Документы Минфина свидетельствуют: Азаров неравнодушен к Тимошенко

Заинтересоваться сайтом Министерства финансов нас заставила собственная же информация «Знаток украинского языка Азаров высмеивает произношение Тимошенко», размещенная на сайте УНИАН 14 февраля. В заметке говориться о пресс-релизе, в котором ведомство Николая Азарова выражает свою точку зрения на выступление Юлии Тимошенко. Минфин, в частности, говорит, что считает абсурдной идею лидера БЮТ привязать тарифы на ЖКХ к росту средней зарплаты.

Собственно, ни заявление БЮТ, ни мнение министерства странных чувств у нас не вызвали. Смутил жанр, в котором был выдержан пресс-релиз. Вообще-то классические пресс-релизы обычно суховаты и, читая их, нормальный человек испытывает желание зевнуть. Но не таковы документы сегодняшнего Минфина!

Процитированное заявление пресс-службы министерства больше напоминает предвыборную листовку Партии регионов с откровенным «мочиловом» БЮТа. Судите сами, чего стоит такой перл: «в устном разговоре Юлии Тимошенко есть одна (правда, далеко не единственная) непоправимая ошибка: вместо «голосування» она произносит «галасування», что на украинском означает «беспорядочное звучание многих голосов; крики, гам». Выходит очень символично, когда госпожа ТИМОШЕНКО заявляет: наша фракция «галасувала» (шумела), например, за изменения в Закон о жилищно-коммунальных услугах». Далее идет критика позиции Юлии Владимировны.

Поражают не столько выпады Николая Яновича, совершенно не знающего литературного языка, в адрес Тимошенко, которая в последнее время худо-бедно, но все же освоила родной язык своей матери. Поражает сам факт появления такого пресс-релиза. Солидный государственный институт реагирует на заявление политика, прозвучавшее в телевизионной передаче, да еще не стесняется при этом в выражениях. Так, в пресс-релизе предложения БЮТ названы не иначе, как авантюрными.

Все это заставило проанализировать сайт Минфина. И что мы увидели в разделе «Новости», там, где был размещен тот самый пресс-релиз? Из десяти документов на первой же странице три посвящены Юлии Владимировне: «Тимошенко обманывает людей относительно ЕЭП», «Тимошенко хочет увеличить тарифную нагрузку граждан?» (тот самый документ) и «Тимошенко пиарится на идеях Партии регионов».

В филиппике «Тимошенко обманывает…» Юлия Владимировна, как говорится, получает на орехи за критику Единого экономического пространства. В целом нет ничего нового ни в позиции Тимошенко, ни в ответе ей «регионалов», каковым является Николай Азаров. Но сам слог! «Мифы о наднациональном органе ЕЭП, передачу кому-то суверенных полномочий – это «мертвая лошадка», гарцевать на которой бессмысленно и смешно”, – говорится в документе. Надо же, Минфину смешно, но если там такие веселые люди, пусть они нам скажут, почему их ведомство в официальных пресс-релизах накатывает на определенную политическую силу, да еще не забывая восхвалять ПРУ?

Похоже, Николай Янович явно неравнодушен к Юлии Владимировне, уж не любовь ли это – столько внимания целого министерства одному оппозиционному блоку? А если серьезно, то, назвав это использованием служебного положения, мы не пойдем против истины, ведь Минфин размещает свои документы на сайте ведомства, делает официальные рассылки. Все, конечно, за государственный счет. Но Бог с ним, со счетом – там речь идет о копейках, опасно другое: в результате таких действий становится трудно отделить, где заканчивается Партия регионов, а где начинается Министерство финансов. Азаровщина, одним словом.

Кстати, здесь же имеется любопытная рубрика «Министерства финансов стран мира». Мы посмотрели на сайты зарубежных коллег Николая Азарова, и поняли: украинские работники министерства уникальны в своем роде. Ни на одном из сайтов минфинов стран мира нет критики оппозиционных к действующему правительству сил. Можете убедиться сами. Даже на ресурсах российского и белорусского минфинов отсутствуют наезды на оппозицию. Ладно, ни в России, ни в Белоруссии нет оппозиции, но можете ознакомиться с англоязычной версией израильского Минфина. Здесь вы тоже не найдете никаких выпадов. А ведь, наверное, хотелось израильскому чиновнику разнести в пух и прах боевиков из Палестинской автономии. Но он все же удержался.

Впрочем, в виртуальном беспределе, чинимом пресс-службой Минфина, нет ничего нового. Если вы загляните на сайт Кабмина в раздел «Министры», то не найдете там министра иностранных дел. Конечно, можно сказать, что такой должности в стране пока нет, Владимир Огрызко лишь и. о. министра, но графа «Министр иностранных дел» исчезла с сайта еще во время кризиса с Борисом Тарасюком, о чем в свое время писал УНИАН. С виртуальным свидетельством этой многовекторности, точнее, полной безвекторности Украины можно ознакомиться здесь.

Похоже, если так пойдет дальше, то, кликнув на кнопку «Официальный сайт Кабинета министров Украины», мы будем попадать непосредственно на ресурс Партии регионов. Замещение государственных институтов партийными едет по полной.

Антон Зикора