Что означает назначение Портнова
Портнов ушел, потому что в БЮТ - ноль креатива с юриспруденцией... Чем скорее все группы риска проявятся, тем лучше для Тимошенко... Портнов столкнется с тем, что все суды подчинены Януковичу... Мнения экспертов
Юлия Тимошенко потеряла еще одного члена своей команды – своего главного соратника и юриста Андрея Портнова. Виктор Янукович назначил Портнова заместителем главы Администрации Президента. Там он будет отвечать за вопросы судебной реформы и судоустройства. Мы спросили у экспертов, что означает назначение Андрея Портнова?
Сергей Соболев, премьер-министр оппозиционного правительства: ЧЕМ СКОРЕЕ ВСЕ ГРУППЫ РИСКА ПРОЯВЯТСЯ, ТЕМ ЛУЧШЕ БУДЕТ ДЛЯ ТИМОШЕНКО И ЕЕ КОМАНДЫ
ЧЕМ СКОРЕЕ ВСЕ ГРУППЫ РИСКА ПРОЯВЯТСЯ, ТЕМ ЛУЧШЕ БУДЕТ ДЛЯ ТИМОШЕНКО И ЕЕ КОМАНДЫ
Думаю, об этом нужно спрашивать в Администрации Януковича. Также этот вопрос мог бы хорошо прокомментировать Степан Гавриш, имеющий такой же опыт. Он представлял интересы Януковича в судах, а затем работал в Секретариате Ющенко.
Мне тоудно сказать, чем поступок Портнова был вызван. Реальную причину никто вам не скажет.
Какие группы риска еще есть в БЮТ? Знаю одно – чем скорее все эти группы риска проявятся, тем лучше будет для Тимошенко и ее команды.
Виктор Небоженко, политолог: КОГДА ПОРТНОВ БУДЕТ ВОПЛОЩАТЬ РЕФОРМЫ, ОН СТОЛКНУТСЯ С ТЕМ, ЧТО ВСЕ СУДЫ ПОДЧИНЕНЫ ЯНУКОВИЧУ
КОГДА ПОРТНОВ БУДЕТ ВОПЛОЩАТЬ РЕФОРМЫ, ОН СТОЛКНУТСЯ С ТЕМ, ЧТО ВСЕ СУДЫ ПОДЧИНЕНЫ ЯНУКОВИЧУ
Портнова нельзя смешивать в одну кучу с нынешними представителями БЮТ. Потому что большинство депутатов пришли в БЮТ по коммерческим каналам. Теперь они будут идти за победителем, требовать от них мужества не стоит, потому что эти перебежчики купили билеты и выходят на той станции, которая им нужна.
Да, Портнов был одним из сильных юристов БЮТ, он был одним из ценных приобретений Тимошенко. Конечно, это удар по БЮТ.
Есть другая проблема – те же причины, которые привели к конфликту Портнова с ближайшим окружением Тимошенко, те же причины и приведут его к конфликту в Администрации Президента. Обострится проблема вокруг судебной системы в Украине. Дело в том, что Портнов заявляет, что он будет заниматься судебной реформой в Украине, в то время, когда судебная реформа у нас происходит тихо, бесшумно и без всяких портновых. Речь идет о том, что сегодня Янукович расставляет на одинаковом расстоянии от себя все виды судов, независимо от их иерархий, направления и легитимности. То есть он всеми судами пользуется в зависимости от своих политических потребностей.
Со словом «реформы» у нас всегда возникают позитивные ассоциации, но порой бывает и наоборот. Реформа может быть и перестройкой власти. Например, мы с вами не заметили, как перешли от парламентско-президентской республики к чисто президентской. Без каких-либо конституционных изменений. Сегодня в стране все ветви власти подконтрольны Януковичу.
Потому когда Портнов захочет воплощать какие-то реформы, то он столкнется с тем, что в действительности реформа уже состоялась – все суды подчиняются Януковичу. И вскоре Портнов будет вынужден объяснять свое присутствие в Администрации.
Кроме того, у него наверное будут сложные отношения с чисто донецким представительством в юридических кругах, Например, с Еленой Лукаш, которая всегда считалась сильным юристом среди донецких политиков. А они оба в Администрации, поэтому какие-то противоречия неотвратимы. Чем это закончится? Тоже тяжело сказать.
Думаю, из Портнова не стоит делать изменника и шпиона. То, что он вступит в конфликт с окружением Тимошенко, можно было предвидеть.
Другие группы риска в БЮТ – это те, у кого есть бизнес. Они угодят под жесткий присмотр силовиков, находящихся под контролем президента Януковича и премьера Азарова.
Губский? Губский вообще фигура какая-то мистическая. С одной стороны, он – человек богатый, с другой, ему все сходит из рук. Такое бывает редко.
Трудно сказать, кто именно, но ясно, что те, кто сколотил состояния за последние пять лет, будут дистанцироваться от БЮТ.
И ради Бога, пусть идут. Эти кошельки больше заработали на БЮТ, чем БЮТ на них. Самой главной ошибкой БЮТ было то, что вокруг него сосредоточились именно олигархи и крупный бизнес. Теперь за все это приходится платить.
Возможно, этой уродливой практике – финансирования бизнесменами партии – придет конец.
Дмитрий Выдрин, политолог: ПОРТНОВ УШЕЛ, ПОТОМУ ЧТО В БЮТ НОЛЬ КРЕАТИВА С ЮРИСПРУДЕНЦИЕЙ
ПОРТНОВ УШЕЛ, ПОТОМУ ЧТО В БЮТ НОЛЬ КРЕАТИВА С ЮРИСПРУДЕНЦИЕЙДумаю, Портнов читал мои афоризмы из моей последней книжки «Критика-2». «Уходить из власти нужно не за два года до ее кончины, а через пять дней после». Поэтому, Портнов поступил аналогично.
Когда власть теряет власть, простите за тавтологию, то она перестает быть соблазном.
Мы с Портновым говорили по этому поводу. Оказалось, у нас схожие мысли. Например, я вышел из БЮТ, когда увидел, что в БЮТе ноль креатива с политологией. А Портнов вышел из БЮТ, когда увидел, что в них ноль креатива с юриспруденцией.
Чтобы там ни говорили о рейдерском прошлом Портнова, но он прекрасный юрист.
Нет, я его не поддерживаю, я просто констатирую. Когда я выходил из БЮТа, я не ожидал, что меня кто-то будет поддерживать или нет. Я просто сказал, что я не в силах работать с командой, не имеющего никакого потенциала к креативу.
Поэтому могу сказать, что Портнов так же поступил, как я три года назад, и по тем же причинам.
Значит, такая политическая сила, если из нее убегают люди. Если политсила, которая называет себя оппозиционной, не предложила ни одного оппозиционного шага, законопроекта, флеш-моба, как сейчас очень модно в Европе, а занимается лишь блокированием трибуны, то как можно работать в этой политической силе?!
Своих людей можно удержать лишь тогда, когда есть интересная работа, иначе придется надевать ошейники или запирать депутатов регионального уровня где-то в залах. Но они все равно будут убегать через окна.
Кто на очереди? Посмотрите, кто там еще остался креативный. Губский? Дерибанить землю я не считаю креативом.
Михаил Погребинский, политолог: ЕСЛИ ПОРТНОВУ НЕ ДАДУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ, ТО ОН УЙДЕТ И ОТСЮДА
ЕСЛИ ПОРТНОВУ НЕ ДАДУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ, ТО ОН УЙДЕТ И ОТСЮДАЯ выражу свое личное мнение.
Я немного знаю Андрея Портнова, несколько раз говорили с ним о житье-бытье, на разных этапах: когда он еще не был в БЮТ и когда пошел туда.
Знаю, что он действительно имеет очень сильное желание реформировать украинскую судебную систему. Он много набил себе шишек, работая адвокатом и вообще будучи в этой сфере, поэтому знает, что здесь нужно изменить. Поэтому, думаю, он и пошел в политику, чтобы реализовывать реформу судебной системы.
Не думаю, что для него был принципиально важен цвет политической силы, которая бы давала ему возможность реализовывать свои представления о судебной власти.
У Портнова были конфликты в БЮТ, и когда ему предложили заняться тем, ради чего он пошел в политику, он ушел. Но если ему не дадут возможности реализовывать свои представления о судебной реформе, то он уйдет и отсюда.
Портнов абсолютно не типичный перебежчик, потому что он не ищет место, где ему было бы удобнее зарабатывать деньги.
Опросила Ксеня Лесив