Грач: подмести улицу методами Януковича можно, но заасфальтировать уже нельзя

Представители Компартии высказали громкое недовольствотем, как сформирован Кабинет министров. На следующей пленарной неделе парламентская фракция КПУ собирается провести заседание и дать публичную оценку кадровым назначениям президента и не исключает своего исхода из нового большинства. Мы связались с одним из видных украинокоммунистов, народным депутатом Украины Леонидом Грачом с просьбой прокомментировать кульбиты его политической силы.

ДЛЯ ЧЕГО МЫ В КОАЛИЦИИ – МЫ ЧТО, НЕ ЗАСЛУЖИВАЕМ НЕСКОЛЬКИХ МИНИСТЕРСТВ?

Господин Грач, недавно вы заявили, что фракция Компартии обижена распределением постов и намерена уйти из нового большинства в случае, если КПУ не получит поста главы таможни. Насколько серьезны эти намерения?

Собственно, я отдельного заявления не делал. Но корреспонденты задали вопрос, почему на следующем заседании фракции мы хотим рассматривать наше положение в коалиции победителей. Я так же, как с вами, беседуя, ответил: мы поддержали президента во втором туре, и он не просто принял эту поддержку, он оставил расписку, что в случае победы на президентских выборах, будет выполнять наши основные программные принципы. Те принципы, с которыми шел на выборы как кандидат в президенты Петр Симоненко. Мы стали составляющей частью коалиции, отправили в отставку правительство Тимошенко, но сформировано правительство практически всецело силами «регионалов». Из них же состоит подавляющее большинство глав облгосадминистраций.

Тогда встает вопрос: а мы для чего в коалиции? Мы что, не заслуживаем того, чтобы было несколько министров коммунистов? Мы что, не заслуживаем, чтобы было несколько губернаторов коммунистов?

Заслуживаем, конечно – и по вкладу в их победу, и по нашему отношению к делу.

И вот такое отношение власти вызывает вопросы, а лично у меня и возмущение. Потому что речь идет о том, что партия имеет свои цели, свои задачи, и люди партии должны представлять интересы избирателей на властном Олимпе. К сожалению, мы там не представлены.

Я бы не сказал, что условие назначения Калетника (руководителем таможни) станет последним словом. Раз уже не дали министерства или губернаторство, то кресло главного таможенника тем более не отдадут. Но дай Бог, чтобы я ошибся.

А когда вы обсуждали с кандидатом в президенты Януковичем ваше сотрудничество, вы проговаривали конкретные посты в правительстве?

Я с Януковичем лично не разговаривал. И меня даже не интересует, говорил ли об этом кто-то из Компартии, меня интересует результат.

В КОАЛИЦИИ НАМ ДЕМОНСТРИРУЮТ НЕУВАЖЕНИЕ

Пресса писала, что по вашей квоте в Кабмин прошел министр здравоохранения, бывший главврач Феофании Зиновий Мытнык, министр экономики Василий Цушко и даже министр образования и науки Дмитрий Табачник.

Нашим министром был бы тот человек, который был бы коммунистом. А все это наговоры – что по нашей квоте прошли какие-то министры. Цушко – член Соцпартии, он не коммунист. Более того, Соцпартия отказалась входить с Компартией в блок левых сил перед выборами. Это всем известно. Ну и при чем здесь Цушко? Хороший он парень, хороший человек, но он не член Компартии, делегированный партией в состав правительство.

Что касается министра здравоохранения… У нас во фракции есть Юрий Гайдаев. Он готовый министр, поскольку был министром. У нас во фракции есть Валерий Бевз, генерал-лейтенант, который был когда-то начальником областного управления МВД и готовый, по нашему разумению, быть министром внутренних дел. Он же, Бевз, работал замминистра чрезвычайных ситуаций, и он готовый министр чрезвычайных ситуаций.

У меня готовый список. Вот это и есть представительство...

Говорили, что бывший главврач больницы в Феофании Зиновий Мытнык пошел в министры по вашей квоте, потому что Петр Николаевич Симоненко там лечился.

Ну, это наговоры. Он мог там лечиться, как и любой другой депутат. Это не соответствует действительности.

Фракция может принять решение о выходе из большинства?

Сама фракция не в состоянии принять решение. Его принимает президиум ЦК или пленум ЦК. Фракция будет выполнять решения, которые принял пленум ЦК. Принял войти в коалицию – вошли, принял другое решение – так и будет. А сами настроения и во фракции и в партийной среде не очень хорошие. Потому что нам демонстрируют неуважение.

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ – ЭТО ДЫРЫ ДЛЯ ВОРОВСТВА

Как вы оцениваете первые шаги правительства, в частности воссоздание свободных экономически зон и территорий приоритетного развития?

Пока они разбираются в ситуации. Время покажет. Хлопать в ладоши не буду, забрасывать камнями тоже. Но территории приоритетного развития и свободные экономические зоны – это дыры для воровства, это наше прошлое. Мы проходили это в начале 90-х годов. Нам надо не латать кафтан, а скроить и пошить новый.

Вы могли бы прокомментировать назначения в центральный аппарат МВД? Там ведь представители одного региона…

Это внутреннее дело Партии регионов. Я могу сказать, что в ПР есть более тяжеловесные фигуры, которые сразу бы продемонстрировали глубину, компетентность и самое главное – вызвали бы восприятие. Таким министром мог бы быть Николай Васильевич Джига.

ЯНУКОВИЧУ НАДО СОИЗМЕРИТЬ СЕБЯ – ГДЕ ДЕМОКРАТИЯ, А ГДЕ УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ

А Крым доволен кадровыми решениями Януковича на полуострове? Там ведь тоже одни «донецкие»…

У Януковича, мне кажется наблюдается, крен админресурса. Взять, дать указания, управлять, заставить. Ну, во-первых, это уже настолько нафталиновый период, мы это проходили, и эффекта не дало. Во-вторых, надо соизмерить себя – где демократия, а где указующий перст. В-третьих, одним давлением и расстановкой послушных людей результата не добьешься. Ну, подмести улицу такими методами можно, но заасфальтировать уже нельзя.

Вот так же и в Крым: пришли, завезли команду – давай, мы всех построим, научим работать. Крым – сложнейший организм, наподобие вулкана, там в любой момент может произойти извержение. К Крыму надо подходить более тонко, более профессионально. Чтобы эффективно работать в Крыму, нужно быть крымчанином, Крым не терпит завозных.

А каким вы видите сотрудничество фракции с президентом и правительством?

На сегодня то, как обошлись с коммунистами, можно считать как минимум ошибкой. Коль уже сделана ошибка, Виктору Федоровичу нужно задуматься об этом, сделать выводы, встретиться с фракцией коммунистов, выслушать ее и ответить на вопросы реальными действиями. Это было бы толерантно, политически грамотно и перспективно. Развестись в семье всегда можно, но дороговизна семьи состоит в том, что ее сохраняют.

Беседовала Маша Мищенко