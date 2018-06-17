Чем будет заниматься оппозиционное правительство

В среду лидер оппозиции Юлия Тимошенко представила оппозиционного премьер-министра, своего соратника Сергея Соболева. Хотя представление всего Кабмина отложено до следующей недели – первого заседания оппозиционного правительства, ориентировочный состав кабинета Тимошенко уже обнародован. О своей деятельности мы попросили рассказать вероятных членов оппозиционного правительства.

Юрий Кармазин, вероятный вице-премьер-министр (НУ-НС): ЕСТЬ ДАННЫЕ О ТОМ, ЧТО ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ЦЕНЗУРА

Что мы будем делать? Будем вносить изменения в законодательство, будем контролировать, что делает правительство. Мы были в оппозиции к Кучме, поэтому опыт у нас есть.

Мы создали оппозиционное объединение при участии партий, представленных в парламенте. Ведь сейчас, под президентские выборы, расплодилась масса других политических сил. Каждый из лидеров приобрел себе какую-то партию: вдруг у Тигипко завелась партия, вдруг – у Яценюка.

Что сейчас происходит... В одних руках оказались суд, милиция, прокуратура, СБУ, финансовая разведка, еще и налоговая. И контроль над этим всем тоже в их руках. Счетная палата – у них, уполномоченный по правам человека – тоже их. То есть у оппозиции фактически нет контрольных функций. Комитет по вопросам правосудия возглавляет «регионал», Комитет по борьбе с организованной преступностью – коммунист, бюджетный комитет – литвиновец.

Мы предлагали принять закон об оппозиции в первом чтении, согласно которому оппозиция имела бы доступ к официальным документам, но пока еще ничего не приняли.

Правительство сейчас массово увольняет людей. Вызывают и заставляют писать заявления об освобождении по собственному желанию. Как такое может быть?! Есть же трудовое законодательство. Обязательно уйти с должности должны только министры! А так же нельзя, это же государственный переворот.

Я только что общался с Крымом. Председателя ВР Крыма, премьер-министра, заместителя председателя ВР заставили уйти в отставку. Янукович лично давал указания, потому что он считает, что они слишком слабо его поддержали. Сейчас идет расплата за выборы. Яунукович возвращает все одиозности во власть. Это уже не реванш, а супер-реванш.

У Януковича только одна логика – логика реванша. Самого циничного реванша. С ним мы так не поступали. Когда стояла угроза его жизни в 2005 году, я вышел и сказал об этом с парламентской трибуны. Мы поступали по-христиански, а Янукович совершает по-варварски. Но чем больше они будут давить нам в спину, тем больше она распрямится.

А общество это все спокойно терпит.

Они сделали самый большой Кабмин в Европе – 29 человек. Такого нигде нет.

Есть сведения, что сейчас возобновляется цензура, как во времена Кучмы. Например, митинг возле памятника Шевченко телеканалы уже не показывали.

Тот факт, что сегодня криминал берет контроль, в частности и за назначением в силовых ведомствах, может возмутить представителей органов внутренних дел, СБУ, военной разведки. Думаю, общественное сопротивление может быть таким, что Янукович даже себе не представляет. Он уже увидел, какое раздражение у людей вызывают его проезды кортежем. Он мешает людям нормально жить, невозможно же на работу добраться вовремя. Это же анекдот, что вся страна наблюдает, как президент едет на десять часов на работу. Или перекрывают, когда Азаров в театр едет. Тоже анекдот. Пусть мопеды себе купят.

А посмотрите на кадровый подбор, во власть идут одни донецкие. Уже объявили, что генерал-полковника Петра Коляду снимают и меняют на донецкого. Да в Донецке никогда не умели расследовать преступления, там наибольшая их нераскрываемость.

Если они до недавних пор говорили, что знают, как реанимировать экономику, то сегодня говорят только о займах. Вот Тимошенко нельзя было этого делать, а Азарову с Януковичем можно. Они рассказывали, что у них есть программа. И где эта программа? Янукович месяц на должности, и не сделано ничего, кроме четырех бездарных указов.

Известно, что СБУ прослушивает всех оппозиционеров, дважды в день докладывает о чем мы говорим, с кем общаемся.

Олесь Доний, вероятный вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам (НУ-НС, Народная самооборона): НОРМАЛЬНО, ЕСЛИ БУДЕТ НЕСКОЛЬКО ОППОЗИЦИОННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ

Я не воспринимаю идеи о том, что оппозиция может иметь лишь одну структуру, поэтому считаю нормальным, что будет несколько оппозиций и несколько оппозиционных правительств. Большинство политических сил должны определиться: они находятся при власти или имеют силу и способность объявить себя оппозицией. Более того, здоровая конкуренция в рядах оппозиции не помешает.

Что касается деятельности оппозиционного правительства. Наихудшее развитие событий – если такое правительство будет использовано в качестве одноразового пиар- хода. Программа минимум – это критика шагов действующей власти. Конечно, хочется, чтобы оппозиционное правительство действовало по программе максимум, то есть, кроме критики, предлагало какую-то альтернативу. Конечно, по каждому законопроекту это будет нереально, потому что за спиной власти бюджет, исполнительная вертикаль, разные структуры, то есть они могут задействовать намного больше ресурсов. Поэтому наши предложения могут быть точечными, но стратегическими и показательными. И кроме законодательной деятельности, оппозиционное правительство должно отличаться конкретными действиями. В гуманитарной сфере могут быть многообразные акции, в том числе и культурного характера. Что мне лично близко.

Александр Гудыма, вероятный министр топлива и энергетики (БЮТ): ОНИ ХОТЯТ ЗА ДЕШЕВЫЙ ГАЗ ДЛЯ СВОИХ ОЛИГАРХОВ РАССЧИТЫВАТЬСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ДОСТОЯНИЕМ УКРАИНЫ

Быть теневым министром для меня не ново. В 2002 году я, будучи в Блоке «Наша Украина», когда Янукович пришел на должность премьер-министра, уже был оппозиционным министром, хотя меня никто не назначал. То есть я почти три года работал и заслужил очень высокую оценку тогдашнего премьера Януковича. Он сказал, что из-за таких, «как Гудыма, у нас ничего не выходит». Вот такой и дальше будет оппозиция.

Оппозиция сегодняшняя будет несколько отличаться от оппозиции Януковича, потому что они откровенно делали все, чтобы было хуже. Скажем, их законопроект по повышению социальных стандартов все в Украине и за ее пределами расценили как диверсию против Украины. Мы такого не будем делать, мы будем предлагать шаги для улучшения ситуации. Например, если они будут предлагать на будущей неделе в России снизить цену на газ и за это отдать ГТС, то мы предложим свой вариант – как не повышать цену на газ для населения и не отдавать ГТС России. То есть на каждый шаг власти должна быть не только критика как самоцель, а обязательно конструктивное предложение – как преодолеть те или иные последствия.

Они еще не имеют бюджета, а Тигипко уже выполняет свое предвыборное обещание – что, мол, нужно повышать цену на газ для населения и коммунальной сферы. А я заявляю, что без проекта бюджета, внесенного в парламент, заявления Тигипка голословны, безосновательны и не могут быть реализованы по простой причине – в условиях финансового кризиса и массовой безработицы повышение цен на газ для населения и коммунальной сферы ничего не даст. Оно лишь приведет к фантастической задолженности.

Правительство пока еще действует сугубо эмоционально, набором голых заявлений. Скажем, Бойко (министр топлива и энергетики) едет по поручению Януковича в Москву добиваться пересмотра контрактов и снижения цены, а контракты рыночные, то есть пересматривать их невозможно. Можно их упразднить и перейти в ручной режим, то есть все будет зависеть, с какой ноги утром встали Путин или Медведев. Сниженная цена на газ будет означать измену национальным интересам. Они хотят за дешевый газ для своих олигархов рассчитываться национальным достоянием Украины.

На каждое их действие или любое движение мы жестко будет реагировать.

Опросила Ксеня Лесив