЫ ПОДЧИНЕНЫ ЯНУКОВИЧУ

Портнова нельзя смешивать в одну кучу с нынешними представителями БЮТ. Потому что большинство депутатов пришли в БЮТ по коммерческим каналам. Теперь они будут идти за победителем, требовать от них мужества не стоит, потому что эти перебежчики купили билеты и выходят на той станции, которая им нужна.

Да, Портнов был одним из сильных юристов БЮТ, он был одним из ценных приобретений Тимошенко. Конечно, это удар по БЮТ.

Есть другая проблема – те же причины, которые привели к конфликту Портнова с ближайшим окружением Тимошенко, те же причины и приведут его к конфликту в Администрации Президента. Обострится проблема вокруг судебной системы в Украине. Дело в том, что Портнов заявляет, что он будет заниматься судебной реформой в Украине, в то время, когда судебная реформа у нас происходит тихо, бесшумно и без всяких портновых. Речь идет о том, что сегодня Янукович расставляет на одинаковом расстоянии от себя все виды судов, независимо от их иерархий, направления и легитимности. То есть он всеми судами пользуется в зависимости от своих политических потребностей.

Со словом «реформы» у нас всегда возникают позитивные ассоциации, но порой бывает и наоборот. Реформа может быть и перестройкой власти. Например, мы с вами не заметили, как перешли от парламентско-президентской республики к чисто президентской. Без каких-либо конституционных изменений. Сегодня в стране все ветви власти подконтрольны Януковичу.

Потому когда Портнов захочет воплощать какие-то реформы, то он столкнется с тем, что в действительности реформа уже состоялась – все суды подчиняются Януковичу. И вскоре Портнов будет вынужден объяснять свое присутствие в Администрации.

Кроме того, у него наверное будут сложные отношения с чисто донецким представительством в юридических кругах, Например, с Еленой Лукаш, которая всегда считалась сильным юристом среди донецких политиков. А они оба в Администрации, поэтому какие-то противоречия неотвратимы. Чем это закончится? Тоже тяжело сказать.

Думаю, из Портнова не стоит делать изменника и шпиона. То, что он вступит в конфликт с окружением Тимошенко, можно было предвидеть.

Другие группы риска в БЮТ – это те, у кого есть бизнес. Они угодят под жесткий присмотр силовиков, находящихся под контролем президента Януковича и премьера Азарова.

Губский? Губский вообще фигура какая-то мистическая. С одной стороны, он – человек богатый, с другой, ему все сходит из рук. Такое бывает редко.

Трудно сказать, кто именно, но ясно, что те, кто сколотил состояния за последние пять лет, будут дистанцироваться от БЮТ.

И ради Бога, пусть идут. Эти кошельки больше заработали на БЮТ, чем БЮТ на них. Самой главной ошибкой БЮТ было то, что вокруг него сосредоточились именно олигархи и крупный бизнес. Теперь за все это приходится платить.

Возможно, этой уродливой практике – финансирования бизнесменами партии – придет конец.

Дмитрий Выдрин, политолог: ПОРТНОВ УШЕЛ, ПОТОМУ ЧТО В БЮТ НОЛЬ КРЕАТИВА С ЮРИСПРУДЕНЦИЕЙ Думаю, Портнов читал мои афоризмы из моей последней книжки «Критика-2». «Уходить из власти нужно не за два года до ее кончины, а через пять дней после». Поэтому, Портнов поступил аналогично.

Когда власть теряет власть, простите за тавтологию, то она перестает быть соблазном.

Мы с Портновым говорили по этому поводу. Оказалось, у нас схожие мысли. Например, я вышел из БЮТ, когда увидел, что в БЮТе ноль креатива с политологией. А Портнов вышел из БЮТ, когда увидел, что в них ноль креатива с юриспруденцией.

Чтобы там ни говорили о рейдерском прошлом Портнова, но он прекрасный юрист.

Нет, я его не поддерживаю, я просто констатирую. Когда я выходил из БЮТа, я не ожидал, что меня кто-то будет поддерживать или нет. Я просто сказал, что я не в силах работать с командой, не имеющего никакого потенциала к креативу.

Поэтому могу сказать, что Портнов так же поступил, как я три года назад, и по тем же причинам.

Значит, такая политическая сила, если из нее убегают люди. Если политсила, которая называет себя оппозиционной, не предложила ни одного оппозиционного шага, законопроекта, флеш-моба, как сейчас очень модно в Европе, а занимается лишь блокированием трибуны, то как можно работать в этой политической силе?!

Своих людей можно удержать лишь тогда, когда есть интересная работа, иначе придется надевать ошейники или запирать депутатов регионального уровня где-то в залах. Но они все равно будут убегать через окна.

Кто на очереди? Посмотрите, кто там еще остался креативный. Губский? Дерибанить землю я не считаю креативом.

Михаил Погребинский, политолог: ЕСЛИ ПОРТНОВУ НЕ ДАДУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ, ТО ОН УЙДЕТ И ОТСЮДА Я выражу свое личное мнение.

Я немного знаю Андрея Портнова, несколько раз говорили с ним о житье-бытье, на разных этапах: когда он еще не был в БЮТ и когда пошел туда.

Знаю, что он действительно имеет очень сильное желание реформировать украинскую судебную систему. Он много набил себе шишек, работая адвокатом и вообще будучи в этой сфере, поэтому знает, что здесь нужно изменить. Поэтому, думаю, он и пошел в политику, чтобы реализовывать реформу судебной системы.

Не думаю, что для него был принципиально важен цвет политической силы, которая бы давала ему возможность реализовывать свои представления о судебной власти.

У Портнова были конфликты в БЮТ, и когда ему предложили заняться тем, ради чего он пошел в политику, он ушел. Но если ему не дадут возможности реализовывать свои представления о судебной реформе, то он уйдет и отсюда.

Портнов абсолютно не типичный перебежчик, потому что он не ищет место, где ему было бы удобнее зарабатывать деньги.

Опросила Ксеня Лесив