Гарри Каспаров: Путин становится для олигархов обузой

Вчера в Киеве по приглашению института Мировой политики побывал Гарри Каспаров, оппозиционный политик, руководитель объединенного гражданского Фронта, пятикратный чемпион мира по шахматам, кандидат в Президенты России, чья регистрация была отменена российским ЦИК. Гарри Каспаров вкушает все «прелести» статуса оппозиционера в РФ. Он не летает Аэрофлотом, не ест на борту самолета, пользуется услугами охраны. Члены его семьи подвергались давлению властей, его соратники задерживались милицией. Он сам провел в камере пятеро суток за участие в Марше Несогласных. Тем не менее, Гарри Каспаров проводит марши, пишет книги, ездит по России. УНИАН однажды брал интервью у Гарри Кимовичав Москве. С того времени произошло много новых событий, и на вчерашней дискуссии политика с экспертами и журналистами прозвучало много новых интересных оценок.

Мы публикуем наиболее интересные места вчерашнего выступления Гарри Кимовича. ЗАПРОСА НА ПОЖИЗНЕННОЕ ПРАВЛЕНИЕ ПУТИНА НИКОГДА НЕ БЫЛО

Переход России к недемократической форме правления было определен четким социальным заказом, который сложился в обществе. Такая повестка была заточена и вопросами распределения собственности. Монополизм экономики начинал давить на политическую сферу, и Россия не могла ему противостоять. Оппозиция в России с 1996 года перестала участвовать в борьбе за власть. Эта тенденция была закреплена благоприятной внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктурой.

11 сентября развернуло США от вопросов демократии к борьбе с террором, что давало возможность таким лидерам, как Путин, маневрировать. История с Ходорковским показательна. Это был социальный заказ олигархии. Ходорковский пытался играть по другим правилам. Создание прозрачной транснациональной корпорации, как предлагал Ходорковский, не вписывалось в концепцию управления страны.

В середине путинского правления его эффективность начинает подвергаться обществом сомнению. Апогей путинской власти пришелся 2007-2008 год, когда он без сомнения мог всех сломать об колено и остаться на третий срок. Показательно, что Путин со своей звериной интуицией этого не сделал, отдав власть слабому преемнику. Не сделал, потому что понял: запроса на его пожизненное правление у людей никогда не было. И сейчас все публичные акции и недовольство властями, это очевидная смена тренда. То, что стало происходить в элитных кругах и на улице, показывает: люди осознали неспособность Медведева к переменам, и у них произошел крах надежд, что ситуация сама рассосется. Сейчас, когда возникает угроза возвращения Путина в президентское кресло, это начинает нервировать разные слои общества и позволяет надеяться, что произойдут перемены.

НА ЧЕТЫРЕХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В УКРАИНЕ ВЛАСТЬ ТРИЖДЫ ПРОИГРЫВАЛА

Но здесь в Украине заказа на авторитаризм в чистом виде никогда не было. На четырех президентских выборах в Украине исполнительная власть трижды проигрывала. В обществе не сформирована привычка к жесткой пролонгированной власти. Украинским гражданам хочется порядка. Но это специфическое требование, никоим образом не сочетается со смесью имперских устремлений требований порядка, пересмотра приватизации, на котором сыграл Путин, когда пришел к власти.

Украинские олигархи понимают: движение на Запад увеличивает стоимость активов, а движение на Восток, учитывая нравы питерских парней, будет приводить к разделу этих активов. Так что отсутствие такого заказа и со стороны позволяет говорить, что серьезной угрозы авторитаризма не существует.

Кроме того, я не верю, что в украинском обществе возможна сделка между обществом и властью: благополучие общества в обмен на покорность беспределу властей. Разве у вас есть нефтяные месторождения? Мне кажется, что подобная сделка возможна, если есть неограниченный финансовый ресурс власти. В Украине такого нет.

Есть еще один уровень взаимодействия потенциально авторитарной власти с народом – маленькая победоносная война. Типичная опция Путина, как с Чечней, выглядит мало реалистичной в Украине. А чем еще можно склонить население к такой сделке, мало представляю.

Проводить сравнения украинского и российского политического ландшафтов можно очень условно. Наиболее близко к авторитаризму Украина подошла в конец правления Кучмы. Но и тогда работал хоть какой оппозиционный телеканал, и страна даже на минуту не напоминала Россию, она не позволяла в самые критические моменты полностью доминировать власти.

ПРО СААКАШВИЛИ И ГРУЗИЮ Я не знаю, из каких страхов, предпочтений и имперских фантомов составили убойный пропагандистский рецепт, которым продолжают потчевать нашу невзыскательную публику в отношении Саакашвили. Но наши довольно примитивно мыслящие люди начинают задаваться вопросом: настолько ли он оказался страшен. Я недавно побывал в Грузии. За три дня трудно сказать, что происходит. Но динамизм общества чувствуется. Причем слом коррупционной вертикали позволил стране сделать резкий шаг вперед. Неправильно называть власть там демократической. Но власть, которая удерживается после войны, после фактического отторжения тридцати с лишним процентов территории, в условиях гигантских демонстраций, которые прошли без применения силы, говорит, что ее не отторгает большинство населения.

Мне кажется, что какой-то переход Грузия для себя сделала. Это страна изжила из себя советское номенклатурное наследие. Но, мне как человеку, который родился и вырос в СССР, не очень приятно, что Грузия уходит из исторической зоны русского языка. Я не видел там ни одной надписи на русском языке, все по-английски и по-грузински. И я видимо соглашусь с Саакашвили (меня пригласили с ним на встречу), который сказал, что он - последний президент, который говорит на русском языке. И это естественно, это результат политики Путина, который раздражает соседние государства.

ЭКСЦЕССЫ РЕЖИМА КОНЦЕНТРИРУЮТСЯ В МАНИАКАЛЬНЫХ ИДЕЯХ ПУТИНА Правящий класс России не способен идти на компромиссы. Он сохранил уродливые черты первичного накопления капитала. Но есть инстинкты самосохранения и требования внутривидовой борьбы. Двигателем перемен, как ни странно, может стать фактор Путина. Эксцессы режима начинают концентрироваться в его маниакальных идеях. Куда уходят деньги страны? Сочинская Олимпиада: закапываются десятки миллиардов долларов в болота. Понятно, что это - не самые производительные траты.

Строительство Северного и Южного потоков. Недавно снова объявили удорожание Северного проекта. Развитие этих проектов будет бить по интересам самой РФ. Все расчеты показывают, что экономическая целесообразность обоих проектов крайне сомнительна. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в Северный и Южный поток, лучше договориться с Украиной. И не надо забывать, что кроме украинского направления не использовано белорусско-польское направление. Есть возможности наземной транспортировки газа в Европу.

И поэтому эти газовые трубы, эти танковые колонны с Севера и с Юга (имеется в виду Северный и Южный поток) которые по идее должны захватить Европу в клещи, это издержки военно-газового менталитета. Думаю, что это было связано с надеждой Путина в 2005-2006 годах использовать нефть и газ, как стратегическое оружие. А что касается отношений с Украиной, непонятно, как все будет развиваться…

Суммарная мощь всех четырех потоков, выше того, что Россия в состоянии отправить. Легче договариваться с наземными ветками, но в Северный поток уже столько вложено, взято столько обязательств в Европе, столько людей мобилизовано, так что все будут решать по ходу. Но если путинская власть пошатнется, то любая следующая власть будет все это пересматривать. Кому надо тратить деньги непонятно на что? Тем более, нынешнее украинское правительство заинтересовано в том, чтобы договориться.

О ЧЛЕНСТВЕ РОССИИ В НАТО И ЕС Для того, чтобы интегрироваться в НАТО России нужно иметь боеспособные подразделения. В стране, где главными боеспособными подразделениями являются кадыровские формирования, вопрос вхождения в НАТО не стоит. Нужна профессиональная армия и армейская реформа.

Я - сторонник европейской интеграции. Вопрос сохранения для России ее территориальной целостности напрямую зависит от способности интегрироваться в Европу. Никаких других перспектив удержать Россию в ее границах на дальнем Востоке и Сибири, нет. Китайская экспансия идет полным ходом. Позорные концессионные соглашения (Договор о сотрудничестве между РФ и Китаем в том числе), которые заключила власть, и последовательная политика китайского руководства просто не оставляют другого выхода. Или будет единое пространство от Владивостока до Лиссабона, или территория от Урала до Владивостока станет китайской.

Главные угрозы России на Юге и Востоке. Есть пылающий Кавказ, есть реальная угроза радикального ислама, есть массированная китайская экспансия. Россия должна принять ту военную концепцию, которая бы адекватно отражала стратегические вызовы XXI века.

ПРОБЛЕМУ ВНЕШНЕГО ДОЛГА РОССИИ МОГЛИ БЫ РЕШИТЬ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ ПУТИНА

Перемены в России будут. Они будут неожиданными, и они не связаны с чьей-либо помощью извне. Если говорить о способности Путина проводить вербовку, создавать пятую колонну, то мощь пропутинского лобби на Западе, показывает, каких успехов добился режим.

У России есть внешний долг? Проблема решилась бы просто. Если бы на аукцион выставлялись записные книжки Путина. Я не сомневаюсь, что публикация конфиденциальной информации обрушила бы политические системы в европейских странах. Записная книжка человека, который в состоянии взять себе на работу глав государств Германии и Финляндии, могла бы многое прояснить. Эта власть, которая была позорной 70 лет назад, прошла обновление, танки заменили финансовыми институтами. Главным экспортом из России была коррупция и нефть. Но, увы, на это оказался спрос. Западное общество оказалось не готовым к такому экспорту коррупции. Реакция западных стран убедила его в том, что все решается деньгами, а там, где не решается деньгами, решается очень большими деньгами. И пиком этого явилось решение МОКа отдать следующую Олимпиаду в Сочи. Это окончательно убедило Путина, что никаких проблем не существует. И можно в субтропиках проводить зимнюю Олимпиаду.

Огромный черный нал, которым Путин постоянно затыкает свои инициативы и оплачивает свое лобби, говорит, что надеяться на какую-то реакцию Запада бессмысленно.

Российская традиция никогда не связывала свободы с материальным благополучием. Но волна демонстраций, которые никогда не являются спланированными (это и Калининград, и Пенза, и Самара, и Владивосток) показывают, что люди задумались. Мне кажется, что если произойдет смычка среднего класса и бюджетников, которые не могут смириться с тем, насколько они стали беднее, то может возникнуть гремучая смесь… Вопрос не в том, отдаст ли Путин самый жесткий приказ. Отдаст. Вопрос в том, хватит ли людей, готовых этот приказ выполнять. Вот это и есть главная интрига российской политики.

Обработала Маша Мищенко