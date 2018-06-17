Командующий ВВ: чтобы футбольных фанатов призвать к порядку, нужна сила

“Я совсем не вижу необходимости что-то менять или реформировать, поэтому этого и не предусматриваю. Должны быть причины для таких действий. Если меняют начальника УМВД, значит, там не все в порядке...” 26 марта внутренним войскам МВД Украины исполняется 18 лет. На наши вопросы отвечает их командующий генерал армии Александр Кихтенко.

Александр Тимофеевич, как правило, внутренние войска связываются с функциями милиции... Извините, с резиновыми палками, слезоточивым газом... Чем вы, собственно, занимаетесь? Мы оказываем помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка. Практически 30 процентов личного состава ВВ несет службу из охране общественного порядка – как самостоятельно на маршрутах патрулирования (это 1500 маршрутов), так и совместно с подразделениями милиции. Наши люди выполняют государственные задания, связанные с охраной атомных электростанций, перевозкой ядерного топлива, охрану особо важных государственных объектов, дипломатических представительств и посольских учреждений... Вообще внутренние войска работают на четырнадцать министерств. Потому взнос ВВ в поддержание порядка в государстве, сохранение имущества является весомым.

Кроме того, совместно с милицией обеспечиваем охрану порядка во время массовых мероприятий. Это касается как спортивных, так и культурно-зрелищных, политических акций. И то, что на сегодня нет серьезных проблем во время таких мероприятий, – это тоже в значительной мере заслуга внутренних войск.

Уже шесть лет подряд мы охраняем правопорядок на курортах Крыма и на юге страны. Более того, когда есть необходимость “отработки” криминогенной ситуации в регионах, благодаря патрулированию бойцов внутренних войск уличная преступность уменьшается где-то на треть.

На всевозможные праздники, годовщины принято говорить о достижениях и проблемах. Что сделано и не сделано в вашей сфере за 18 лет? Сделано очень много... Создано действительно эффективное военное формирование, которое в полном объеме исполняет возложенные на него задачи. Почти десять лет назад мы провели серьезную реформу, отдав функции охраны исправительных учреждений департаменту исполнения наказаний, что дало возможность сократить ВВ почти на 20 тысяч человек.

А сколько сейчас в ВВ людей? 33400 лиц. Мало это или много для государства? По моему мнению, численность можно бы было увеличить.

Насколько и зачем? На 5–7 тысяч... Это дало бы возможность уменьшить нагрузку на личный состав, потому что сейчас она превышает норму в полтора-два раза.

Если сравнивать функции, структуру, обеспечение украинских подразделений внутренних войск с их заграничными аналогами, насколько мы отстаем или, возможно, идем на равных с ними? По сравнению с европейскими подразделениями, которые выполняют такие же задания, как и мы, то однозначно можно заверить, что уровень материально-технического обеспечения в этих странах намного выше. Думаю, когда состояние дел в государстве улучшится, то будет достойное финансирование и внутренних войск Украины. Что же касается стран СНГ, в частности России, то мы приблизительно на таком же уровне осуществляем материально-техническое, денежное обеспечение... Где-то лучше, где-то – хуже... Но при явно недостаточном финансировании внутренних войск мы поддерживаем высокий уровень боевой готовности. Мы способны выполнять задачу в любой точке нашей страны.

А сколько из бюджета выделяется средств и сколько их, по вашим оценкам, нужно для жизнедеятельности и развития ВВ? На сегодня 90 процентов финансирования из государственного бюджета – это лишь бюджет “проедания”. То есть средства идут на денежное обеспечение личного состава и содержание войск. И только 10 процентов – это расходы на развитие. Но ВВ находят дополнительные источники финансирования благодаря собственной хозяйственной деятельности, которая приносит нам почти 30 миллионов гривен на год, и эти деньги идут именно на развитие. Результат – коэффициент технической готовности нашей техники – 98%, то есть из 100 транспортных средств 98 в постоянном состоянии боевой готовности.

По вашему мнению, насколько сегодня вооруженные формирования Украины, и внутренние войска в частности, готовы к комплектации не военнослужащими срочной службы, а контрактниками? Переход на контрактные условия службы – это же не только отказ от срочной службы. Никто не говорит, мол, давайте откажемся от срочной службы, и автоматически состоится переход на контрактную. Это должен быть комплекс мероприятий, серьезная государственная программа. В том числе и постепенность такого перехода, подготовка мобилизационных ресурсов, финансовое обеспечение, формирование социального пакета и еще ряд других мер...

Если сегодня государство увеличит бюджет Вооруженных Сил и военных формирований где-то в 3–3,5 раза, тогда мы можем вести разговор о переходе на контрактную армию. Контрактная армия – это недешевая армия! И чтобы контрактник пошел на службу, ему необходимо платить заработную плату выше, чем средняя зарплата по Украине. А сегодня ему предлагается 900 – 1000 гривен. За эти средства в Киеве, Одессе или Днепропетровске – в любом большом городе – молодой человек не пойдет служить! А если и пойдет, то это или фанат, или человек, который, мягко говоря, не может найти применения своим силам в других сферах. Если это фанат дела, это – хорошо, и служит у нас таких людей много. Но если это будут люди, которые просто нигде не могут найти себе место, то, по-видимому, такая и армия будет – никому не нужна.

Что же касается срочной службы в ВВ, то могу заверить, что молодые люди, которые приходят к нам, получают все, чтобы за этот год стать действительно сознательным гражданином, получают психологическую и физическую закалку. Потом им легче адаптироваться в гражданской жизни.

Тем более что это - резерв для других правоохранительных структур.

А откуда еще брать подготовленные кадры для службы в милиции, СБУ? Достаточно часто наши военнослужащие выражают желание продолжить службу и учебу в этих структурах.

Нужно ли, с вашей точки зрения, увеличить пенсионный возраст для работников силовых структур?

Если принимать во внимание опыт наших коллег, например, из Италии, то там карабинеры имеют предельный возраст службы 60 лет. И если у нас сегодня офицер имеет выслугу 20 лет и увольняется в 45, то это - ненормально. Ведь его готовило государство, учило, чтобы он мог профессионально исполнять свои обязанности. А он имеет право на пенсию – и увольняется. На его место нужно готовить нового...

По-моему, все-таки есть смысл в повышении возрастного ценза для военнослужащих. Как правило, люди, которые серьезно относятся к военному делу и посвятили ему всю свою жизнь, служат и до 50, и до 55, и до 60 лет.

И сколько, по-вашему, должен служить украинский офицер? Думаю, нужно отойти от выслуги лет и за основной показатель взять возраст человека. То есть прапорщик или контрактник должен увольняться в 50–55 лет, для старших офицеров (полковников, генералов) срок службы может быть до 60–65 лет, в зависимости от звания. Такова мировая практика. Конечно, если состояние здоровья не позволяет военнослужащему исполнять свои обязанности, то он имеет право уволиться.

После изменения руководства в государстве, в частности в системе МВД, по стране прокатились массовые кадровые перестановки. Каково ваше ощущение, будут ли какие-то изменения в руководстве ВВ? Не знаю, но, по моему мнению, военное формирование не должно подлежать таким серьезным ревизиям, потому что мы политикой не занимаемся, мы занимаемся государственной службой. На сегодня во внутренних войсках хорошо подготовлен командный состав, в полном объеме выполняются все государственные задачи. Я совсем не вижу необходимости что-то менять или реформировать, потому этого и не предусматриваю. Понимаете, должны быть причины для таких действий. Если меняют начальника УМВД, значит, там не все в порядке с показателями, например относительно поддержания общественной безопасности, или с исполнением служебных обязанностей. Если же в ВВ все задания выполняются, если у нас высокая боевая готовность, с какой целью менять руководителя?

Для военной структуры такое положение вещей неприемлемо. Это мое убеждение.

Месяц назад ваши подчиненные получили из Германии специальное снаряжение в рамках подготовки к Евро-2012. Как именно будут действовать во время матчей ваши подразделения? Мы очень тесно сегодня сотрудничаем с полицией постоянной готовности Германии, которая оказывает нам практическую помощь. То же делает и Франция. Роль ВВ во время тех матчей будет очень ответственной.

По имеющейся информации, ожидается прибытие в Украину на финальную встречу около 5–10 тысяч, так сказать, воинственных фанатов. Это не просто болельщики, которые приедут смотреть футбол. Речь идет о людях, для которых футбол, – это одно, а разборки между собой – другое и, наверное, главное. С тем, как происходят и чем заканчиваются такие действия, нас ознакомили наши немецкие коллеги. Для того, чтобы этих фанатов “призвать к порядку” нужна сила.

Будьте уверены, у нас хватит сил, ума, способностей для того, чтобы поддерживать порядок.

И сколько во время таких мероприятий будет задействовано личного состава внутренних войск? В Киев мы можем направить 10–12, если нужно, 14 тысяч человек. Речь идет о подготовленном личном составе, о военнослужащих, которые не только владеют навыками использования средств активной обороны и задержания нарушителей, но и имеют определенный опыт в ведении переговоров. В первую очередь мы говорим о психологической подготовке к процессу общения с разными категориями граждан.

Будут ли внутренние войска принимать участие в парадах по случаю 65-летия Победы? Да. Внутренние войска будут принимать участие в параде в Киеве – от нас будет парадный расчет в количестве 135 человек для прохождения маршем по Крещатику. 55 человек будут задействованы в параде в Одессе – там, где дислоцируются наши части. Ну а в Севастополе есть два военно-морских флота, думаю, они с торжествами справятся без внутренних войск. Но если в том возникнет проблема, мы всегда готовы помочь.

Записал Евгений Демьянов