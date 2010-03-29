Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что местные выборы должны состояться не позже октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛАВРИНОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Министерстве юстиции.

"Мы реально можем говорить о времени после середины сентября, чтобы не откладывать надолго. Конституционно мы имеем крайний предел, касающийся советов, – это середина июля, когда последний совет провел свое первое заседание после выборов. Хотя имеем обычно и конец октября, когда последний избранный городской председатель приступил к исполнению своих обязанностей – это Черкассы. Есть две даты, после которых уже никаких правовых аргументов в действующем законодательстве не остается", - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

При этом министр отметил, что невозможность проведения местных выборов 30 мая была очевидной. "Только две недели назад в стране вообще появилось правительство, которое начало работать над проектом бюджета текущего года. Только в марте начата работа над бюджетом. Я надеюсь, что к началу лета будет принят государственный бюджет и после этого можно назначать выборы", - сказал он.

А.ЛАВРИНОВИЧ также считает целесообразным до проведения местных выборов пересмотреть избирательное законодательство. "С точки зрения самой природы местного самоуправления не предусматривается возможность избрания своих представительских органов по закрытым партийным спискам. Это не дает возможности организация жизни общества. Поэтому здесь возможны варианты. Я не являюсь сторонником таких коренных изменений в коротком времени в разные стороны. В данном случае думаю, есть возможность использования смешанной избирательной системы, так и мажоритарной избирательной системы, которая на сегодня предусмотрена только для сел и для поселков. Возможно, это можно было бы распространить также и на районы, а в местах и областях целесообразно сохранить партийное соответствие через внедрение смешанной избирательной системы", - объяснил министр.

А.ЛАВРИНОВИЧ также убежден, что политические силы, представленные в парламенте, способны объединиться вокруг изменений избирательного законодательства и принять их до проведения местных выборов. "Это вполне реально, поскольку те политические силы, которые сегодня представлены в парламенте, все без исключения говорят о необходимости изменений и общие подходы достаточно близки. То есть, это тот вопрос, по которому я вижу вполне обоснованную возможность для компромисса между разными фракциями в парламенте, чтобы к старту избирательной кампании мы получили новое законодательство", - подчеркнул он.